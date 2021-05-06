‫نمو الإيرادات الدولارية لشركة إل تي آي للعام المالي 2021 بمعدل 9.5%؛ بصافي أرباح يصل إلى 27.5%، وارتفاع الإيرادات الدولارية للربع الرابع من العام المالي 2021 حتى 9.1% سنويًا

مومباي، الهند، 6 مايو2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة لارسين آند توبرو إنفوتك (في بورصة بومباي: 540005) (في البورصة الوطنية الهندية: LTI “إل تي آي”)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، اليوم عن نتائجها للربع الرابع من العام المالي 2021 والعام المالي 2021 بأكمله.

الربع الرابع من العام المالي 2021



بالدولار الأمريكي:

– بلغت الإيرادات 447.4 مليون دولار أمريكي، بمعدل زيادة قدره 4.6% عن الربع الماضي و 9.1% سنويًا

– زيادة إيرادات العملة الثابتة بنسبة 4.4% عن الربع الماضي و 7.1% سنويًا

بالروبية الهندية:

– بلغت الإيرادات 32,694 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 3.7% عن الربع الماضي و 8.5% سنويًا

– ووصل صافي الإيرادات عند 5,457 مليون روبية هندية؛ بمعدل نمو صافي إيرادات 5.1% عن الربع الماضي و27.6 سنويًا

العام المالي 2021 بأكمله

بالدولار الأمريكي:

– وصلت الإيرادات إلى1,670.1 مليون دولار أمريكي؛ بمعدل نمو 9.5% سنويًا

– بلغت نسبة زيادة إيرادات العملة الثابتة 8.8% سنويًا

بالروبية الهندية:

– وصلت الإيرادات 123,698 مليون روبية هندية؛ بمعدل نمو 13.7% سنويًا

– بلغ صافي الإيرادات 19,382 مليون روبية هندية؛ بمعدل نمو إيرادات صافي بلغ 27.5% سنويًا

إيرادات رأس المال

– بلغت الأرباح النهائية 25 روبية هندية للسهم الواحد؛ بنسبة توزيع أرباح 36.1% للعام

– بلغت نسبة العائد على حقوق الشركاء 30.5% للعام

“بفضل المعدل القوي لإيرادات الربع الأخير، حقق العام المالي 2021 إنجازًا آخر من النمو الرائد في السوق. يسعدنا أن نبلغ عن نمو الإيرادات بنسبة 9.5٪ ونمو صافي الأرباح بنسبة 27.5٪ لهذا العام. في الربع الأخير، فُزنا أيضًا بصفقتين كبيرتين بإجمالي قيمة تعاقدية جديدة بلغ 66 مليون دولار، وبلغت ذروتها في صفقة كبيرة قياسية لإجمالي القيمة التعاقدية للعام المالي 2021.

أداءنا المتفوق هو نتيجة للجهود الدؤوبة لأكثر من 35,000 موظف بشركة إل تي آي، والذين وقفوا جنبًا إلى جنب خلال واحدة من أكثر الأوقات العصيبة لضمان تسليم الخدمات للعملاء. وسنواصل الاستثمار في قوة أعمالنا حيث إننا لا نزال ملتزمين بتحقيق النمو خلال عام 2022 أيضًا”.

– سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مكاسب الصفقة الأخيرة

– اُختيرت شركة إل تي آي شريكًا استراتيجيًا طويل الأجل في صفقة دمج البائعين لإدارة منصات التأمين الأساسية لشركة تأمين مدرجة في قائمة فورتشن 500 . وهي تعتبر صفقة فريدة من نوعها تشمل دمج البائعين والعديد من برامج التحديث عبر مجالات أساسية متعددة في مجال التأمين على الممتلكات والإصابات في أمريكا الشمالية.

– اختارت شركة إل تي آي بنكًا إقليميًا رائدًا، وشعارًا جديدًا، لبرنامج التحول المصرفي الأساسي الذي ينطوي على تنفيذ منصة Temenos. وكجزء من البرنامج، ستصبح شركة إل تي آي هي شركة تكامل النظام الرائدة وستحل محل منصة الإقراض الحالية للبنك باستخدام منصة Temenos T24 بالإضافة إلى التعامل مع ترحيل البيانات من الأنظمة القديمة. ومن شأن تنفيذ هذا البرنامج أن يمكن البنك من تقديم منتجات إقراض جديدة، والحد من التعقيدات، وتقديم الخدمات لقاعدة عملائه المتزايدة بطريقة أسرع وفعالة مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية. وبفضل تمكينه من المهام المحلية المُعدة مسبقًا، سيمكن هذا التحول البنك من تلبية المتطلبات التنظيمية في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا وتقليل الجهود.

