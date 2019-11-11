‫هابانوس اس ايه تقدم عرضها العالمي Romeo y Julieta Maravillas 8، الإصدار حصري للاحتفال بالعام الصيني الجديد

– Romeo y Julieta Maravillas 8 هي الفيتولا التي اختارتها هابانوس اس ايه للاحتفال بعيد الربيع الصيني 2020

– تقدّم كل من Pacific Cigar وInfifon HK Ltd، موزعي هابانوس اس ايه الحصريين هذه الفيتولا الجديدة في يومي 13 و14 نوفمبر في هونج كونغ

هافانا، 11 نوفمبر 2019 / PRNewswire ، هابانوس اس ايه “Habanos, S.A”، من خلال موزعيها الحصريين في آسيا: Pacific Cigar Co وInfifon HK Ltd تقدم هابانوس إنتاجها الخاص الجديد: Romeo y Julieta Maravillas 8 (مقاس 55 حلقة × 155 ملم) ) وذلك للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة القادمة. وقد تم اختيار هذه الفيتولا حصريًا للاحتفال بهذا الحدث مع إصدار محدود.

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تم إصدار هذا السيجار في علبة فريدة من نوعها مصممة حصريًا لهذه المناسبة، تتميز بنقش خاص للفأر، الحيوان الذي يشير للعام الصيني الجديد المقبل. يحتوي هذا الصندوق على 8 سيجار مصنوع يدويًا بالكامل مع حشو طويل بعد مجموعة مختارة بعناية من أوراق التبغ والمكونات من منطقة Vuelta Abajo في منطقة Pinar del Río، التي تعد أفضل أرض لزراعة التبغ في العالم. تم إطلاق Romeo y Julieta Maravillas 8 ، الذي يحمل اسم “vitola de galera” – اسم المصنع مارافيللاس “Maravillas” رقم 3″، كإصدار محدود في عام 2012 تحت علامة مونية كريستو “Montecristo” التجارية، وقد لاقى ترحيبًا كبيرًا في الأسواق الدولية.

سيقام العرض في حدثين مختلفين يومي 13 و14 نوفمبر في فندق كيري في هونج كونج. لن يقوم الضيوف البالغ عددهم 120 ضيفًا، فقط يوميًا بتذوق هابانو الكلاسيكية متوسطة القوة ذات المزيج المتوازن العطري، بل سيستمتعون أيضًا بمناظر مميزة لميناء المدينة. ولقد استضاف هذا الفندق بالفعل إطلاق هابانوس لعرض Bolivar Soberano الذي عقد العام الماضي.

تعد الصين سوقًا متوسعة لهابانوس اس ايه، ومنذ عام 2019، أصبحت ثاني أهم سوق للشركة، بعد إسبانيا مباشرة. تفتخر هذه الدولة بوجود 5 أماكن لبيع Cohiba Atmosphere و5 متاجر كازا هيبانو “La Casa del Habano” (بما في ذلك البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو).

أخذت علامة Romeo y Julieta التجارية، التي ظهرت في عام 1875، اسمها من العمل الأدبي الذي يحمل نفس الاسم للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير. كان وينستون تشرشل أحد أكثر المدخنين للعلامة التجارية ومنذ زيارته إلى هافانا في عام 1946، تم استخدام اسمه في بعض أنواع السيجار وتم تسمية فيتولا الشهيرة للعلامة التجارية باسمه: Romeo y Julieta Churchills.

شركة Pacific Cigar Company Limited (PCC) وشركة Infifon HK Ltd الموزعين الحصريين لشركة هابانوس اس ايه في جنوب آسيا. تمتلك كلتا الشركتين أكثر من 50 متجراً للبيع بالتجزئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين، مع 32 متجراً في المنطقة، ومتجرين في الصين، ومتجرين في كندا، و21 متجراً إضافياً لشركائها في آسيا.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1025918/Romeo_y_Julieta_Maravillas_8.jpg

للاتصال:

بورسون جون أند وولف ” Burson Cohn & Wolfe ”

press.habanos@yr.com

كارلا ليادو ” Carla Lladó” هاتف: 09-69-54-669-34+

ليرة ميرينو ” Leyre Merino” هاتف: 28-10-201-93-34+