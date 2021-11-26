يدعم إطلاق المركز طموح الشركة الجريء لمضاعفة وصول المرضى في أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2022 وزيادته خمسة أضعاف بحلول عام 2025 .

ومع هذا الإطلاق، أصبح لدى نوفارتس الآن أحد عشر مركزًا للابتكار في جميع أنحاء العالم مما يضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الابتكار التكنولوجي والخبرة.

نيروبي، كينيا، 26 نوفمبر 2021/ بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة نوفارتس عن إطلاق مركزها الجديد للابتكار نوفارتس بيوم جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، والذي سيكون في مقدمة تطوير نماذج الأعمال المبتكرة والحلول التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين الرعاية الصحية في المنطقة. سيركز المركز على الشراكات بين القطاعات لتسريع الأساليب المبتكرة لزيادة الوصول بتكلفة ميسورة إلى الأدوية عالية الجودة وتعزيز النظم الصحية بشكل مستدام.

“ويتمثل هدفنا في تزويد كل مريض في إفريقيا جنوب الصحراء بإمكانية وصول ميسورة التكلفة إلى أدوية عالية الجودة وتحويل الرعاية الصحية في المنطقة في النهاية. من أجل ذلك، تتمتع الابتكارات والتقنيات الرقمية بإمكانية كبيرة للمساهمة، ويمكننا حقًا من خلال الشراكات عبر القطاعات مضاعفة التأثير على صحة شعبنا”، هذا ما صرح به ريسي موشيلوا، رئيس ومدير عام شركة نوفارتس بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

إدراكا أن الوصول إلى الأدوية لا يزال أحد أكبر تحديات الرعاية الصحية في العالم ومع كون إفريقيا موطنًا لأكبر عدد من السكان المحرومين من الخدمات في العالم، سيركز مركز نوفارتس بيوم جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا على أربع أولويات استراتيجية:

1) زيادة القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

2) تعزيز التشخيص المبكر لتحقيق نتائج أفضل

3) ريادة الابتكار في سلسلة التوريد

4) دعم تثقيف مقدم الرعاية الصحية وتوعية المرضى

يدعم العمل عبر هذه الأولويات الأربع طموح شركة نوفارتس لمضاعفة وصول المرضى إلى جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا بحلول عام 2022 وزيادته خمسة أضعاف بحلول عام 2025.

وواصل موشيلوا قائلًا: “بينما يمثل ابتكار الرعاية الصحية جوهر عملنا في نوفارتس، فإننا نعلم أنه لا توجد شركة واحدة يمكنها حل هذه التحديات بمفردها. إن بناء شراكات قوية وتعزيز قدر أكبر من التعاون هو الطريقة الوحيدة لتحقيق تحسينات تحويلية وذات مغزى للوصول في منطقتنا”.

التأثير على القدرة على تحمل التكاليف والوصول والنتائج من خلال الشراكات

كما سيواصل مركز نوفارتس بيوم جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا أيضًا تكوين شراكات مع مختبرات ميدترونيك لتقديم رعاية شاملة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري من خلال السعي لتوسيع نموذجهم في جميع أنحاء القارة والعمل مع كل من المنظمات الدولية الكبرى وكذلك رواد التنفيذ المحليين. يوفر الحل الرقمي المدعوم من ميدترونيك للأطباء القدرة على إدارة مجموعات ضخمة من المرضى بشكل استباقي والعمل على التنبيهات الحمراء بالإضافة إلى منح المرضى فرصة للانضمام إلى مجموعات دعم المرضى الافتراضية.

بالإضافة إلى ذلك، دخل نوفارتس في شراكة مع رابطة الكومنولث للصيادلة (CPA) لدعم تدريب أكثر من مليون صيدلاني في جميع دول الكومنولث البالغ عددها 54 دولة من بينهم أكثر من 20 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبدعم من مركز نوفارتس بيوم بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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عن نوفارتس بيوم

يعد نوفارتس بيوم حافزًا للتعاون الرقمي الفعال، وهو عبارة عن شبكة مكونة من 15 مركزًا للابتكار في مواقع استراتيجية مستهدفة تساعد الفرق على إقامة شراكة ناجحة وتطوير وتوسيع نطاق الحلول الرقمية لتحسين حياة المرضى وإطالة أعمارهم. مع أكثر من 65 مبتكرًا رقميًا وبدعم من مجتمع يضم أكثر من 125 قائدًا من وظائفنا التمكينية ، يوحد نوفارتس بيوم أفضل ما في العلوم والتكنولوجيا لخلق حلول رعاية صحية وتجارب أفضل للمرضى على نطاق واسع. تشمل الأمثلة تطبيق بالهواتف المحمولة مختبر سريريًا للمساعدة في مراقبة الرؤية عن بعد و حل تشخيص في نقاط الرعاية لمرض فقر الدم المنجلي. اكتشف المزيد على www.biome.novartis.com .

عن نوفارتس بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

توفر شركة نوفارتس بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حلول رعاية صحية تعمل على تحسين حياة الناس وإطالة أعمارهم. نحن نستخدم الابتكار القائم على العلم لمعالجة بعض حالات الرعاية الصحية الأكثر تحديًا في المجتمع. نكتشف علاجات متطورة ونطورها ونجد طرقًا جديدة لتقديمها إلى أكبر عدد ممكن من المرضى. تضم شركة نوفارتس بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 46 دولة ويقع مقرها الرئيسي في نيروبي، كينيا. تتجمع إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجموعة شرق إفريقيا وغرب إفريقيا الإنجليزية وغرب ووسط إفريقيا الفرنكوفونية ومجموعة جنوب إفريقيا. اكتشف المزيد فيما يلي: إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | نوفارتس

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