– اُختيرت شركة إل تي آي من قبل تكتل تصنيع المعدات الثقيلة الكائن بالولايات المتحدة لصفقة الخدمات المدارة التطبيقية لأعمال قطع الغيار الخاصة بها للتمكن من خفض التكلفة الإجمالية للملكية والامتياز التشغيلي.

– دخلت شركة تأمين متبادل للممتلكات والإصابات في أمريكا الشمالية في شراكة مع شركة إل تي آي لاستبدال أنظمتها الأساسية القديمة الحالية في الموقع بنظام Duck Creek القائم على البرمجيات كخدمة (SaaS). ومن شأن هذه الشراكة تسريع التحول الرقمي للعميل للتمكن من تحقيق تجربة أفضل للعملاء ودعمهم بشكل أفضل. كما أنه سيحسن من التكاليف التشغيلية إلى أقصى حد وسيسمح بالتوسع السريع في الخدمات المقدمة إلى مناطق أخرى.

– اختارت شركة عالمية للأدوية متعددة الجنسيات مدرجة في قائمة فورتشن 500 شركة إل تي آي كشريك استشاري لها لتحويل مهامها المالية. وستلعب شركة إل تي آي دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الأعمال مثل اتساق البيانات من خلال تنفيذ عمليات فعالة لمراقبة البيانات وتسويتها لعملياتها التجارية العالمية.

– اختارت مجموعة هندسية متعددة الجنسيات مقرها ألمانيا شركة إل تي آي لمشروع تحويل SAP HANA Data Lake إلى Snowflake لشركتها في مجال الطاقة، لضمان تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف مع توسيع نطاق تحليل البيانات وإدارتها وزيادة الكفاءة من خلال اتخاذ قرارات أسرع.

– اختارت شركة عالمية لتوزيع الطاقة مدرجة في قائمة فورتشن 500 شركة إل تي آي لدعم تطبيق نظام معلومات العملاء SAP لأحد كياناتها التي استحوذت عليها. والهدف من هذا البرنامج هو رقمنة عملية القياس إلى النقد وتحقيق التشغيل الآلي في خدمات العملاء لتحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

– اختارت شركة رائدة في مجال برامج التأمين على الممتلكات والإصابات ومزود تحليلات البيانات ومقرها في أمريكا الشمالية شركة إل تي آي للتحويل من منصة مستودع بيانات المؤسسة القديمة إلى سحابة بيانات Snowflake بطريقة تدريجية لضمان خفض التكاليف وتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة والميزة التنافسية.

– اُختيرت شركة إل تي آي لتوفير دعم البنية التحتية وخدمات عمليات الشبكة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة لشركة توزيع رائدة لمنتجات الخرسانة والبناء المتخصصة في أمريكا الشمالية.

– اختارت مؤسسة عالمية للترفيه والإعلام مدرجة في قائمة فورتشن 500 شركة إل تي أي لبناء منصة عالمية لإعداد التقارير لتطبيقات سلسلة التوريد الإعلامية الرقمية باستخدام سحابة بيانات Snowflake لتوفير رؤية معززة لسير الأعمال المعقدة للإمداد والإنتاج والتسليم في جميع أنحاء المؤسسة.

– عين الفرع الدولي لمزودي الخدمات المالية الرائدين في المملكة المتحدة شركة إل تي آي لتحقيق التكامل الرئيسي للأنظمة لبرنامج التحديث والتحول المصرفي الأساسي. مما يسمح بالاستفادة من قدرة واستقرار الخدمات السحابية مع منصة Temenos SaaS لتحسين تجربة العملاء وخفض التكاليف وجلب منتجات جديدة إلى السوق بشكل أسرع وتوسيع النطاق بكفاءة.

الجوائز والتكريمات

– تصدرت شركة إل تي آي قائمة “تشالنجر لخدمات تكنولوجيا المعلومات 2021” في جوائز بيك ماتريكس لمقدم الخدمة المثالي خلال العام المقدمة من إيفرست جروب. كما حسنت شركة إل تي آي ترتيبها من المركز 16 في العام الماضي إلى المركز 11 في التصنيف العام لمؤشر تقييم بيك ماتريكس لخدمات تكنولوجيا المعلومات – وهي أعلى قفزة تسجلها أي شركة متنافسة. كما أصبحت شركة إل تي آي نجم أداء العام في تقييمات بيك ماتريكس للخدمات المصرفية والمالية.

