‫هواوي تطلق خادم التخزين للمستقبل – خادم الجيل التالي Pro 2298 V5

شنجن، الصين، 30 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشف خط إنتاج الحوسبة في هواوي عن برمجية الجيل التالي من الخوادم، خادم Pro 2298 V5، وهو خادم رفوف تخزين 2 يو، 2 منفذ يوفر سعة تخزين 450 تيرابايت. وإذ تم تصميمه لحل مشاكل سعة التخزين المنخفضة وحيز التخزين المحدود، فهو خيار ذكي للعملاء الذين يبحثون عن حل خفيض الكثافة وعالي السعة للتخزين في مراكز بياناتهم.

خادم التخزين FusionServer Pro 2298 V5 هو منتج متطور يعمل على معالج Cascade Lake Refresh، وهو أحدث عضو في عائلة المعالج Intel® Xeon® Scalable، ويدعم الخادم الذاكرة الثابتة DC (DCPMM)من Intel® Optane . يوفر معالج Cascade Lake Refresh ترددًا أساسيًا يصل إلى 3.9 غيغا هرتز مع تعزيز توربو 4.5 غيغا هرتز، وهو مدى جديد لمجموعة منتجات Intel Xeon . وهو يدعم المزيد من النوى ويوفر إمكانات معالجة فائقة الترابط، مما يوفر أداء أعلى بنسبة 36٪ من سابقاته.

يمكن لـ FusionServer Pro 2298 V5 أن يستوعب 24 محرك أقراص مقاس 3.5 بوصة و 4 محركات مقاس 2.5 بوصة، بالإضافة إلى 4 محركات أقراص NVMe SSD في مساحة 2 يو مما يوفر سعة تخزين تصل إلى 450 تيرابايت. وهو يوفر كثافة عالية وأداء وقابلية للتوسع لعملاء المؤسسات، مما يساعدك على التعامل بسلاسة مع البيانات الضخمة التي يتم إنشاؤها في الخدمات اليومية. بفضل صيانته وإدارته السهلة، يساعد هذا الخادم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة المرتفعة، وهي نقطة ألم دأبت على جذب عملاء الصناعة لسنوات. تم تصميم خادم التخزين هذا وفقًا لمجموعة كبيرة من السيناريوهات، مثل التخزين الموزع، والتخزين المحدد بواسطة البرامج، وتحليلات البيانات الضخمة، والفيديو، والنسخ الاحتياطي للبيانات، والأرشفة، والتخزين الدافئ والبارد المكثف للبيانات. وهو يوفر سعة تخزين كبيرة وفعالة من حيث التكلفة لعملاء الشركات في صناعات الإنترنت وشركات النقل.

يتميز خادم FusionServer 2298 V5 بالمزايا التالية:

تخزين كبير للغاية: يدعم تكوينات مختلفة لمحرك الأقراص ويوفر سعة تخزين مرنة، يلبي متطلبات الترقية على مستويات سعة تخزين مختلفة. يدعم محركات أقراص SATA / SAS أو محركات أقراص PCIe NVMe SSD كذاكرة تخزين مؤقت، مما يحسن أداء قراءة / كتابة محرك الأقراص .

أو محركات أقراص كذاكرة تخزين مؤقت، مما يحسن أداء قراءة / كتابة محرك الأقراص قابلية توسعة عالية للإدخال / الإخراج: توفر منافذ شبكية متنوعة، مثل أربع PCIe ، فتحات 3.0 ، ومنفذي 10 GE ومنافذ GE LOM ، بالإضافة إلى بطاقة ميزانين أو سي بي 2.0 .

، فتحات ، ومنفذي 10 ومنافذ ، بالإضافة إلى بطاقة ميزانين أو سي بي . تسريع النظام: يدعم محركي أقراص SATA M.2 SSD لتثبيت نظام تشغيل مستقل وبدء تشغيل عالي السرعة. يوفر محركا أقراص M.2 SSD خيارات سعة 32 و 64 و 240 و 480 غيغابايت، ويدعمان التبديل السريع وأجهزة. RAID . كل هذه الميزات تضمن الموثوقية العالية لنظام التشغيل .

يبحث العديد من العملاء عن طرق لتحسين أداء نظامهم ولكن باستهلاك أقل للطاقة. تستجيب هواوي FusionServer 2298 V5 لنقطة الألم هذه. فهو يتبنى تصميمًا ذكيًا لإدارة الطاقة وتستفيد من تقنية تغطية الطاقة لمساعدة العملاء على تحسين كثافة النشر. بالإضافة إلى ذلك، تراقب تقنية إدارة الطاقة الديناميكية (DEMT) الحاصلة على براءة اختراع منهواوي استخدام الموارد تلقائيًا استنادًا إلى أحمال الخدمة وتعديل الحد الأدنى من الطاقة ديناميكيًا بناءً على استخدام الموارد لتشغيل خادم قوي وموثوق. عند القيام بذلك، يتم تقليل استهلاك طاقة الخادم إلى الحد الأدنى دون المساومة على تشغيل الخدمة، كل ذلك مع تقليل نفقات التشغيل.

تتمتع هواوي بسجل حافل في كونها مورد خادم من حيث الجودة والكمية. وفقًا لـغارتنر، شركة الأبحاث والاستشارات الرائدة في العالم، بلغ إجمالي شحنات خوادم هواوي x86 من 2012 إلى 2019 4.31 مليون وحدة. بلغ أداء المبيعات ذروته في العام 2019 عندما تصدرت خوادم هواوي الرباعية المنفذ العالم من حيث أحجام الشحن والمبيعات لذلك العام. بصفتها شريكًا استراتيجيًا عالميًا لشركة إنتل، فإن هواوي تلتزم بنهج يركز على العملاء وتتعهد بالتزامات لا تنازل عنها بالتحول الرقمي للمؤسسات من أجل نجاح العملاء. ويعتبر مركز البيانات الأكثر ذكاء أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هذا الالتزام. ولتحقيق هذه الغاية، تتعاون هواوي مع إنتل لتوفير منتجات وحلول عالية الأداء وموفرة للطاقة وآمنة وموثوقة.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها.

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