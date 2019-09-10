‫هابانوس، إس. إيه. تطلق العرض العالمي الأول للنسخة الأولى من Quai D’Orsay Limited: Senadores في فرنسا

– سيتم تقديم النسخة المحدودة لعام 2019 منQuai D’Orsay ، حصريًا بواسطة Coprova وسيجارSeita في 12 سبتمبر في باريس

– Senadores هي النسخة المختارة لهذا الإصدار المحدود لعام 2019، وهو العام الذي تحتفل فيه العلامة التجارية Quai D´Orsay بعيد ميلادها الـ 45

هافانا، 10 سبتمبر 2019/ PRNewswire/ — هابانوس اس ايه، من خلال موزعها الحصري لفرنسا، Coprova وSeita Cigares، ستطلق العرض العالمي الأول للنسخة المحدودة منQuai D’Orsay Senadores (48 حلقة قياس × 157 مم).

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سيقام عرض Quai D’Orsay Senadores في 12 سبتمبر في باريس، فرنسا. سيجمع هذا الحدث حوالي 150 ضيفًا سيستمتعون بتجربة فريدة من نوعها على متن يخت فاخر على نهر السين الرائع، ليستمتعوا بتجربة هذا الإصدار المحدود الأول من علامة Quai D’Orsay التجارية.

سيتم تقديم هذا الإصدار في علبة فريدة من نوعها مصممة حصريًا لأول إصدار محدود لهذه العلامة التجارية. يشتمل الصندوق على 25 قطعة من منتجات هابانوس صناعة من صنع ” Tripa Larga” – مصنوعة يدويًا بالكامل مع حشو طويل بعد اختيار دقيق للأغلفة والحشو وأوراق الشجر من منطقة Vuelta Abajo * المرموقة، في Pinar del Río * أفضل أرض في العالم لزراعة التبغ.

تحتفل العلامة التجارية Quai D’Orsay بمرور 45 عامًا على تأسيسها في عام 2019، وهو العام الذي سيتكمن عشاق هابانوس من الاستمتاع بهذه الفيتولا الجديدة، Senadores، التي تتميز بالنكهة السلسة لمزيج هذه العلامة التجارية.

استقت العلامة التجارية Quai D’Orsay الذوق الرفيع الذي تتمتع به من السوق الفرنسية. ظهرت العلامة التجارية في السبعينيات، وأخذت اسمها من الشارع الباريسي الشهير الواقع على ضفاف نهر السين. هذه المنتجات التي تم إنتاجها بناءً على طلب وزير المالية الفرنسي في ذلك الوقت، تجمع هذه منتجات هذه العلامة بين مميزات هابانوس والفن الفرنسي بالإضافة إلى الأصالة الكوبية والعاطفة. منذ البداية، أسرتQuai D’Orsay عشاقها الفرنسيين الذين قدروا فن التدخين الجيد من خلال مزيج مميز يغوي من خلال روائحه العطرية ونكهاته حلوة المذاق.

سيجار Coprova y Seita

قامت شركة Seita Cigares بتوزيع Quai D’Orsay Brands على مدار العقود الماضية، وحتى نهاية سبتمبر 2019. من الربع الأخير من عام 2019، ستكون Coprova، الموزع الحصري لشركة هابانوس في فرنسا، هي المسؤولة عن توزيع وترويج مجموعة Quai D’Orsay، بالإضافة إلى علامات هابانوس الأخرى الموجودة بالفعل في محفظة منتجات Coprova.

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صورة: – https://mma.prnewswire.com/media/970927/Quai_D_Orsay_Senadores.jpg

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