‫هافل تدخل مرحلة جديدة من العولمة بإطلاق إنتاج سيارة هافال أف 7 في مصنع تولا

هافال أف 7 هي السيارة الأولى التي تصنع على نطاق واسع بالكامل في الخارج من قبل شركة صينية لصناعة السيارات

تولا، روسيا، 6 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة هافال (“هافال”)، شركة صناعة السيارات الصينية الرائدة المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية وهي جزء من مجموعة غريت وول موتورز، الجولة الافتتاحية لإنتاج السيارة الرياضية التي يتم ترقبها على نطاق واسع هافال أف 7 في مصنع الشركة الجديد في تولا بروسيا.

يمثل إنتاج سيارة هافالأف 7علامة فارقة كأول سيارة تنتجها الشركة بصورة كاملة على نطاق واسع في الخارج. تعتبر سيارة هافال أف 7أيضًا أول سيارة تستخدم البحث والتطوير الصيني على نطاق متعدد الجنسيات بالإنتاج الكامل للعملية الذي تم القيام به في كل من الصين وروسيا، ما مثل دخول هافال عهد العولمة 3.0 .

وقال وي جيانجون، رئيس مجلس إدارة شركةغريت وول موتورز المحدودة: “بفضل مصنع تولا، نساعد على تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية كجزء من مبادرة الحزام والطريق. أعتقد أن إستراتيجيتنا للعولمة لديها القدرة على تجاوز فتح الأسواق الدولية –فهي سوف تدفع هافال إلى أن تكون لاعباً رئيسياً على مسرح صناعة السيارات العالمية.”

وبإجمالي استثمارات تزيد على 500 مليون دولار أميركي، يعد مصنع تولا أكبر مشروع استثماري خارجي لشركةغريت وول موتورزحتى الآن وأول مصنع صيني للسيارات يعمل بعملية كاملة. ومع قدرة سنوية تبلغ 150,000 وحدة، يغطي المصنع جميع مراحل الإنتاج بما في ذلك الضغط واللحام والطلاء والتجميع المتكامل. يحتوي المصنع أيضًا على توفير قطع الغيار في الموقع وسيتم إجراء مراقبة الجودة على المنتجات محليًا.

وتمشياً مع رؤيا هافال لتوطين 65٪ من الإنتاج، فإن أكثر من 90٪ من موظفي المصنع البالغ عددهم 800 موظف هم موظفون محليون، ومن المتوقع أن ينمو العدد إلى 1500 بحلول حزيران/يونيو 2019. وباعتباره أهم مشروع صناعي في تولا، سيعمل المصنع على تعزيز الاقتصاد المحلي بمقدار 3 ملياريوان (430 مليون دولار) متوقعة من الإيرادات المحلية والضرائب. سيتم أيضًا تصدير منتجات المصنع إلى الدول المجاورة، مما يعزز دخل تولا من النقد الأجنبي.

يبشر مصنعتولا بإطلاق حقبةعولمة هافال 3.0، مستفيدًا من مبادرة الحزام والطريق للدعوة إلى التنمية المستدامة من خلال التوزيع العالمي مع تصدير التصنيع والتقدم التكنولوجي للصين في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى توفير مصنع كامل العملية، واسع النطاق، لخدمة السوق الروسي الآخذ في التوسع، يعمل مصنع هافال كمورد مشترك لصانعي السيارات الآخرين لتوريد قطع غيار المعدات الأصلية، وعملية البناء والتجميع الكاملة لتقليل التكاليف وتقليل مخاطر الاستثمار.

وإذ يقع في متنزه أوزلوفا الصناعي في تولا، روسيا، يتمتع المصنع بموقع استراتيجي بالقرب من المراكز الاقتصادية الروسية بما في ذلكتولا وموسكو الجديدةوموسكو. سوف يعمل مصنع هافال كقاعدة للتطوير في أسواق آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، بما في ذلك الدول المجاورة بيلاروسيا وكازاخستان ومولدوفا.

نبذة عن هافال

تعتبرسيارة هافال الرياضية، وهي جزء من إنتاج شركة غريت وول موتور المحدودة، العلامة التجارية الأولى لسيارات الدفع الرباعي في الصين وشركة تصنيع سيارات الدفع الرباعي العالمية سريعة النمو. تعتبر هافال، التي تعمل بشكل مستقل منذ العام 2013، كأفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة الثانية في براند فاينانس أوتو أند تايرز 2017 وتحتل الرقم 16 بين أكثر ماركات السيارات قيمةً في العالم والتي تضم 100 علامة تجارية في تقرير براند فاينانس أوتو أند تايرز 2018، تنتج سيارات الدفع الرباعي ذات المستوى العالمي للعملاء الصينيين والعملاء في الخارج، وتجمع بين مستوى عال من الإنتاج مع التقنيات المبتكرة والمستدامة. أطلقت العلامة التجارية إستراتيجيتهاللعولمة 3.0 في العام 2019 بافتتاح مصنعتولافي روسيا، وهو أول مصنع للسيارات الصينية في الخارج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقعhttp://www.haval-global.com/.

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