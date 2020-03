You are here:

‫هواوي تطلق برنامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2.0، من المقرر أن يعد البرنامج 2 مليون مهني تقنية معلومات واتصالات خلال الخمس سنوات القادمة