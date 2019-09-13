‫هاتش تستكمل محفظة أعمال النفط والغاز باستحواذها على أبسايد إنجينيرينغ ليمتد

كالغاري، ألبرتا، 11 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — يسعد مؤسسة هاتش “Hatch” الإعلان عن انضمام شركة أبسايد إنجينيرينغ ليمتد “Upside Engineering Ltd.” إلى هاتش ليمتد “Hatch Ltd.”، مما جمع أكبر فرق عمليات النفط والغاز بهدف تطوير مخططات أنشطة النفط والغاز الأولية والنهائية في كندا مع مؤسسة راسخة تتخصص في أعمال معالجة ونقل وتخزين الهيدروكربون.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاتش جون بيانكيني “John Bianchini”: “سويًا، سنعمل على اجتياز وحل أصعب التحديات في قطاع النفط والغاز، فمن الخدمات الاستشارية ودراسة الجدوى وحتى العمليات، لخدمة سلسلة القيمة بكاملها”. ويضيف، “ونتطلع لإحداث تغيير إيجابي في صناعة النفط والغاز من خلال الاستفادة من مزيج هاتش الفريد الذي قوامه التقنية والتميز في العمليات في أنشطة النفط والغاز الأولية والنهائية، بالإضافة إلى سابقة أعمال أبسايد إنجينيرينغ المثبتة في تنفيذ مشروعات المعالجة والنقل والتخزين”.

ومدعومة بشبكة هاتش العالمية التي تضم 9,000 متخصص، تعد هاتش وأبسايد إنجينيرينغ من الشركات الخاصة التي تمولها كندا وتخدم قطاع النفط والغاز في غرب كندا طوال أكثر من 30 عامًا. كما ستساعد العمليات المشتركة في ألبرتا على زيادة وتيرة النمو المعاصر لدراسات ومشروعات النفط والغاز التي تجريها الفرق التابعة لهاتش في نيوفاوندلاند بكندا، وهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولندن بالمملكة المتحدة، وجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وبريسبان بأستراليا، وأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وكولومبيا.

ومن جانبه، صرح كريس ريد “Chris Read”، رئيس مجلس إدارة أبسايد إنجينيرينغ قائلاً: “مجهزة بإمكانيات وقدرات متكاملة خاصة بالمشروع مما يسمح لمؤسستنا المشتركة بإقامة تحالفات أقوى في ألبرتا وما وراءها”. ويضيف، “واستنادًا إلى شبكة هاتش العالمية والمتنوعة، يسعدنا توسعة عروض خدماتنا المقدمة إلى عملائنا، بينما نواصل تنمية حصتنا السوقية”.

اقتباسات إضافية:

“ستكون مؤسستنا المشتركة غير مسبوقة في سياق قدرتها على تصميم وتنفيذ أكثر مشروعات النفط والغاز التي تشكل تحديًا تقنيًا، وسيتضمن أغلبها تكاملاً وثيقًا مع حلول توليد الطاقة، والتخزين والنقل”. — روبرت فرانكي “Robert Francki”، عضو مجلس الإدارة العالمي المنتدب، الطاقة، هاتش.

“تسعى هاتش أبسايد إلى تحويل صناعة النفط والغاز من خلال إعادة صياغة طريقة تحقيقنا نتائج غير مسبوقة لعملائنا، سواء من خلال تنفيذ مشروعات ذات جدوى تجارية وأقل انبعاثًا للكربون تستخدم المخططات البيانية المبتكرة، والتقنيات، وإمكانيات توليد الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات التعافي داخل الموقع والترقية الجزئية للرمال النفطية، أو إنشاء محطة تصدير فريدة من نوعها للغاز الطبيعي المسال ومرافق إنتاج لتسييل الغاز متعددة المنتج تتيح إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة”. — سانجيف سيف “Sanjiv Save”، عضو مجلس الإدارة المنتدب، النفط والغاز، هاتش.

نبذة عن هاتش

في هاتش، نقدم خدمات متكاملة لقطاع التعدين والمعادن، والطاقة — النفط والغاز والطاقة — وقطاعات البنية التحتية. ويتضمن ذلك الخدمات الهندسية، وتنفيذ المشروعات، والخدمات الاستشارية، وتطوير الأداء، والخدمات الرقمية، والبيئية، والخاصة بعلوم الأرض، والمعدات المحلية. وتغطي مجموعة مهاراتنا الهندسية والخاصة بتسليم المشروع جميع مراحل النشاط — ووضع التصورات، وإدارة الإنشاءات، والتشغيل، وزيادة الإنتاج، لجميع العمليات — المدعومة من خلال إمكانيات غير مسبوقة خاصة بتنفيذ التقنيات المبتكرة وتحديث العمليات المكتملة. وتسمح لنا خبراتنا طوال أكثر من ستة عقود بالاستجابة على نحو أسرع مع حلول مستدامة تتسم بكونها أكثر ذكاءً، وفعالية، وابتكارًا. ونعتمد على 9,000 فرد من العمالة يعملون في أكثر من 18 دولة وغطت خبراتهم أكثر من 150 دولة، وذلك بهدف تحدي الوضع القائم وإحداث تغيير إيجابي لعملائنا، وموظفينا، والمجتمعات التي نخدمها. نحن رواد أعمال بروح فنية.

نبذة عن أبسايد إنجينيرينغ

توفر أبسايد إنجينيرينغ التي تنشط بشكل حصري في قطاع الطاقة مجموعة متكاملة من الخدمات الهندسية وخدمات التصميم، بالإضافة إلى خدمات إدارة عمليات الشراء وإدارة المشروعات، وتركز بشكل رئيسي على أنشطة المعالجة والنقل والتخزين في قطاع النفط والغاز. ويشكل أفرادنا مصدر قوتنا ويكرسون عملهم في سبيل اكتشاف الحلول الخاصة بعملائنا. ومن خلال إظهار المرونة بينما نقدم الحلول، اكتسبنا سمعة في تقديم خدمات عالية الجودة منذ 1989.

للاتصال: سانجيف سيف “Sanjiv Save”، عضو مجلس الإدارة المنتدب، النفط والغاز، هاتش، 3430-920-403-1 +، كريس ريد “Chris Read”، رئيس مجلس إدارة أبسايد إنجينيرينغ، 4747-290-403-1 +