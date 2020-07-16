‫نمو عائدات العملة الثابتة في لارسن آند توبرو إنفوتيك بنسبة 10,6%؛ وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17,1% لكل سنة ميلادية

مومباي، الهند، 16 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم لارسن آند توبرو إنفوتيك “Larsen & Toubro Infotech” (رمز بورصة بومباي: 540005) (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، عن نتائج الربع الأول للعام المالي 2021.

بالدولار الأمريكي:

· بلغت الإيرادات 390,3 مليون دولار أمريكي؛ بانخفاض بنسبة 4,8% لكل ربع سنة ميلادية ونمو بنسبة 9,5% لكل سنة ميلادية

· انخفضت عائدات العملة الثابتة بنسبة 4,7% لكل ربع سنة ميلادية ونمو بنسبة 10,6% لكل سنة ميلادية

بالروبية الهندية:

· بلغت الإيرادات 29,492 مليون روبية؛ بنسبة انخفاض 2,1% لكل ربع سنة ميلادية ونمو بنسبة 18,7% لكل سنة ميلادية

· بلغ صافي الأرباح 4,164 مليون روبية؛ بنسبة انخفاض 2,6% لكل ربع سنة ميلادية؛ ونمو بنسبة 17,1% لكل سنة ميلادية

لا مثيل لجائحة كورونا COVID-19 ولم يزل تأثيرها على الأرواح وسبل العيش ملموسًا حول العالم. وأنا فخور للغاية بجهودنا في لارسن آند توبرو إنفوتيك حيث اجتمعنا سويًا خلال هذه الأوقات لضمان تقديم الخدمات للعملاء.

“خلال ربع شهد بيئة مليئة بالتحديات، تمكننا من زيادة العائدات بنسبة 10,6% لكل سنة ميلادية بالعملة الثابتة وأنهينا كذلك صفقة عملاقة.

“ولم نزل ملتزمين بتجاوز توقعات العملاء في مواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة بينما نحدد أولويات صحة ورفاهية الأفراد”.

– سانجاي جالونا “ Sanjay Jalona “ ، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب

الصفقات الحديثة

· اختارت إحدى شركات إدارة الثروات ومقرها المملكة المتحدة شركة لارسن آند توبرو إنفوتيك لعقد صفقة تجاوزت قيمتها عدة ملايين لعدة سنوات بهدف توفير الدعم لبنية تحتية عن بعد، وخدمات التأمين الإلكتروني الحديثة والتحول إلى سحابة آي بي إم باور كلاود “IBM Power Cloud” من منصة إدارة الثروات القديمة الخاصة بها.

· تم اختيار لارسن آند توبرو إنفوتيك بواسطة شركة أمريكية رائدة في مجال الفضاء لتوفير الخدمات المدارة لمركز البيانات الخاص بالشركة بالإضافة إلى تمكين نقل بنيتها التحتية الداخلية إلى السحابة.

· اختارت شركة رائدة لإدارة الديون في أوروبا لارسن آند توبرو إنفوتيك لتنفيذ منصة للتكامل الرقمي مدعومة من مول سوفت “MuleSoft“. وستحل هذه المنصة محل طبقة الخدمات الحالية وستعمل على تكامل جميع التطبيقات الحالية والمستقبلية في 11 دولة تعمل بها.

· اختار منتج وموزع للمنتجات الصيدلانية لارسن آند توبرو إنفوتيك كي تكون الشريك الحصري في دعم التطبيق

· اختارت شركة خدمات بث المحتوى عبر شبكة الإنترنت تتبع مؤسسة إعلامية رائدة تقدم خدمات الترفيه والإعلام المتنوعة لارسن آند توبرو إنفوتيك لإجراء التحسينات المطلوبة على منصة إدارة الحقوق الخاصة بها

· أبرمت لارسن آند توبرو إنفوتيك اتفاق بيع ترخيص لمنصة موسايك “MOSAIC“مع مصنع أمريكي لأنظمة النقل الرأسي

· اختارت إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم لارسن آند توبرو إنفوتيك لتقديم خدمات إدارة المنصة لخدمات المطورين والمشغلين من الجيل القادم

· اختارت إحدى شركات تصنيع الأجهزة الطبية لارسن آند توبرو إنفوتيك لتقديم الخدمات المدارة

· اختار مزود للتغطية التأمينية لأساطيل الشاحنات بالإضافة إلى وسائل النقل العام أن يشترك مع لارسن آند توبرو إنفوتيك في رحلة التحول التي تتضمن خدمات إدارة البيانات بالإضافة إلى خدمات نقل السحابة

· قررت إحدى الشركات الرائدة في إدارة تقنيات المعلومات المشاركة مع لارسن آند توبرو إنفوتيك بشأن تقديم خدمات البنية التحتية المدارة

