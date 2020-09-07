‫هاتف كامون 16 بريميير من تكنو يفوز بالجائزة “الذهبية لابتكار كاميرا الهواتف الذكية” في معرض إيفا

هونغ كونغ، 7 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — فاز هاتف شركة تكنو كامون 16 بريميير بالجائزة “الذهبية للابتكار التكنولوجي لكاميرا الهواتف الذكية” على وظائف الكاميرا الممتازة المتضمنة فيه في معرض إيفا – وهو المعرض الأكبر والأكثر أهمية في العالم للمعدات المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية. وقد عقد المعرض في ألمانيا في الفترة بين 3 و5 أيلول/سبتمبر. ويعيد هذا الإنجاز تأكيد قدرات تكنو في مجال كاميرات الهواتف الذكية كشركة رائدة في صناعة الهواتف الذكية.

جائزةالابتكار التكنولوجي للمنتجاتهي مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الدولية للإلكترونيات الاستهلاكية، التي تم إنشاؤها بالاشتراك بين مجموعة البيانات الدولية (IDG) وغرفة التجارة والصناعة الألمانية. هذه الجائزة المرموقة، التي تقدمها مجموعة البيانات الدولية بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية، معترف بها في الصناعة، وتعتبر واحدة من أهم الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الشركات الرائدة في الصناعة. ومنذ إنشائها في العام 2005، تم الاعتراف بها كتقييم لفرز مركزي وتقييم رسمي للمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية العالمية.

استند اختيار تكنو للفوز بهذه الجائزة على مبادئ “الانفتاح والإنصاف والشفافية” وخضعت المنتجات لمجموعة صارمة من عمليات الجمع والاختيار الأولي والمراجعة. كما شاركت في هذا الاختيار كل منشركات هواوي، سينمز، تي سي أل، غوغل، سوني، و JD.com وغيرها من الشركات ذات الشهرة العالمية. فازهاتف تكنوكامون 16 بريمييربالجائزة الذهبية للابتكار التكنولوجي لكاميرا الهاتف الذكي. ويُظهر هذا الفوز المستوى التقني المتقدم لتـكنووقدرتها التنافسية الفريدة في صناعة الهواتف الجوالة الدولية .

وقال زو دونغ فانغ، نائب رئيس مجموعة البيانات الدولية، آسيا: “تسعىتكنوباستمرار لتحقيق التميز في وظائف المنتج والصورة وتجربة المستخدم والجوانب الأخرى لأنها تهدف إلى تعزيز الابتكار وأحدث التقنيات في صناعة الإلكترونيات. فازتتكنوبإجماع الحكام نظرًا لتوافق مفهوم المنتج مع موضوع “الابتكار التكنولوجيا، إلهام الحياة” لـمعرض إيفا. تسمح قدرةتكنوكامون 16 بريمييرعلى التعرف تلقائيًا على وجوه أكثر من ثلاثة أشخاص بالتصوير بالفيديو الثابت عالي الدقة. وهي تفي باحتياجات الشباب لتسجيل كل من الحياة الساكنة والديناميكية بسبب سهولة وسلاسة تشغيلها. وسيخلق هذا انطباعًا دائمًا “.

بعد الإطلاق، اختبر المستهلكون وخبراء الصناعة وظائف الكاميرا المذهلة وقالوا إن كاميرا تكنوكامون 16 بريمييرلا تتميز فقط بميزات المظهر المميزة، بل إنها أفضل كاميرا خلفية في الصناعة بدقة 64 ميغابكسل وكاميرات أمامية بدقة 48 ميغابكسل ما يتيح لها التقاط صور بسهولة وبجودة بمستوى المجلات باستخدام التبديل الذكي لوضع الزاوية الواسعة. تفوقت جودة الصورة على الهواتف الذكية الحالية في السوق. في الوقت نفسه، قال الكثيرون أيضًا إن وظائف تصوير الفيديو الاحترافية فيتكنوكامون 16 بريمييرتعرض إمكانات ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا لنا – سواء كان ذلك التصوير بالحركة البطيئة 960 إطارًا، أو التعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، أو تصوير الفيديو الليلي المدقع 1080 بكسل، أو جودة صورة مطلقة بدقة 4 كي. تثبت القوة المبتكرة للمنتج مرة أخرى سبب كونتكنوعلامة تجارية مرموقة للهواتف لتفوز “بالجائزة الذهبية للابتكار التكنولوجيا لكاميرا للهواتف الذكية” فيإيفا.

في المستقبل، ستسرع تكنو وتيرة الابتكار وتطلق منتجات رقمية عصرية أكثر متانة. ستعمل تكنو دائمًا على التصميم للمستقبل حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالراحة والسلاسة التي توفرها التكنولوجيا في الحياة.

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