‫هابانوس اس آيه تقدم في سويسرا العرض العالمي الأول للفيتولا الجديدة ” Vitola of Punch, Short de Punch”

– ستقوم انترتاباك أي جي بتقديمPunch ، Short de Punch ، حصريًا في 12 يوليو في سويسرا

– تشارك العلامة التجارية هابانوس التاريخية التي تم إنشاؤها في القرن التاسع عشر، Punch، لتعرض لأول مرة مقياس 50 حلقة ضمن منتجاتها، وبذلك تعد الأكثر سُمكًا في هذه العلامة.

هافانا، 10 يوليو 2019 / PRNewswire / – تقدم شركة هابانوس اس ايه “Habanos, S.A”، من خلال موزعها الحصري في سويسرا انترتاباك أي جي “Intertabak AG”، العرض العالمي الأول لفيتولا جديدة منPunch ، Short de Punch (قياس 50 حلقة × 120 ملم) ). مع هذا الإصدار، تدمج بونش “Punch” لأول مرة مقياس 50 حلقة في محفظتها، وهو ما يوسع من حافظة منتجات فيتولاريو “vitolario”.

للاطلاع على أخر إصدارات الوسائط المتعددة، قم بزيارة : https://www.multivu.com/players/uk/8574151-habanos-world-premiere-short-de-punch/

يتم تقديم Short de Punch في علبة Semi Boîte Nature (SBN) مع 10 من سيجار هابانوس من صنع “Totalmente a Mano con Tripa Larga” – صناعة يدوية بالكامل مع لونج فيلر “Long Filler”، المصنوعة عقب اختيار دقيق لأوراق الغلاف والحشو من فولتا أباجو* “Vuelta Abajo *”، في كوبا * ، واحدة من أفضل مصنعي السيجار المعترف بهم في العالم.

سيقام عرضPunch ، Short de Punch في 12 يوليو في فندق Storchen في زيوريخ، سويسرا. سيضم هذا الحدث حوالي 250 ضيفًا يتمتعون بميزة التعرف على والاستمتاع بــ Punch vitola الجديد، مع مقياس سميك ودخان أسرع، ولكن مع نكهة العلامة التجارية المميزة.

Short de Punch هو vitola جديدة ذات أبعاد فريدة ضمن منتجات العلامة التجارية. تم استخدام Punch كعلامة تجارية في الإصدارات الإقليمية لأسواق مختلفة، بقبول كبير من عشاق هابانوس. يوفر هذا الــvitola، بقياساته: طول 50 حلقة × 120 ملم، خيارًا جديدًا لمن يفضلون سيجار هابانوس ذو المقياس السميك، ويعد أول مقياس 50 حلقة يتم إدراجه ضمن العلامة التجارية.

من ناحية أخرى، تعد ماركة Punch، التي ولدت في القرن التاسع عشر، واحدة من أقدم علامات هابانوس التجارية. تأسست العلامة بواسطة دون مانويل لوبيز دي خوان فالي، بهدف دخول السوق الإنجليزية. لذلك، تدين هذه العلامة التجارية باسمها لمنشور فكاهي كان عصريًا في ذلك الوقت في إنجلترا وعُرف باسم Mr. Punch.

تأسست انترتاباك أي جي في عام 1995 ومقرها في براتيلن، سويسرا. هي الموزع الحصري لشركة هابانوس اس ايه، لسويسرا وليختنشتاين. لهابانوس 3 مقرات، 20 متخصص، و 70 نقطة بيع و 12 Habanos Lounge & Terrace ، أي ما مجموعه 335 نقطة مبيعات متخصصة.

شركة هابانوس اس ايه

شركة هابانوس اس ايه، هي شركة عالمية رائدة في مجال تسويق السيجار المتميز في كوبا وفي بقية العالم لديها شبكة توزيع حصرية موجودة في جميع القارات الخمس وفي أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات زر: www.habanos.com

تقوم شركة هابانوس بالتسويق لأكثر من 27 علامة تجارية يتم إنتاجها يدويًا بالكامل وتغطيها تسميات المنشأ المحمية (A.O.P)، بما في ذلك Cohiba و Montecristo و Romeo y Julieta و Partagás و Hoyo de Monterrey و H. Upmann

*تخضع لحماية تسميات المنشأ

المادة المصورة: https://fileshare-emea.bm.com/fl/P3Fz3phGsa

لمزيد من المعلومات العامة:

www.habanos.com

https://www.instagram.com/habanos_oficial/

https://twitter.com/Habanos_Oficial

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA

الصور: – https://mma.prnewswire.com/media/944507/PUNCH_SHORT_3.jpg

لمزيد من المعلومات الصحفية:

press.habanos@yr.com

كارلا ليادو ” Carla Lladó”

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