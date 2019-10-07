‫هابانوس، إس. إيه. تقدم عرضًا حصرية لـ H. Upmann Magnum 56 Jar في كان

– H. Upmann Magnum 56 Jar هو منتج فريد مخصص لنقاط البيع في السوق الحرة وتجارة التجزئة فقط

– تم تقديم هذا الإصدار الجديد حصريًا في مؤتمر القمة العالمية للأسواق الحرة والتجزئة الذي عقد في مدينة كان بفرنسا

هافانا 7 أكتوبر ، 2019 / PRNewswire / – قدمت هابانوس، Upmann Magnum 56 Jar في مؤتمر القمة العالمية للأسواق الحرة والتجزئة الذي عقد في مدينة كان، وهو منتج حصري جديد لهاتين القناتين للتوزيع. تحتوي العبوة على 20 وحدة من ماجنوم 56 (مقاس حلقة 56 × 150 مم) من علامة H. Upmann المرموقة.

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تنتمي هذه الفيتولاـ “vitola” إلى العلامة التجارية التي تُعتبر علامة مميزة لهابانوس المحسنة، وقد تم طرحها في السوق في عبوة مكونة من 20 وحدة تحتوي على “Tripa Larga” من هابانوس، والتي صُنعت يدويًا بحشو طويل من أوراق خاصة تم اختيارها من قبل خبراء لف السيجار الكوبيين – من منطقة فويلتا أباجو “Vuelta Abaj” في بينار ديل ريو “Pinar del Río”، والتي تعتبر أفضل منطقة لزراعة التبغ في العالم.

تتميز الفيتولا الخاصة بــ Magnum 56 ، الذي أطلقته هابانوس، بمقياس حلقة ثقيل يواكب التوجهات الحالية لمحبي سيجار هابانوس، وله نكهة سلسة ومتوسطة القوة تميز مزيج هذه العلامة التجارية.

عُقدت القمة العالمية للتجارة الحرة وتجارة التجزئة في مدينة كان (فرنسا)، التي نظمها المعرض والمؤتمر العالمي TFWA، بين الأحد 29 سبتمبر والجمعة 4 أكتوبر. بالإضافة إلى أتش أبمان 56 جار “H. Upmann Magnum 56 Jar“، عرضت هابانوس اس ايه بعضًا من أكثر الإصدارات الرمزية لعام 2019 مثل Trinidad Media Luna و Topesو Romeo y Julieta Maravillas 8، التي تحتفل بالسنة الصينية الجديدة، Quai d’Orsay Senadores المحدودة الإصدار لعام 2019. عرضت القمة العالمية علامات تجارية متميزة حيث تمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من المؤتمرات وورش العمل التي كانت بمثابة برنامجًا شاملاً.

كان هذا الحدث في مدينة كان مناسبة مثالية للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لقيام مؤسسة كورباسيون هابانوس في جنوب إفريقيا من خلال تنظيم حفل عشاء خاص حضره جميع كبار المسؤولين التنفيذيين في هابانوس وكبار المسؤولين التنفيذيين والعديد من موزعيها الرئيسيين على مستوى العالم.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى هيرمان ـأبمان “Herman Upmann”، مؤسس العلامة التجارية إتش أبمان 1844 ” H. Upmann 1844″. وهو مصرفي ألماني دفعه حب هابانوس إلى الاستقرار في هافانا في عام 1840 حيث أسس بنكًا ومصنع هابانوس. أغلق البنك، لكن علامته التجارية هابانوس لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، ويعتبر مثالاً على سيجار هابانوس الأكثر رقة، مع نكهة سلسة إلى متوسطة القوة. فازت العلامة التجارية بالميداليات الذهبية التي تزين العلبة في ما لا يقل عن أحد عشر معرضًا دوليًا طوال القرن التاسع عشر، وهي عنصر مميز في عرضها. مع مجموعة فيتولا تتميز بطعمها المعتدل إلى المتوسط، يقدر العديد سيجار لينيا ماجنوم هيبانوسL”inea Magnum Habanos ” للغاية.

* مسميات المنشأ محمية

المواد الجرافيكية: Link

لمزيد من المعلومات: press.habanos@yr.com

كارلا ليادو ” Carla Lladó ”

هاتف: 09-69-54-669-34+

ليرة ميرينو ” Leyre Merino ”

هاتف: 28-10-201-93-34+

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1005673/The_H__Upmann_Magnum_56_Jar.jpg