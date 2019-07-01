‫هواوي تنشيء مع أكثر من 30 من شركاء الصناعة تحالفا وقاعدة ابتكار للصناعة لشبكات الـ 5 جي المحددة

قدرات 5 جي الـ “المتمايزة والمحددة” ستمكن الآلاف من الصناعات

شنغهاي، 3 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — عُقد بنجاح مؤتمر قمة شبكات 5 جي المحددة في مؤتمر الجوال العالمي شنغهاي 19. وخلال القمة، أنشأت شركة هواوي وأكثر من 30 من شركاء الصناعة بصورة مشتركة تحالفا للصناعة وقاعدة ابتكار للصناعة في شبكات 5 جي المحددة. ويهدف هذا تواصل الدعوة إلى التوافق وبناء نظام الشبكات وتسريع تطوير صناعة الـ 5 جي.

قدرات خدمة الشبكة المتمايزة والمحددة هي المفتاح لتطوير تطبيقات صناعة 5 جي. تعتبر هواوي الأولى في المجال التي تقترح فكرة الشبكات المحددة. وعبر استعمال التقنيات الرئيسية مثل كلاود نيتيف، والبنية الموزعة، وتشريح الشبكات الديناميكي الذكي، و أم إي سي المتجانس عالي الأداء، فإن شبكة 5 جي المحددة تعتمد “السحابة الفردية” لتلبية متطلبات الشبكة المختلفة والتزامات أس أل أيه المحددة في مختلف الصناعات لضمان تجربة المستخدم الأمثل، وتعزيز ابتكار الصناعة للتطبيقات، وتمكين الآلاف من الصناعات.

وألقت السيدة شي جيلين، رئيسة خط منتجات الشبكة السحابية لشبكة هواوي كلاود، خطابا حول إنشاء التحالف قالت فيه: “5 جي تعني إمكانيات أكبر للصناعة الرقمية، وستوفر شبكات 5 جي بيئة شبكة موثوقة ويمكن التكهن بها لتمكين التطبيقات في الصناعة من مواكبة المتطلبات المتمايزة والمحددة للصناعات. يهدف تحالف صناعة الشبكات المحددة 5 جي إلى توحيد شركاء الصناعة لتعزيز التعاون المفتوح بين شركاء المنبع والمصب، وتبني أفضل الممارسات في تطبيقات الصناعة، وتعزيز التنمية الصحية والمستدامة للصناعات.”

تتشاطر كل من تشاينا موبايل، وتشاينا يونيكوم، وتشاينا تيليكوم، وشركاء آخرين في الصناعة، مثل تشاينا ميديا غروب وشركة كهرباء جيانغسو التابعة للدولة، وشركة كونتري غاردن هولدنغز ومجموعة غوانغجو للنقل العام وهاير، تطبيقاتها وممارساتها الصناعية، مظهرة احتمالا واسعا وحيوية لتطبيقات 5 جي في الصناعات المختلفة.

علق ليو يون جي، الأكاديمي بالأكاديمية الصينية للهندسة قائلاً: “ستوفر شبكات المستقبل للمستخدمين عشرات المليارات من الاتصالات والخدمات الآمنة والذكية عبر الزمان والمكان. وستصبح جزءًا لا غنى عنه من الحياة الاجتماعية.” كما دعا الأكاديمي الشركاء في الصناعة إلى تعزيز منصة تستند إلى تحالف صناعة الشبكات المحددة 5 جي وقاعدة الابتكار في الصناعة، والتعاون مع بعضهم البعض لاستكشاف نموذج أعمال مربح للجانبين، وتعزيز تطوير شبكات المستقبل.

في القمة، عقدت هواوي وأكثر من 30 شريكًا صناعيًا حفلًا مشتركًا لإنشاء تحالف صناعة الشبكات المحددة 5 جي وقاعدة الابتكار الصناعي. سيؤدي إنشاء التحالف إلى فتح فصل جديد لتطوير الـ 5 جي وتسريع عملية النشر التجاري لتطبيقات الـ 5 جي التجارية والصناعية. من خلال العمل معًا، سيعمل أعضاء التحالف على الاستفادة الكاملة من إمكانات شبكة 5 جي المتمايزة والمحددة بالإضافة إلى قاعدة ابتكار الصناعة لتبني حلول وتطبيقات الـ 5 جي الأكثر ابتكارًا.

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