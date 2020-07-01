‫هواوي تطلق برنامج Flash Only+ لتسريع كل الصناعات

أعمال تيربوشارج بتخزين آل فلاش بسعر هجين

شنجن، الصين، 2 تموز/يوليو، 2020/ بي آر نيوزواير / — اليوم، عقدت هواوي يوم تقنية المعلومات العالمية على الإنترنت، تحت شعار “فلاش أونلي + تسرع كل الصناعات.” وأطلقت هواوي برنامج Flash Only+، وهو برنامج مصمم لجعل تخزين all-flash يفيد الصناعات بشكل أسرع.

قال هوانغ كونغليانغ، نائب رئيس قسم تخزين البيانات في شركةهواويوإدارة حلول الرؤية الذكية، “بصفتها مزودًا للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تلتزمهواويبتطوير البنية التحتية للبيانات المبسطة للذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على تسريع التحول الرقمي. التقنيات الرئيسية وراء البنية التحتية للبيانات المبسطة للذكاء الاصطناعي كلها ذكية وكلها تعمل ببروتوكول الإنترنت، وكل السحابة وكل الفلاش. برنامج Flash Only + وهو مسرع الفلاش بالكامل، سيجلب فوائد التخزين بالفلاش الشامل لمجموعة متنوعة من الصناعات لدفع التحول الرقمي.

عصر “الفلاش الشامل” هو الآن. يتفوق تخزين الفلاش الشامل من حيث الأداء والموثوقية والمساحة واستهلاك الطاقة، ولكن ليس كل عميل اختار تخزين الفلاش بالكامل. أولئك الذين أرادوا الانتقال إلى تخزين الفلاش بالكامل إما أنهم تأخروا بسبب مخاوف فنية أو بسبب سعره.

يعمل برنامج “Flash Only +” على التخلص من المخاوف الفنية المتعلقة باستخدام تخزين الفلاش بالكامل للخدمات ذات المهام الحرجة

يُمكّن برنامج “فلاش فقط +” من هواوي العملاء من توفير أعمال ذات أهمية حاسمة للمهام من خلال تقديم أفضل مستوى من الأداء والموثوقية والكفاءة في التخزين الفائق. يوفر OceanStor Dorado منهواويموثوقية من أربعة مستويات تصل إلى 99.99999٪ ويتحمل 7 من أصل 8 أعطال في وحدة التحكم دون انقطاع الخدمة. سيؤدي الأداء الرائد في الصناعة إلى تصوير ما يصل إلى 20 مليون IOPS في وقت استجابة ضئيل يبلغ 0.1 مللي ثانية. سيتأكد العملاء من قدرتهم على استبدال الأنظمة وترقيتها دون أي ترحيل للبيانات في غضون 10 سنوات.

يوفر برنامج “Flash Only +” مزايا تقنية متميزة لجعل تخزين الفلاش بالكامل أكثر جدوى من حيث التكلفة

يمكّن برنامج “Flash Only +” العملاء من الاستمتاع بالأداء والكفاءة الفائقين للتخزين بالفلاش بالكامل بسعر التخزين الهجين بنفس السعة الفعالة. تديرهواوي OceanStor Dorado نموذج السعة الفعالة استنادًا إلى إلغاء البيانات المكررة وإمكانية الضغط (1) لضمان قدرة فعالة تصل إلى 5 أضعاف لتلبية متطلبات العالم الحقيقي. بمجرد الاتفاق، يتم ضمان السعة الفعالة خلال دورة الحياة الكاملة. يمكن لنظام الفلاش الجديد أن يخفض التكلفة الإجمالية للملكيةمع تقديم تجربة الخدمة المثلى، مما يساعد على تحسين استنزاف العملاء لأعمالهم. هذا البرنامج قابل للتطبيق على OceanStor Dorado 3000 V6 منهواوي.

سيعمل العملاء الذين ينضمون إلى البرنامج قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، على تزويد الأعمال بتخزين كامل للفلاش بأسعار تخزين هجينة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتبهواويالمحلي أو زيارة موقع Flash Only+ على Website .

1. تختلف نسبة إلغاء البيانات المكررة وضغطها حسب السيناريو. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمكتبهواويالمحلي.

2. تحتفظ شركة هواوي بحقوق تعيين الشروط والأحكام لهذا البرنامج