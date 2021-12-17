الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — حصلت «نوفو نورديسك السعودية» مؤخراً على جائزة أفضل مكان عمل للنساء في المملكة للعام الثاني على التوالي. وهي شركة تابعة لشركة الرعاية الصحية العالمية صاحبة السجل الحافل الممتد لأكثر من 90 عاماً من الابتكار والريادة في مجال رعاية مرضى السكري. ونجحت نوفو نورديسك السعودية، من خلال خلق ثقافة تشمل الجميع، في منح المرأة القدرة على تحقيق كامل إمكاناتها وتمثيل نفسها في صفوف جميع القوى العاملة والأدوار القيادية.

وتم اختيار الشركة استنادًا إلى تقييم يقيس إلى أي حد ترى النساء أن المؤسسات التي يعملن بها تقوم بتهيئة بيئة عمل إيجابية للجميع ومدى ما تشهده تجارب عمل النساء من إنصاف مقارنة بما يذكره الرجال عن نفس مكان العمل. كما يعتمد التقييم على مقدار تمثيل المرأة في القوى العاملة والإدارة، مقارنة بالاتجاهات السائدة في هذا المجال.

وفي بيان أدلى به ملفين دسوزا، نائب رئيس شركة نوفو نورديسك السعودية تعليقا على هذا الإنجاز، قال: «إن التنوع في نوفو نورديسك السعودية رحلة شرعنا فيها على مدى العامين الماضيين. وإن تمكين المرأة والاعتراف بعودة تصدرها المشهد في المملكة العربية السعودية من جديد يُعد شهادة على هذا الإنجاز.»

وفي معرض حديثها عن الثقافة في نوفو نورديسك السعودية، قالت راجيا مئير، رئيس قسم الموارد البشرية: «بصفتنا فريقًا يضم تنوعًا من المواهب العظيمة، وضعنا شعبنا دائمًا في صميم ما نقوم به من عمل. ونحن جميعًا في نوفو نورديسك السعودية فخورون باختيارنا، للسنة الثانية على التوالي، كأفضل مكان عمل للنساء في المملكة العربية السعودية. وهذا يعكس تفانينا الدؤوب نحو تمكين المرأة. وكجزء من النهج الذي تتبناه نوفو نورديسك فإننا نحرص على الوفاء بهذا الالتزام وعلى دعم موظفينا في تقدمهم الوظيفي ومساعدتهم على الوصول إلى كامل إمكاناتهم. ومن الملهم حقًا أن نرى كيف تستثمر نوفو نورديسك في المواهب النسائية الناشئة الموجودة في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج ضخم لتنمية القيادات النسائية.»

وفي هذا الصدد، قال حمزة إدريسي، مدير البرنامج في المملكة العربية السعودية: «تعد نوفو نورديسك السعودية مثالاً رائعاً على ثقافة مكان العمل عالية الأداء التي تضمن أن يساهم كل قرار ونشاط وسياسة في دعم التعلم والرفاهية والنمو الشخصي لجميع النساء في المؤسسة».

ويأتي تصدر نوفو نورديسك لقائمة أفضل أماكن العمل للنساء كأحدث تقدير لشركة نوفو نورديسك السعودية بوصفها مكان عمل رائد. وحصلت نوفو نورديسك، هذا العام، على المركز الأول في تصنيف أفضل أماكن العمل في السعودية للعام الثالث على التوالي.

نبذة عن برنامج أفضل الأماكن للعمل

أفضل الأماكن للعمل هو برنامج عالمي لاعتماد وتقدير أماكن العمل الرائدة التي تقود الطريق نحو إعادة تعريف التجربة التي يعيشها الموظف في مكان العمل على مستوى العالم. ويحلل تقييمنا الخاص مدى التميز في مكان العمل من خلال عملية تتكون من خطوتين تركز على ثمانية أبعاد تضم فيما بينها الثقافة والقيادة وفرص النمو وممارسات الناس. فإلى جانب استبيان رضا الموظفين، نجري تقييمًا للموارد البشرية يركز على ممارسات الأشخاص المنفذة في المؤسسة مقابل المعيار الذي وضعناه لإطار العمل العالمي للأشخاص. ويتيح لنا البرنامج أن نشارك أفضل ممارسات الموارد البشرية لدينا ونساعد الشركات الأخرى على التعلم من الأفضل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البرنامج على ‎www.bestplacestoworkfor. org

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