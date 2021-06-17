‫هل قدمت دعوى ضد شركة بوردو فارما في إطار إجراءات الإفلاس الخاصة بها؟ هل ترغب في إقامة دعوى ضد مالكي شركة بوردو فارما؟

جلسة تأكيد بتاريخ 9 أغسطس/آب 2021.

نيويورك، 17 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — هذا البيان صادر عن Prime Clerk (برايم كليرك)* بشأن إفلاس شركة Purdue Pharma L.P. (بوردو فارما إل بي).

عمَّ يدور هذا البيان؟

في إطار إجراءات الإفلاس الخاصة بشركة بوردو فارما إل بي، أصدرت محكمة الإفلاس الأمريكية التابعة لقضاء جنوب نيويورك في 3 من يونيو/حزيران 2021 أمرًا أطلقت عليه “أمر بيان الإفصاح” من شأنه:

(أ) تخويل شركة بوردو فارما إل بي والجهات المدينة التابعة لها والجهات المدينة المتملكة بالتماس موافقات على التعديل الخامس لخطة الفصل 11 المشتركة لإعادة تنظيم شركة بوردو فارما إل بي والجهات المدينة التابعة لها، وهذا يشمل: (أ) إقامة أي دعاوى فعلية أو محتملة ضد أفراد عائلة Sackler (ساكلر) وبعض الأفراد الآخرين والكيانات ذات الصلة فيما يتعلق بشركة بوردو فارما إل بي والجهات المدينة التابعة لها (بما في ذلك المواد الأفيونية التي تصرفها شركة بوردو بوصفة طبية -مثل OxyContin (أوكسي كونتن)- أو غيرها من المواد الأفيونية التي تصنعها شركة بوردو أو تطرحها في الأسواق)؛ (ب) أمر قضائي يطلب تأكيد بعض الدعاوى المقامة ضد الأطراف المبرأة ذمتهم بالنظر إلى الصناديق التي تم إنشاؤها بموجب الخطة؛

(ب) الموافقة على بيان الإفصاح الخاص بالتعديل الخامس لخطة الفصل 11 المشتركة لشركة بوردو فارما إل بي والجهات المدينة التابعة لها بعد التأكد من احتوائه على “المعلومات الكافية” وفقًا للمادة 1125 من قانون الإفلاس؛

(ج) الموافقة على إدراج مواد ووثائق الالتماس ضمن مجموعات الالتماس؛

(د) الموافقة على إجراءات طلب وتلقي وتبويب التصويت على الخطة وعلى تقديم الاعتراضات على الخطة.

ستنظر المحكمة في أمر تأكيد الخطة خلال جلسة التأكيد.

متى ستُقام الجلسة؟

ستُقام جلسة التأكيد بتاريخ 9 أغسطس/آب 2021 الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي القياسي أمام القاضي الموقر Robert D. Drain (روبرت درين) في محكمة الإفلاس الأمريكية التابعة لقضاء جنوب نيويورك والكائنة في العنوان [300 Quarropas Street, White Plains, New York 10601-4140.] سيتم بث الجلسة عبر الفيديو بتطبيق Zoom (زووم) لأولئك الذين سينضمون إلى جلسة التأكيد1 إذا كان الأمر العام M-543 لا يزال ساريًا أو ما لم تطلب محكمة الإفلاس خلاف ذلك.

قد تطلب المحكمة أو الجهات المدينة تمديد وقت جلسة التأكيد أو تحديد موعد آخر لها بدون إشعار آخر من خلال جدول يُقدَّم إلى المحكمة و/أو إشعار تأجيل يُقدَّم إلى المحكمة ويُسلَّم لجميع الأطراف المعنية.

