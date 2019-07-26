‫نوبانك تجمع 400 مليون دولار في جولة استثمار جديدة بقيادة تي سي في

هذا التمويل يمثل أكبر جولة استثمار يتم جمعها في تاريخ نوبانك

منذ جولة التمويل الأخيرة للشركة في العام 2018 تضاعفت قاعدة عملاء الشركة بأكثر من ضعفين، إذ بلغ عددها أكثر من 12 مليونا في البرازيل وحدها

تطورت محفظة منتجات نوبانك، إذ تتضمن الآن القروض الشخصية، والحسابات الرقمية بوظيفة بطاقات السحب للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بطاقات الائتمان الحالية وبرنامج مكافآت الشركة

الشركة بدأت توسعها الدولي هذا العام وصولا إلى المكسيك والأرجنتين

تواصل نوبانك البحث عن وتوظيف المهارات لمكاتبها الأربعة في العالم

ساو باولو، 26 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نوبانك، الشركة الرائدة في التقنية المالية في أميركا اللاتينية، اليوم أنها جمعت 400 مليون دولار في جولة استثماراتها من السلسلة أف. وقادت الجولة مؤسسة تي سي في، وهي واحدة من أكبر شركات نمو الأسهم في الولايات المتحدة، وتمثل أول استثمار كبير من تي سي في في أميركا اللاتينية. وشارك مساهمون حاليون في الشركة مثل تنسنت، دي أس تي غلوبال، سيكويا كابيتال، دراغونير، رابيت كابيتال وثرايف كابيتال، في جولة الاستثمار هذه أيضا. وتخضع هذا المعاملة المالية لشروط الإتمام التقليدية.

وبهذه الجولة التمويلية الجديدة، تكون نوبانك قد جمعت مبلغ 820 مليون دولار في سبع جولات استثمارية.

بدأتنوبانك، وهي سادس أكبر مؤسسة مالية في البرازيل من حيث عدد من العملاء، توسعها الدولي في أيار/مايو من هذا العام. افتتحت الشركة مكاتب لها في المكسيك والأرجنتين وتستعد لبدء العمليات وخدمة العملاء في كلا البلدين خلال الأشهر المقبلة.

وسعت الشركة أيضًا محفظة منتجاتها إلى ما وراء بطاقات الائتمان التي تعمل بتطبيق إلكتروني من الشركة فضلا عن برامج المكافآت الخاص بالشركة، بما في ذلك الآن منتج القروض الشخصية وحسابات التوفير الرقمية للمستهلكين، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المشاريع الصغرى.

ويقول ديفيد فيليز، مؤسس ورئيس مجلس إدارةنوبانك، “ما زلنا حازمين في مهمتنا لمحاربة التعقيد ومنح الناس السيطرة على مواردهم المالية. على الرغم من أن التغير التكنولوجي كان تحوليًا بالنسبة لمعظم الصناعات في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظم المستهلكين المصرفيين يواصلون دفع أسعار فائدة ورسوم سخيفة للحصول على الخدمات المالية السيئة فيالمقابل. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك أكثر من ملياري شخص لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، ومن خلال هذا الاستثمار الجديد من قِبلتي سي فيوالمستثمرين الحاليين لدينا، نتوقع أن نساهم في تغيير هذا الوضع بشكل مفيد عبر تسريع نمونا في البرازيل ودعم إنطلاق أسواقنا الجديدة في أميركا اللاتينية.”

وتابع فيليز قائلا: “نحن فخورون بمساهمينا ودعمهم المتواصل لأعمالنا. منذ الأيام الأولى لنا، كان لدينا شرف الاستفادة من تجربة بعض أنجح مستثمري التكنولوجيا في العالم، وبهذه الجولة بقيادةتي سي فيتزداد قوة قاعدتنا المالية. دعمتتي سي فيبعضًأبرز شركات الابتكار الكبرى في عصرنا، بما في ذلكنتفليكس، سبوتيفاي وزيلو، من خلال توفير رأس المال والتوجيه الاستراتيجي والخبرة في الصناعة، ونتطلع إلى الشراكة معهافيما نقوم بتطوير الأعمال.”

ويقول وودي مارشال، الشريك العام فيتي سي في: “تتمتعتي سي فيبتاريخ طويل من دعم الشركات التي يديرها المؤسسون والتي تستخدم التكنولوجيا لتوفير الخبرات السحرية للمستهلكينن. لقد بنى ديفيد فيليز وفريقه ببناء عمل مثير للإعجاب فينوبانك. لقد أعجبنا بوضعهم في السوق، والحمض النووي المتمركز حول المنتج والتركيز المستمر على تجربة المستهلك. نتطلع إلى دعم توسعهم في أسواق جديدة وتقديم خدمات إضافية إلى مستهلكيهم.”

منتجات جديدة وتدويل

بدأتنوبانكفي تقديم وظائف السحب النقدي والسحب لعملائها في حساب التوفير الرقمي (“NuConta”) في أواخر العام 2018، مما أدى إلى توحيد حسابها الرقمي كبديل متكامل لتلبية الاحتياجات المالية الأساسية لجميع البرازيليين. اليوم، هناك بالفعل أكثر من 8 ملايين برازيلي من عملاء NuConta.

بعد الانتهاء من عملية الحصول على ترخيصها كمؤسسة مالية، أطلقت الشركة في أوائل العام 2019 منتج القروض الشخصية، الذي أصبح متاحًا الآن لأكثر من 500,000 عميل. تص أعمال وخدمات نوبانك إلى 100٪ من 5,7070 بلدية برازيلية في غضون 5 سنوات من النشاط، وهو معلم بارز في بلد توجد في 60٪ من مدنها فقط فروع مصرفية.

في الربع الثاني من هذا العام، بدأت الشركة أيضًا توسعها الدولي، حيث أعلنت عن إطلاق عملياتها في المكسيك، وبعد أقل من شهرين، في الأرجنتين. ستبني الشركة في البلدين مراكز تقنية وابتكار لتطوير حلول تركز على المشكلات المالية المحلية.

في غضون ست سنوات من وجودها، وصلتنوبانكإلى أكثر من 12 مليون عميل، لتصبح سادس أكبر مؤسسة مالية في البرازيل من حيث عدد العملاء، وأكبر بنك رقمي في العالم. في الآونة الأخيرة، دخلت الشركة سوق الشركات مع الإعلان عن حساب رقمي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو السوق الذي يضم أكثر من 20 مليون شركة في البرازيل.

البحث عن المواهب

يعمل لدىنوبانكاليوم أكثر من 1700 موظف في البرازيل وألمانيا والأرجنتين والمكسيك. تتوقع الشركة نمو قاعدة موظفيها بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويقول فيليز: “نحن نبحث دائمًا عن أفضل المواهب في العالم. نحن نبني فرقًا قوية ومتنوعة مع محترفين من ثقافات مختلفة لتحدي الوضع الراهن وتقليل التعقيد. نحن شركة تكنولوجيا بطبيعتها، وبالتالي نحن نبحث عن أفضل مهندسي البرمجيات كجزء من فريقنا العالمي.”

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