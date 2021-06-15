تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي تُمد فيها الفترة الفاصلة بين البطولات إلى خمس سنوات بدلاً من الأربع سنوات المعتادة. كما يصادف هذا العام الذكرى الستين لهذا الحدث الذي يقام كل أربع سنوات. لقد ترقب المتفرجون وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم انطلاق بطولة هذا العام على وجه الخصوص، حيث أنها تمثل أول حدث رياضي عالمي بعد انتهاء إجراءات الإغلاق في معظم البلدان منذ تفشي الوباء، فضلاً عن أنها أول حدث يسمح بعدد محدد من المتفرجين لمشاهدة المباراة في موقع انطلاقها. شهدت شبكات الإنترنت الأوروبية إقبالًا جماهيريًا هائلًا لمتابعة المباراة الأولى من البطولة، بينما بقي المشجعون الصينيون بسبب فارق التوقيت حتى وقت متأخر لمشاهدة المباراة. تتزامن الأيام الثلاثة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم لعام 2020 مع عطلة مهرجان قوارب التنين في الصين، عندما خاضت فرق النجوم من بلجيكا وإنجلترا وهولندا أول مبارياتها. ويتُوقع أن تؤدي شعبية هذه الفرق الثلاثة في الصين إلى ارتفاع معدلات التقييم بين هذا الجمهور.

لقد تركت قبل خمس سنوات في عام 2016 شركة هايسنس، أول راعٍ صيني بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في تاريخها الممتد على مدى 56 عامًا، انطباعًا دائمًا لدى الجمهور من خلال شعار تلفزيون هايسنس الصيني رقم 1 “Hisense TV China’s No. 1“. وخلال المباراة الافتتاحية لهذا العام، اختارت هايسنس أن تظل غير بارزة من خلال العودة إلى شعارها السابق “Buy TV, Choose U7“. U7 هي سلسلة مجموعة تلفزيونات مخصصة صُمَّمت رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم لعام 2020، وقد ثبت أنها تمثل أحد عناصر محفظة Hisense TV التي تلفت الكثير من الأنظار. ومثلما تحظى معظم فرق كرة القدم بأساطريها في “اللاعب رقم 7″، فقد بدأ المسؤولون التنفيذيون في هايسنس، بعد أن أصبحوا على دراية بشعبية السلسلة، يشيرون إلى السلسلة في اجتماعات الشركة على أنها “اللاعب السابع في هايسنس”.

تُظهر البيانات المتاحة للجمهور من العرض السحابي الكامل بأن ثلاثة طرز في سلسلة Hisense U7 كانت من بين أفضل 10 أجهزة تلفزيون جديدة الأكثر مبيعًا في الصين. يتميز تلفزيون هايسنس U7G-Pro بأنه أول تلفزيون بتقنية ULED XDR في العالم، وتصل ذروة سطوعه للصورة إلى 1600 نيت، أي ما يعادل أكثر من 5 أضعاف سطوع تلفزيونات LCD العادية، مما يعزز بشكل كبير وضوح الصورة ومستوى التفاصيل. يعمل معدل التحديث الفائق الذي يبلغ 144 هرتز على التخلص من تأثير الخطوط الذي يعيق تجربة المشاهدة عندما يركض اللاعبون بالكرة أو يمررونها. لقد طورت هايسنس أيضًا وضع عرض “Super Fan” المصمم خصيصًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا العام، والذي يتضمن ميزات مثل جرين فيلد للذكاء الاصطناعي (ميزة ذكية تعمل على تحسين تأثير المشاهدة عند التحرك فوق العشب الأخضر، مما يجعل الصورة أوضح كثيرًا)، والعرض عن طريق الذكاء الاصطناعي، والعرض المتعدد. يجعل تليفزيون U7G-Pro مجموعة هذه الميزات الخاصة مع وضع مشجع كرة القدم في الاعتبار خيارًا جيدًا بشكل خاص لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم لعام 2020.

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