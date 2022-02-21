‫نقلة نوعية في صناعة الشاشات… هايسنس تنتج مُعالجات لتحسين دقة الصور 8K بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تشينغداو، الصين، 19 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هايسنس رسميًا عن إصدار مُعالجها مسجل الملكية “Hi-View HV8107″؛ وهو أول معالج بدقة 8K مزوّد بمستشعر وذاكرة يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يزيد من حدة التنافس في مجال تحسين دقة الصورة بين الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الشاشات. ويُعدّ هذا المعالج نقلة نوعية في تطوير وتصنيع تلفزيونات هايسنس فائقة الوضوح (UHD) بدقة 8K.

وقد صرّح يو زهيتاو، نائب رئيس مجموعة هايسنس ورئيس شركة هايسنس فيجوال تكنولوجي “Hisense Visual Technology” بأنّ عام 2022 سيشهد احتدامًا في المنافسة العالمية في قطاع أجهزة التلفزيون، وستتغير المُحدّدات التنافسية الرئيسية لهذا القطاع؛ حيث ستنتقل من التركيز على أسعار الشاشات ومقاساتها إلى كفاءة شرائح المُعالجة الذكية ودقة الصور”.

شرائح المُعالجة الذكية هي التقنية الأساسية التي تعتمد عليها هايسنس في تطوير الشاشات الكبيرة

في عام 2005، نجحت هايسنس في تطوير وتصنيع أول شريحة مسجلة الملكية للمُعالجة الرقمية للشاشات. وفي عام 2022، أصدرت هايسنس أحدث معالجاتها من الجيل الخامس من هذه الشرائح الذكية، والتي أحدثت طفرة في صناعة الشاشات؛ حيث تضاعفت دقة الشاشات بفضل هذه المعالجات للمرّة الأولى من 4K إلى 8K، وهو ما يُعدّ تقدّمًا كبيرًا في التقنية الأساسية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصّة بدقة الصور.

ولا تقتصر مزايا المُعالج الجديد (Hi-View HV8107) على دعم الشاشات بدقة تزيد على 33 مليون بكسل فحسب، بل تشمل أيضًا التحكم في أقسامها التي يصل عددها إلى 26880 قسمًا، بالإضافة إلى قدرة الاستشعار الكبيرة للذكاء الاصطناعي والتي يمكنها تحسين وضوح وتباين الشاشة وتمنح المشاهدين شعورًا بأنّ الصور ثلاثية الأبعاد، لتوفر لهم تجربة بصرية رائعة. كما أنّ المعالج الجديد يتمتع بقدرة فائقة على التقاط تفاصيل مسارات الاجسام المتحركة بسرعة عالية، وكذلك تحسين لون البشرة، وخفض الضوضاء.

وتعمل هايسنس على إنتاج هذه الشرائح الذكية بمعدّلات كبيرة، وسيجري استخدامها في مجموعة متنوعة من الشاشات لمختلف العلامات التجارية التابعة للشركة، بما في ذلك تلفزيونات توشيبا. وبالإضافة إلى أجهزة التلفزيون، يمكن لهذه الشرائح أيضًا تشغيل أجهزة البث الاحترافية بدقة 8K. وتجدر الإشارة إلى أنّ هايسنس قد أسهمت إسهامًا كبيرًا في برنامج البحث والتطوير للألعاب الأوليمبية الشتوية “Science and Technology Winter Olympics“. كما تتعاون هايسنس مع مجموعة الصين للإعلام (CMG) لتطوير قنوات البث بدقة 8K، وهو ما يوفر دعما قويًا لتطوير أجهزة البث بتقنية 8K UHD في المستقبل.

وتسعى هايسنس إلى تحقيق الريادة في قطاع إنتاج أجهزة التلفزيون من خلال الابتكار والتكنولوجيا، ويمثل عام 2022 نقطة تحوّل في إحراز مزيد من التقدّم في تطوير الشاشات على المستوى العالمي. وستصبح التقنية الأساسية لدقة الصور والتي يمثلها المعالج (المزوّد بمستشعر وذاكرة) بدقة 8K وسيلة مهمّة لتعزيز قدرات الشركة التنافسية. وستُولي هايسنس مزيدًا من الاهتمام بأبحاث وتطوير الشرائح الذكية وستعتبرها أولوية قصوى لتتمكّن من ترسيخ مكانتها المتميزة في القطاع على المستوى العالمي.

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