– أُعترف بشركتي إل تي آي ليني وشركة إل تي آي موزاييك في تقرير Forrester Tech Tide™: رؤى الأعمال المؤسسية والتحليلات، الربع الأول من عام 2021

– شركة إل تي آي معترف بها كشركة رائدة في شركة ISG Provider Lens™ للأتمتة الذكية – والحلول والخدمات في AIOps لمنتصف السوق – الولايات المتحدة 2020

– وضع شركة إل تي آي كمبتكر في تقرير IoT Services RadarView™ لعام 2021 المقدم من أفاسانت

أبرز الأعمال الأخرى

أعلن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 4 مايو 2021 عن توزيعات أرباح نهائية قدرها 25 روبية هندية لكل سهم (بقيمة الاسمية 1 روبية هندية) للعام المالي 2020-2021. يبلغ إجمالي أرباح الأسهم في للعام المالي 2021 40 روبية هندية للسهم الواحد، بما في ذلك الأرباح المؤقتة بقيمة 15 روبية هندية للسهم الواحد المعلن عنها في أكتوبر 2020

– عينت شركة إل تي آي أنيل راندر مديرًا ماليًا لها. وهو رائد مالي متمرس يتمتع بخبرة متعددة الأوجه تمتد لأكثر من 27 عامًا في قيادة أداء الأعمال والنمو. وهو ينضم إلى شركة إل تي آي من شركة تك ماهيندرا المحدودة، حيث كان يشغل منصب الرئيس العالمي للتمويل لحلول العمليات التجارية. كما أنه، بصفته نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والقانونية، قاد المهام المالية والقانونية والمرافق وإدارة المخاطر لشركة تك ماهيندرا لخدمات الأعمال المحدودة.

– دخلت شركتي إل تي آي وايه دبليو أس في شراكة استراتيجية لتسريع اعتماد سحابة المؤسسات لتوسيع العروض المشتركة للترحيل والتحديث وخدمات SAP وإنترنت الأشياء (IoT) وData on-Cloud.

– أُعترف بشركة إل تي آي باعتبارها مقدم لخدمات إدارة مايكروسوفت أزور للخبراء، ويعتبر هذا البرنامج المرموق مبادرة عالمية من قبل مايكروسوفت تسمح لشركائها الرواد بالتمييز من خلال إثبات الكفاءة العملية والمهارات في مجال البيانات والكفاءات سحابة

– أُعترف بشركة إل تي آي في المملكة المتحدة بشهادة اعتماد أفضل صاحب عمل لعام 2021، من قبل مؤسسة Top Employers، وهي الهيئة العالمية التي تعترف بالتميز في الممارسات الفردية

نبذة عن شركة إل تي آي

شركة إل تي آي (في البورصة الوطنية الهندية: شركة إل تي أي) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 400 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال تنفيذ عمليات في 31 دولة، نبذل جهودًا إضافيةً لعملائنا ونُسرّع التحول الرقمي مع منصة موازيك “Mosaic” الخاصة بإل تي آي التي تمكن رحلاتهم الجوالة والاجتماعية والتحليلية وإنترنت الأشياء والسحابية. ويمنحنا إرثنا الفريد، كوننا بدأنا في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة، خبرةً غير مسبوقةٍ في العالم الحقيقي لحل التحديات الأكثر تعقيدًا للمؤسسات في جميع القطاعات. ويُساهم فريقنا المؤلف من أكثر 34,000 عضو يوميًا في تمكين عملائنا من تحسين فعالية عمليات شركاتهم وتقنياتهم، وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم وأصحاب المصلحة لديهم. اعثر على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على @LTI_Global.

مؤتمر الأرباح عبر الهاتف وتقنية البث الصوتي على شبكة الإنترنت

5 مايو 2021 (الساعة 05:30 مساءً بتوقيت الهند)

يرجى الاتصال بالرقم أدناه قبل 5 أو 10 دقائق على الأقل من موعد المؤتمر للتأكد من أنك متصل بالمكالمة في الوقت المناسب.

رقم الوصول العام 1104 6280 22 91+ 8005 7115 22 91+ رقم الهاتف الدولي بإضافة رسوم الولايات المتحدة الأمريكية: 13233868721 المملكة المتحدة: 442034785524 سنغافورة: 6531575746 هونج كونج: 85230186877 إعادة تشغيل المؤتمر عبر الهاتف متاح بعد ساعة من وقت نهاية المؤتمر وحتى 9 مايو 2021 رمز التشغيل: 70765 رقم الطلب الهاتفي: الهند 5757 7194 22 91+ 5757 6663 22 91+ الهاتف المجاني في الولايات المتحدة الأمريكية 18332898317 الهاتف المجاني في المملكة المتحدة 8007563427 الهاتف المجاني في سنغافورة 8001012510 الهاتف المجاني في هونج كونج 800965553 البث الصوتي على شبكة الإنترنت سيتاح الصوت من مؤتمر الهاتف عبر الإنترنت من خلال البث على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول إليه من الرابط التالي:

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