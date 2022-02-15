‫نظام التخزين الموحد للمؤسسات EonStor GS من “إنفورتريند” يُمكِّن ويدعم التعلم والنسخ الاحتياطي للبيانات عبر الإنترنت للمدارس

تايبيه، 15 فبراير 2022 — /PRNewswire/ ت

تقوم شركة إنفورتريند تكنولوجي إنك Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) -مزود خدمات التخزين للمؤسسات الرائد في الصناعة- بتمكين ودعم التعلم والنسخ الاحتياطي للبيانات عبر الإنترنت للمدارس عن طريق نظام التخزين الموحد للمؤسسات EonStor GS . ويوفر الحل خدمات مستقرة وغير قابلة للانقطاع لمستخدمين متعددين في وقت وصول متزامن بشدة أثناء الفصول الدراسية عبر الإنترنت، فضلاً عن ضمانات لتلبية احتياجات التخزين طويلة الأجل لكميات هائلة من مواد التدريس الرقمية.

لقد تحولت العديد من المؤسسات التعليمية الآن إلى نموذج التعلم عن بُعد. وقد سمح ذلك بمواصلة التعلم على الرغم من الاضطراب المستمر، ولكن من ناحية أخرى، فقد أدى ذلك إلى ضغط كبير على البِنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يتطلب من المؤسسات الاستثمار في التخزين المحلي المناسب. ولتوفير عملية التعلم الاعتيادية عبر الإنترنت، يجب أن تلبي حلول التخزين احتياجات الأداء أثناء فترات الوصول عن بُعد والمتزامنة للمستخدمين المتعددين، وزيادة السعة عند الطلب، والوفاء بالنسخ الاحتياطي الآمن للبيانات من أجل الزيادة السريعة في كل من كمية وأنواع الملفات.

ويوفر نظام التخزين الموحد EonStor GS حلاً شاملاً لتطبيق التعلم المدرسي عبر الإنترنت والذي يُمكِّن ويدعم المؤسسات التعليمية في تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة للدارسين عبر الإنترنت. ويفي النطاق الترددي عالي التسلسل والبالغ 11 جيجابايت/ثانية بمتطلبات الوصول إلى البيانات المتزامن بشدة ويضمن أن يتمكن جميع الطلاب في نفس الوقت من الوصول السريع والغير قابل للانقطاع إلى جميع أنواع محتوى الدورة التدريبية. كما تدعم وحدة GS واحدة ما يصل إلى 896 محرك أقراص ثابتة وتوفر سعة تخزينية تزيد عن 14 بيتابايت. ومع توسع كمية مواد الدورة التدريبية والفصول الدراسية عبر الإنترنت، يمكن توسيع نطاق GS أفقيًا حتى 4 عُقَد، مما يسمح بالتوسع الخطي في الأداء والسعة التخزينية. ولحماية مواد التعلم الإلكتروني بشكل كامل، تدعم GS وظائف النسخ الاحتياطي لكلًا من البيانات المحلية والبيانات عن بُعد.

وقال فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات، “يوفر نظام EonStor GS تجربة مستخدم سلسة للوصول المتزامن المتعدد في تطبيق التعلم عبر الإنترنت. إنه يوفر قابلية التوسع والمرونة المطلوبة لإدارة والوصول إلى كميات كبيرة من البيانات التي يساهم فيها مقدمو الخدمات التعليمية والطلاب”.

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حول شركة إنفورتريند

تعمل شركة إنفورتريند ( TWSE : 2495) على تطوير وتصنيع حلول التخزين منذ عام 1993. وبفضل تركيزها الكبير على أعمال التصميم والاختبار والتصنيع الداخليين، توفر حلول التخزين من إنفورتريند أداءً متميزًا وإمكانية التطوير والتوسع باستخدام أحدث المعايير وخدمات البيانات التي تتميز بسهولة الاستخدام، فضلًا عن خدمات الدعم في مرحلة ما بعد البيع، والقيمة منقطعة النظير. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

إن ® Infortrend و ® EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة إنفورتريند تكنولوجي إنك؛ العلامات التجارية الأخرى هي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.