ما الخيارات المتاحة لك؟

التصويت على الخطة: يجب التصويت خلال فترة أقصاها 14 يوليو/تموز 2021 الساعة 4 عصرًا بالتوقيت الشرقي القياسي . يمكن الاطلاع على إرشادات مفصلة حول كيفية التصويت عبر الرابط PurduePharmaClaims.com أو بالاتصال على الرقم 0912-217 (844) (الرقم المجاني) أو 8093-859 (347) (الرقم الدولي). قد يؤدي عدم الالتزام التام بالإرشادات إلى إبطال صوتك.

الاعتراض على الخطة: يجب تقديم الاعتراض خلال فترة أقصاها 19 يوليو/تموز 2021 الساعة 4 عصرًا بالتوقيت الشرقي القياسي . يمكن الاطلاع على إرشادات مفصلة حول كيفية تقديم اعتراض عبر الرابط PurduePharmaClaims.com أو بالاتصال على الرقم 0912-217 (844) (الرقم المجاني) أو 8093-859 (347) (الرقم الدولي).

طلب إذن: إذا كنت ترى أن لديك ادعاء ضد شركة بوردو فارما إل بي لا يحظى بحق التصويت ولكنك تطالب بأهليته للتصويت، يمكنك تقديم طلب إذن لهذا الادعاء لغرض التصويت. للقيام بذلك، يجب عليك تقديم مذكرة إلى المحكمة خلال فترة أقصاها 19 يوليو/تموز 2021 الساعة 4 عصرًا بالتوقيت الشرقي القياسي . يمكن الاطلاع على إرشادات مفصلة حول كيفية تقديم طلب إذن عبر الرابط PurduePharmaClaims.com أو بالاتصال على الرقم 0912-217 (844) (الرقم المجاني) أو 8093-859 (347) (الرقم الدولي).

إذا تم تأكيد الخطة، فإن أي شخص لديه ادعاء فعلي أو محتمل ضد شركة بوردو فارما إل بي أو أي من الجهات المدينة التابعة لها أو ضد أفراد عائلة ساكلر، وبعض الأفراد الآخرين والكيانات ذات الصلة فيما يتعلق بشركة بوردو فارما إل بي والجهات المدينة التابعة لها (بما في ذلك المواد الأفيونية التي تصرفها شركة بوردو بوصفة طبية -مثل OxyContin (أوكسي كونتن)- أو غيرها من المواد الأفيونية التي تصنعها شركة بوردو أو تطرحها في الأسواق)، يصبح مُلزَمًا بشروط الخطة، بما في ذلك الدعاوى والأوامر القضائية الواردة فيها.

هذا ليس إلا ملخصًا. لمزيد من المعلومات:

اتصل على: 0912-217 (844) (الرقم المجاني) أو 8093-859 (347) (الرقم الدولي)

0912-217 (844) (الرقم المجاني) أو 8093-859 (347) (الرقم الدولي) تفضل بزيارة: P urduePharmaClaims.com

أرسل لنا على: معالجة التصويت بشركة بوردو فارما، عناية شركة برايم كليرك ذ م م، One Grand Central Place, 60 East 42 nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165

معالجة التصويت بشركة بوردو فارما، عناية شركة برايم كليرك ذ م م، البريد الإلكتروني: purduepharmainfo@ primeclerk.com

يرجى العلم بأن شركة برايم كليرك ذ م م مفوضة بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بمواد الالتماس وتقديم نسخ إضافية منها، ولكنها لن تقدم لك المشورة فيما يتعلق بالتصويت بقبول الخطة أو رفضها كما لن تقدم أي مشورة قانونية.

1 على الأطراف أو أفراد الجمهور الذين يرغبون في الانضمام إلى جلسة التأكيد الرجوع إلى جدول مواعيد المحكمة لمعرفة تاريخ جلسة التأكيد عبر الرابط https://www.nysb.uscourts.gov/ calendars/rdd.html للحصول على معلومات حول كيفية الانضمام إلى الجلسة. بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في متابعة جلسة التأكيد مجانًا دون الانضمام إليها، يمكنهم القيام بذلك هاتفيًا عبر رقم سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لقضية الجهات المدينة عبر الرابط: PurduePharmaClaims.com .