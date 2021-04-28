‫هايسنس تصبح الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم 2022

زيورخ، 28 أبريل/نيسان 2021 /PRNewswire/ — دخلت شركة هايسنس، شركة التكنولوجيا ذات الشهرة العالمية، في شراكة مع FIFA (فيفا) (الاتحاد الدولي لكرة القدم) لتصبح الراعي الرسمي لكأس العالم قطر 2022 وهي الشراكة التي ستخلق صلة حصرية بين البطولة وبين الجمهور في جميع أنحاء العالم بطرق فريدة وجذابة.

من خلال الانضمام إلى قائمة المنتسبين التجاريين للبطولة القادمة، ستشارك هايسنس في برنامج يتضمن فرص المشاركة في الموقع إلى رؤية الشعار عبر منصات مختلفة وصولًا إلى الحملات الإعلانية العالمية. يشمل التعاون، الذي بدأ في عام 2017، قبل كأس العالم في روسيا، أيضًا فرصة لشركة هايسنس لتقديم برامج فيديو عند الطلب تم إنشاؤها خصيصًا لعملائها باستخدام محتوى سابق لكأس العالم، ويتم تسليمها من خلال برنامجها المتكامل منصة التلفزيون الذكي (VIDAA).

وقالت Fatma Samoura (فاطمة سمورا) الأمين العام لـ فيفا: “إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بهايسنس كراع رسمي لكأس العالم، ويسعدنا أن نتشارك مع هذه العلامة التجارية المرموقة دوليًا، والتي تتمتع أيضًا بحضور متزايد في سوق الرياضة”. “يركز فيفا و هايسنس على التكنولوجيا والابتكار ومنح الناس أفضل تجربة ممكنة. أنا واثقة من أن هذا التعاون سيدعم الأهداف العالمية لكلتا المنظمتين ويساهم في نجاح ما سيكون بالتأكيد حدثًا رائعًا العام المقبل.”

وفي تصريح له قال Jia Shaoqian (جيا شاوكيان)، الرئيس التنفيذي لمجموعة هايسنس: “إن الاستثمار المستمر في الأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي يمثل تصميم هايسنس على أن تصبح علامة تجارية عالمية.” “حيث إن ذلك يساعد هايسنس على بناء علاقات أقوى مع المستهلكين العالميين وتسريع عملية عولمة الشركة. كما أنه ينشئ أساسًا متينًا لشركة هايسنس للتنافس مع العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا والرائدة في العالم من أجل أن تصبح أيضًا علامة تجارية عالمية رائدة.”

وفقًا للأبحاث المتعلقة بالحدث، عززت رعاية كأس العالم روسيا 2018 من زيادة المعرفة بتلفزيون هايسنس في الصين بنسبة 12٪، وعالميًا بنسبة 6٪، مع أداء قوي في المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا وإسبانيا واليابان.

يعمل لدى هايسنس حاليًا أكثر من 90.000 موظف حول العالم، إلى جانب 16 مجمعًا صناعيًا و16 مركزًا للبحث والتطوير، والتي تشتمل على نظام بحث وتطوير تعاوني متعدد الجنسيات. تشمل أعمالها الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وأنظمة المعلومات الذكية لتكنولوجيا المعلومات وصناعة الخدمات الحديثة، بينما تم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة. وفقًا لشركة أبحاث واستشارات مستقلة، تظل هايسنس في المرتبة الرابعة كأكبر صانع تلفزيوني في العالم من حيث شحنات الوحدات (حسب أرقام 2020).

كأس العالم هو احتفال بكرة القدم العالمية وفرصة أساسية للعلامات التجارية لعرض الإنجازات التكنولوجية المبتكرة وتعزيز تجربة المشاهدة لدى الجماهير. يقود الابتكار هايسنس نحو توفير حلول متعددة للاحتياجات المتنوعة بشكل متزايد للمستهلكين ولتعزيز تنمية الصناعة.

تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022. لمزيد من المعلومات حول الحدث، قم بزيارة موقع FIFA.com.

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