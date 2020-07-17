‫هواوي تستضيف يوم الطاقة الشمسية الذكية فيوجن سولار أوروبا 2020 على الإنترنت

شاهد فيديو الفعالية هنا: https://solar.huawei.com/eu/ fusionsolarday

وقال هاريرام سوبرامانيان، كبير المسؤولين التقنيين في هواوي فيوجن سولار أوروبا: “نحن سعداء للغاية لأن يومنا للطاقة الشمسية الذكية فيوجن سولار 2020 الذكي حقق نجاحًا كبيرًا في جمع قادة الصناعة معًا عبر الإنترنت لمناقشة اتجاهات التكنولوجيا الرئيسية وتوقعات السوق خلال وبعد كوفيد-19. ومع وجود أكثر من 3000 شخص في فريقأبحاث وتطوير الطاقة الرقميةحول العالم بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا واليابان والصين، سنستمر في تكريس أبحاثنا الدولية والابتكار المشترك مع عملائنا. في هذا الوقت الصعب، نشكر جميع المتحدثين وأعضاء الفريق وفريقنا الذين جعلوا هذا ممكنًا وكل مشارك جاء ودعمنا “.

وعلى الرغم من مواجهة عام صعب في العام 2019، لا تزالهواويرائدة عالمية في سوق العاكسات. وبالنظر إلى المستقبل، قال سام ويلكينسون، المدير المساعد للتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة في آي أتش أس ماركيت: “تم تخفيض توقعات تركيبات الطاقة الشمسية للعام 2020 إلى 110 غيغاواط. على المدى الطويل، لا يزال نمو الطاقة الشمسية على المسار الصحيح، ويمكنه أن يلعب دورًا مركزيًا في “التعافي الأخضر” – لا تزال هناك إمكانات هائلة للنمو.”

كما شاركالخبير الشمسي والرئيس التنفيذي خافير دافال رؤياه حول مستقبل نظام الطاقة الجديد، قائلا “يركز نظام الطاقة على الذكاء الاصطناعي. وسيتم دعم النظام المستقبلي ثنائي الاتجاه بالبيانات التي تجمعها إنترنت الأشياء. والقيم الأساسية تأتي من البيانات. لذا، يجب أن يكون النظام أكثر ذكاءً إذا أردنا البقاء في السباق “.

وسلط ألفارو زانون، مدير الحلول الٍأول في هواوي الضوء على التحديات الرئيسية للنظام الشمسي الثنائي الوجه، وكيف يمكن أن يساعد حلالطاقة الشمسية الذكية من فيوجن سولار هواوي العملاء على تحسين محطات الطاقة الثنائية الوجه مع بعض دراسات الحالة المرجعية. بعد ذلك تطرق ريتشارد موريس، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركةزيبوتيك جي أم بي أتشإلى موضوع التحكم في محطة توليد الطاقة باستخدام عاكسات هواوي الشمسية. ولخص آخر المتحدثين الرئيسيين في الفعالية، هاريرام سوبرامانيان، كبير المسؤولين التقنيين في هواوي فيوجن سولار أوروبا، أحدث 10 اتجاهات تكنولوجية ناشئة منهواويللطاقة الشمسية الذكية في العام 2025. تشمل هذه الاتجاهات أربعة أبعاد: انخفاض التكلفة المستوية للكهرباء، صداقة شبكة الطاقة، والتلاقي الذكي، والأمن والثقة. اقرأ التفاصيل الكاملة هنا here .

وتضمن الحدث أيضًا حلقة نقاش أدارها خافيير أسينسيو، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتور رينيوبلز، وشارك فيها: يورغن راسموسن، مدير اتصالات الشبكة أتش في/أم في، شركة بتر إنيرجي سوليوشنز، مايك ريسيتا، رئيس قسم المعدات الشمسية الرئيسية، إنيل غرين باور، يورغ أليكس، رئيس الهندسة من غروبوتيك و تيرجي ميلا، نائب الرئيس الأول للهندسة والتكنولوجيا من سكيتيك سولار أيه أس أيه وبينديكت أورتمان، المدير العالمي لمشاريع الطاقة الشمسية في بايوي ري. وناقش المشاركون في الندوات العديد من المواضيع الساخنة مثل رابطية الشبكة، تقدير الإنتاجية والنمذجة المالية لمحطات الطاقة. وأخيرًا، تم اختتام الحدث بجولة افتراضية على مجموعة حلول هواوي للطاقة الشمسية الذكية وجلسة اختبار تفاعلية مع جميع المشاركينٍ.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.huawei.com .

عن هواوي فيوجن سولار

تقدمهواويحلولالطاقة الشمسيةالذكية الرائدة التي تستفيد من أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تكنولوجيا المعلومات الرقمية. بصفتها أكبر مورد للعاكسات من 2015 إلى 2019 على مستوى العالم لمدة 5 سنوات متتالية، تلتزمهواويببناء محطات فعالة وتشغيل وصيانة ذكية، وآمنة وموثوقة تدعم الشبكة، ومساعدة العملاء على زيادة عائد الاستثمار على مدى عمر المحطة. في العام 2020، ستقومهواويبدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيزالسعر المسوى للكهرباءوتسريع تكافؤ الشبكة للجميع.