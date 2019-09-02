‫نمو مبيعات إطارات لاسا العالمية بنحو 60%

بروز إطارات لاسا مع حجم نموها في الأسواق العالمية. نمو العلامة التجارية بنحو 60% فيما يختص بحجم المبيعات في أثناء الأعوام الخمس الماضية وتصدير إطاراتها لأكثر من 80 دولة بحلول 2019. وتصدرت دول مثل مصر، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وأوكرانيا، والمغرب قائمة مبيعات إطارات لاسا في 2018.

اسطنبول، 2 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت إطارات لاسا “Lass Tyres” العلامة التجارية التابعة لشركة بريزا بريدجستون سابانجي تاير مانوفاكتشورينغ إنك “Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Inc.” عن زيادة حجم صادراتها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما حققت معدلات نمو وصلت إلى 60% في ضوء أرقام المبيعات. وارتفع عدد الدول التي تنشط فيها إطارات لاسا إلى 80 دولة بحلول 2019، مما يعني نجاحها في التوسع بنسبة 41% في المناطق التشغيلية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ومع نهاية 2018، شغلت الدول الأوروبية 45% من مبيعات إطارات لاسا. كما حققت إطارات لاسا أداءً أفضل بالنظر إلى التنمية مقارنة بمتوسط النمو في الأسواق التي تعمل بها. وطبقًا لنتائج 2018، في حين أن الأسواق الأوروبية وكومنولث الدول المستقلة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمكنت من تحقيق معدل نمو بلغ 3%، فقد نمت مبيعات إطارات لاسا بنحو 22%. وخلال النصف الأول من 2019، في حين أنه تقلصت جميع الأسواق التي تمثل فيها إطارات لاسا حاليًا بنحو 2%، فقد ارتفعت مبيعات الشركة بنحو 5%.

وفي الأسواق الأوروبية، زادت إطارات لاسا من حصتها في جميع فئات المنتج تقريبًا وأحجام الجنوط، خاصة تمكنها من التوسع بمعدلات مرتفعة في فئة الإطارات فائقة الأداء “UHP” وفئة مركبات الدفع الرباعي.

وتمكنت إطارات لاسا من بيع نحو 4,2 مليون إطار في الأسواق الدولية في أثناء 2018، كما تمكن من زيادة شبكة الدول كل عام. وأضافت إطارات لاسا 8 دول جديدة إلى شبكة مبيعاتها المتنامية في 2018 وفي أثناء النصف الأول من 2019، ودخلت لاسا إلى سبعة دول جديدة بالأسواق الأوروبية، والأفريقية، والآسيوية. وفي الوقت ذاته، تبوأت كل من مصر، وإيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وأوكرانيا، والمغرب قائمة أكثر الدول مبيعًا لمنتجات إطارات لاسا.

وتنتج إطارات لاسا وفق أعلى معايير الجودة في منشأة التصنيع في إزميت، التي تتمتع بخبرة تتجاوز 45 عامًا في تركيا، ومنشأة التصنيع في آق سراي، التي بدأت في الإنتاج منذ 2018 وتبرز بمصنعها الذكي وسمات 4.0 الصناعية. وتصدر 5% من حزمة منتجات لاسا من مصنع آق سراي في 2018، وتهدف لاسا إلى زيادة هذه النسبة إلى 17% في 2019 وإلى 21% في 2021، والتوسع في مناطق أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي في أثناء هذا العام.

للاتصال:

أمينة نور أوزجليك “Emine Nur Ozcelik”

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