· كما اختار مزود رائد لتقديم حلول التسخين والتبريد لارسن آند توبرو إنفوتيك للحصول على حلول تأمين المعلومات التي توفرها الشركة

الجوائز والتقديرات

· تم تكريم لارسن آند توبرو إنفوتيك في تقرير فورستر ناو تك “Forrester’s Now Tech“: مزودو خدمات تنفيذ تطبيقات أوراكل، الربع الثاني 2020

· تم تكريم لارسن آند توبرو إنفوتيك باعتبارها نجمًا صاعدًا في تقديم خدمات التطبيق المدارة في تقرير آي إس جي بروفايدر لينس “ISG Provider Lens™” لشركاء منظومة سيلز فورس “Salesforce Ecosystem Partners” الأمريكي لعام 2020

· تم تكريم لارسن آند توبرو إنفوتيك بصفتها رائد في تكامل أوفيس 365 طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس لمنظومة مايكروسوفت الأمريكي لعام 2020

· تم اعتبار لارسن آند توبرو إنفوتيك منافسًا رئيسيًا ونجم الأداء طبقًا لتقييم مجموعة إيفرست بي إف إس “Everest Group BFS” لمخاطر وامتثال خدمات تقنية المعلومات بيك ماتريكس “PEAK Matrix®” لعام 2020: بناء بنية تحتية للبيانات تعتمد على السحابة للتحكم الذكي في الوقت الفعلي

· تم اختيار باور آب كلاود “Powerupcloud“إحدى الشركات التابعة للارسن آند توبرو إنفوتيك كأحد شركاء التدشين العالميين لخدمات أمازون ويب أوت بوستس “AWS Outposts” – مبادرة خاصة بخدمات السحابة الهجينة وأمازون فوركاست “Amazon Forecast“

معالم الأعمال الأخرى

· دشنت لارسن آند توبرو إنفوتيك برنامج التحول العاجل لعملاء ساب مع خدمات أمازون ويب الذي يعكس أعلى معايير المعرفة بالجوانب الوظيفية والفنية في تحول سحابة خدمات أمازون ويب لحلول ساب

· دشنت لارسن آند توبرو إنفوتيك كانفاس “Canvas“، منصة متكاملة بالاشتراك مع مايكروسوفت التي تجمع العديد من العمليات والأدوات والمناهج لقيادة التقنية ومخرجات الأعمال للفرق العاملة في بيئة موزعة

· قدمت لارسن آند توبرو إنفوتيك تطبيق سيف راديوس “SafeRadius“، تطبيق العودة للعمل المتوافق مع النظام الأوروبي لحماية البيانات الذي يعمل على الحفاظ على صحة قوة العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية بينما يعود الموظفون إلى أعمالهم

· تم تكريم لارسن آند توبرو إنفوتيك باعتبارها أحد أكبر 5 علامات تجارية في الهند بالإضافة إلى أكبر 100 علامة تجارية في الدولة طبقًا لتقرير “الهند 100 لعام 2020” طبقًا لمؤسسة براند فاينانس “Brand Finance“، المؤسسة الاستشارية المستقلة لتقييم العلامات التجارية

· وقعت لارسن آند توبرو إنفوتيك على اتفاق مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة مما يؤكد على التزام الشركة نحو ممارسات الأعمال التي تراعي المنظور الجنسي وتقديم فرص عادلة ليس في بيئة العمل فقط بل بالمجتمعات على مستوى العالم

نبذة عن لارسن آند توبرو إنفوتيك

تساعد لارسن آند توبرو إنفوتيك “إل تي آي”، (المعروفة اختصارًا بسوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة استشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم أكثر تقاربًا. ومع عملياتنا في 31 دولة، نقطع مع عملائنا أشواطًا إضافية ونسرع من عملية التحول الرقمي باستخدام منصة إل تي آي موسايك التي تمكن رحلات العميل باستخدام الهاتف الجوال، والوسائط الاجتماعية، والأدوات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وتأسست الشركة عام 1997 وهي إحدى شركات مجموعة لارسن آند توبرو ليمتد “Larsen & Toubro Limited“، ويوفر ميراثنا الفريد خبرات غير مسبوقة في العالم الفعلي تتيح لنا حل أكثر التحديات تعقيدًا التي تواجه الشركات في جميع الصناعات. وكل يوم، يساعد فريقنا الذي يضم أكثر من 30,000 شخص العملاء على تحسين كفاءة أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم والموظفين وحملة الأسهم. ويمكن التعرف على المزيد على الموقع الإلكتروني http://www.Lntinfotech.com أو متابعتنا على @LTI_Global.

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