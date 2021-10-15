‫نيكست جين فودز تُقدم للولايات المُتحدة الأمريكية تيندل”دجاج الطُهاة النباتي” مع تزايد نموهِ العالمي

– سيخضع المنتج الرئيسي لشركة – تيندل للمعاينة لفترة محدودة خلال مهرجان الأطعمة والمشروبات بمدينة نيويورك لعرض المستوى التالي من التنوع.

– انضمَ نجم الطهاة روكو ديسبيرتو كمستشار رئيسي في مجال الطهي

– مع تنوع متعة الطهي، أصبحت تيندل بالفعل المفضلة بين الطهاة الحاصلين عى نجمة ميشلان، ورواد الطهي في آسيا والشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ —

ستقدم شركة نيكست جين فودز الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الطهي في آسيا، خلال مهرجان الأطعمة والمشروبات بمدينة نيويورك، شبكة الطعام وقناة الطبخ والذي يُقام بين 14-17 أكتوبر نُبذه عن دجاج تيندل، أول دجاجة نباتية مصممة خصيصًا للطُهاة. سيتاح للطُهاة والمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة تذوق تيندل لأول مرة قبل العرض الرسمي للمنتج في المطاعم في المستقبل القريب.

وحيث صُنعت الدجاجه من تسعة مكونات بسيطة فقط، يعتبر تيندل المنتج الأول من نيكست جين فودز الشركة الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية التي لا يزيد عمرها عن عام واحد، والتي تساعد في جعل النظام الغذائي العالمي يتميز دائما بالطعام الشهي. وتعتبر تيندل دجاجة نباتية سهلة التناول ومتعددة الإستخدامات يمكنها احتلال الصدارة في أي طبق بدءاً من الدجاج بالزبد وحتى الناجتس، والساندوتشات والتاكو.

حرصت تندل على تقديم الدجاج النباتي مع الحفاظ على مذاق وملمس وتنوع المنتُتج ليشابه تماماً الدجاج الحيواني، فأصبحت بذلك الشركة المفضلة لدى خبراء الطهي المميزين في سنغافورة وهونج كونج حيث ظهرت للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام وحصلت على تقييمات عالية. يُقدم تيندل حالياً في ما يقارب 150 مطعم في سنغافورة وهونج كونج، وماكاو، وكوالا لمبور، والإمارات العربية المتحدة.

سيعمل الشيف، ومؤلف كتب الطبخ Rocco DiSpirito الحائز على جائزة جيمس بيرد كمستشارطهي يدعم استراتيجية العلامة التجارية لتقديم تيندل إلى المطاعم الرائدة في جميع أنحاء الدولة. وكجزء من النُبذه الأولية المُقدمة للولايات المتحدة الأمريكية، سوف يقدم ديسبريتو وفريقة تطبيقات خيالية لتيندل من أجل تقديم المتعة لرواد NYCWFF ، بما في ذلك شطائر الدجاج، والدجاج بأوراق اللوتس.

قال ديسبريتو “أشارك نيكست جين فودز التزامها بصنع الأطعمة الصحية والشهية والمستدامة– وباعتباري شيف فأنا دائما أبحث عن مكونات مبتكرة تؤدي الغرض، وتتغير قواعد اللعبة بناءً على قدرة تيندل على التحول إلى مطابخ مختلفة ومكونات نباتية، وبصفتي مستشار للطهي، لا يمكنني الانتظار للتواصل مع الطهاة الآخرين لأن هذا الأمر يعدُ طفرة بعالم الطهي النباتي”

الولايات المتحدة الأمريكية خطوة رئيسية في بداية النمو العالمي

ستخضع تيندل للمعاينة في NYCWFF، ويمثل أحد أهم الاحتفالات العالمية بالطعام– مع تركيز خاص هذا العام على الإستدامة والمساواة في الغذاء، ويضم الحدث الذي يستمر لأربعة أيام الطهاة الأكثر شعبية في برامج التلفاز، حيث يجمعون الأموال لبنوك الطعام لتغذية الأمريكيين المتضررين من كوفيد والأمراض الأخرى، وفقر الطعام.

تخطط نيكست جين فودز للإطلاق الرسمي لتيندل في مطاعم الولايات المتحدة العام القادم، وإشراك الطهاة بفاعلية في الأسواق الرئيسية لتجربة المنتج مباشرة وتطبيق سمة المذاق الخاصة بهم.

قال مؤسس شركة نيكست جين فودز والرئيس التنفيذي أندريه مينزيس “حصلنا على ردود فعل ممتازة من الطهاة، والمطاعم في كُلاً من آسيا، والشرق الأوسط ونرى أن هذا هو الوقت المثالي للتواجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية في خضم الحب المتزايد من الشعب للأطعمة النباتية البسيطة” يفضل الأمريكيون الطعام المغذي اللذيذ والمستدام، ونحن على يقين أن تيندل ستتوافق هذا التوجه.”

