‫هذه هي لحظتك: جي أيه سي موتور تعرض سيارتها المتعددة الأغراض جي أن 8 في الشرق الأوسط

جي أيه سي موتور تعرض لأول مرة موديلاتها النجوم جي أن 8، جي أس 5، جي أن 6 وأيون أس في معرض سيارات دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عقدت شركة جي أم سي مؤتمرا صحفيا يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر في معرض سيارات دبي 2019 (“معرض السيارات”) في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وإذ عقد المؤتمر تحت شعار “هذه هي لحظتك”، أطلقت الشركة الصينية المصنعة للسيارات سيارتها الفاخرة المتعددة الأغراض، جي أن 8، في الشرق الأوسط. ومثل هذا الإطلاق المرحلة التالية من حملة التوسع التي تقودها الشركة في المنطقة كجزء من رؤياها لتصبح ماركة تجارية عالمية المستوى وشركة عالمية.

وتمت دعوة السيد لي شوانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، والضيوف من شركات الموزعين، السيد سمير قرقاش، رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش، والسيد عمر الكازي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاوع القاضي، والسيد وليد الجميح، مدير العمليات في أيه أيه سي، وأكثر من 200 شخص، بمن فيهم صحفيون لحضور المؤتمر الصحفي.

وقال تسنغ هيبن، المدير العام للمبيعات الدولية في جي أيه سي:” لطالما كان الشرق الأوسط أحد أهم الأسواق الخارجية لشركة لجي أيه سي موتور، ويشرفنا حضور معرض دبي الدولي للسيارات للمرة الثالثة على التوالي. اليوم، نحن ندعو الجميع للاستمتاع بهذه اللحظة معنا، لتحقيق حياة المستقبل المثالية لدينا.”

وقام الشيخ أحمد بن محمد بزيارة جناح جي أيه سي موتور على رأس وفد ملكي لإظهار ترحيبه. قدم تسنغ عدة نماذج من نجوم سيارات جي أيه سي موتور، بما في ذلك السيارة المتعددة الأغراض جي أن 8 التي تم إطلاقها حديثًا. وبعد أن تفحص السيارات عن كثب واختبرها شخصيًا، أشاد الشيخ أحمد بن محمد بالجودة العالية والتصميم المتطور لموديلات سيارات جي أيه سي.

وإذ تم تصميمها لتلبية احتياجات السفر العائلية والمهنية للجيل الجديد من نخبة رجال الأعمال، تمزج جي أن 8 بين الأناقة والقوة والمتانة. يتميز الجزء الخارجي الديناميكي بأربعة مصابيح ليد أمامية، وشبكة أمامية فلاينغ دينامكس 2.0 وأطراف عالية اللمعان في المقدمة، ومصابيح خلفية مشعشعة تتألف من 152 مصباحًا في الخلف. وإذ تعتبر السيارة المثالية في توفير الراحة أثناء القيادة، تتميز جي أن 8، بأوسع هيكل في فئتها، حيث يبلغ قطرها 5066 ملمًا في 1923 ملم، مع قاعدة عجلات من فئة 3000 ملم نادرة. وفي الوقت نفسه، تتميز الكابينة بالإثارة من خلال تصميم مستوحى من اليخوت الفاخرة، وتأتي مجهزة مع فتحة سقف بانورامية كبيرة من قطعتين، ومصابيح ليد قابلة للتعديل وتقنية الصوت المحيطي للحصول على مساحة داخلية هادئة.

تحت الغطاء الأمامي لسيارة جي أن 8 يقع محرك 320 تي من الجيل الثاني من جي أيه سي، بالإضافة إلى تقنية التحكم بالقصور الذاتي المنخفض والتحكم في الاحتراق، بالإضافة إلى ناقل حركة بست سرعات لتحقيق أداء فعال وقوي وصديق للبيئة. صُمم كل جانب لضمان المتانة والأمان، حيث تم تصميم كل جانب بدقة بمواد استثنائية، بدءًا من المقاعد الجلدية من الطبقة الأولى الممتازة إلى الهيكل الصلب عالي القوة لحماية الركاب. تحتوي السيارة المتعددة الأغراض أيضًا على ست وسائد هوائية ومساعدة ذكية في القيادة وغيرها من الميزات الرائدة في الصناعة لرحلة آمنة ومأمونة.

تماشياً مع شعار معرض السيارات “إربط حزام الأمان للمفاجآت الكبيرة”، فاجأت جي أيه سي موتور الحضور بعرضها لأول مرة سيارتها الدفع الرباعي جي أس 5، السارة المتعددة الأغراض جي أن 6 والسيارة الكهربائية الخالصة أيون أس في الشرق الأوسط. تم تصميم جي أس 5 المُحسَّنة لتوفير الراحة والأداء، بما يتماشى مع مفهوم جي أيه سي موتور الخاص بالحواس الخمس للمركبات – التصميم والقيادة والسرعة والتكنولوجيا والراحة. تم تزويد جي أن 6 بحزمة أمان من فئة الخمس نجوم ومقاعد متعددة الاستخدامات ونظام قيادة محسّن يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن سيارة مصممة لرحلة العائلة العائلية الحديثة. وفي الوقت نفسه، تدمج السيارة الكهربائية الثورية أيون أس من جي أيه سي، التي تظهر لأول مرة في معارض السيارات الدولية، التصميم المريح مع التقنيات الذكية الرائدة وتوفر تخصيصًا لا مثيل له مع أكثر من 16،800 خيار تخصيص.

كواحد من أكثر أحداث السيارات تأثيرًا في العالم، يعكس الظهور الثالث لشركة جي أيه سي موتور في معرض دبي للسيارات الأهمية المتزايدة للمنطقة كسوق أساسية في الخارج. تعمل جي أيه سي موتور حتى الآن بالتعاون مع عدد من الموزعين المشهورين، مثل مجموعة قرقاش في الإمارات العربية المتحدة، وشركة الجميح للسيارات في المملكة العربية السعودية، وشركة مطاوع الكازي في الكويت، لجلب المزيد من المنتجات للمستهلكين وزيادة حضور العلامة التجارية في المنطقة. وأقامت الشركة للتو شراكة مع واحد من أكبر الموزعين في سلطنة عمان، سعود بهوان مؤخرًا، مضيفة شريكًا قويا لشبكتها في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تقوم جي أيه سي موتور ببناء شبكتها العالمية في روسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا والأميركتين.

وبالمضي قدماً، ستواصل جي أيه سي موتور تسريع تطوير السوق في الشرق الأوسط. فقد افتتحت الشركة مؤخرا صالة عرض جديدة على طريق الشيخ زايد، الإمارات العربية المتحدة، وستطلق في عمان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أول صالة عرض لها في البلاد. ستفتتح جي أيه سي موتور أيضًا أول مركز إقليمي لتجربة العلامة التجارية في الكويت بنهاية هذا العام. في الوقت نفسه، يجري افتتاح مكتب جي أيه سي موتور في الشرق الأوسط مع خطط لبدء التشغيل في العام المقبل لدعم توسع الشركة في الشرق الأوسط.

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