في وقت مبكر من هذا العام، أطلقت نيكست جين فودز تيندل في أسواقها المحلية داخل سنغافورة، ثم امتدت بسرعة إلى هونج كونج وماكاو، الشهر الماضي، ظهرت تيندل لأول مرة على قوائم الطعام في الإمارات العربية المتحدة حيث أصبحت من أكثر الأصناف مبيعًا في مجموعة من أهم المطاعم والشواطئ والمنتجعات الشاطئية، وتتنوع تيندل بين سندوتشات الدجاج المقرمش الدجاج الياباني التقليدي المطهو على طريقة توبان ياكي.

فريق عالمي على نطاق عالمي

تأسست شركة نيكست جين فودز في عام 2020 على يد مُصدِّر الدواجن البرازيلي الأصل وخبير صناعة الأغذية أندريه مينيزيس، والألماني الأصل تيمو ريكير، الذي صنعت شركته العائلية شرائح اللحم ومنتجات اللحوم الأخرى على مدى ثلاثة أجيال.

عقب لقاء جاء مصادفة خلال عرض احتضان الأعمال، قرروا العمل على المنتجات التي تقلل الاعتماد البشري على الزراعة الحيوانية. وقد أطلقوا على منتجهم الأول اسم تيندل كإشارة حديثة إلى جون تيندل الفزيائي الأيرلندي في القرن الــ19 الذي أثبت وجود علاقة بين نسبة ثاني أكسيد الكربون 2 في الغلاف الجوي وتأثير الاحتباس الحراري.

وتُموّل شركة نيكست جين فودز من خلال استثمار بقيمة 30 مليون دولار من أصحاب رؤوس الأموال الآسيويين والأمريكيين — أكبر جولة أولية على الإطلاق لشركة ناشئة في مجال الأغذية النباتية. وتَضمُ مشاهير عالميون بمن فيهم لاعب كرة القدم الإنجليزي ديلي ألي ومعلم الأعمال كريس ييه – وهم أيضًا مستثمرون فيها.

تستخدم الشركة استثماراتها الأولية لدعم النمو العالمي وزيادة وتيرة التوظيف. تعيد نيكست جين فودز التي توظف حاليا 30 شخص توظيف الأشخاص المهتمين بالمهمة لمضاعفة قاعدة موظفيها في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا.

وفي الربع الأخير، عينت الشركة أليكس واردس كرئيس للعمليات (الرئيس السابق للإبتكار الإقليمي APAC للنكهات والعطور العالمية في جيفودان)، روهيت بهاتاشاريا في منصب المدير المالي (وكان يعمل في السابق مدير في تيماسيك)، وتشارلوت تيو مديرة التسويق العالمي (وسابقا، عملت مدير التسويق في جونسون آند جونسون)، وراشيل كونراد العضو المستقل الأول في مجلس الإدارة (وسابقًا، رئيس الاتصالات في تسلا وايمبوسيبول فودز)

يمكن للطهاة والمطاعم الأمريكية وأطراف المبيعات الذين لديهم الرغبة في أن يكونوا من أوائل مستخدمي تيندل ارسلوا ملاحظتكم إلىusapartners@tindle.com.

نبذة عن نيكست جين فودز

تأسست شركة نيكست جين فودز في عام 2020، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية تعمل على تطوير وتسويق منتجات غذائية مبتكرة ومستدامة — بما في ذلك منتجها الرئيسي ، دجاج تيندل (TiNDLE) النباتي. يعزز نيكست جين فودز فريق ذو خبرة مشهودة في تكنولوجيا الطعام النباتي، وتطوير العلامة التجارية العالمية، وتوسيع نطاق التوزيع العالمي للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة nextgenfoods.sg.

نبذة عن تيندل

تيندل هو دجاج نباتي غني بالعصارة يقدم طعمًا لذيذًا وقوامًا وتنوعًا. يتم تصنيع تيندل بدون حيوانات وبجزء صغير من الأرض والمياه والطاقة المستخدمة لإنتاج لحوم الطيور. يجمع تيندل الناس معًا لتجربة طعم مذهلة تفيد الكوكب أيضًا. تيندل هي أول علامة تجارية تنشؤها شركة نيكست جين فودز، وهي شركة تكنولوجيا أغذية مقرها سنغافورة تقوم بتطوير وتسويق الأطعمة المبتكرة والمستدامة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.tindle.com أو تابعنا من خلال @tindlefoods على إنستغرام.

صور الوسائط

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