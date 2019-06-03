‫نظام إنفايروكلينس أل أل سي إنتانك بي دبليو تي أس يتلقى عدة أوامر تركيب في العام 2019

أوامر التركيب والأسطول للربعين الـ 3 والـ 4 للعام 2019 تأتي في موعد أبكر من المتوقع

هيوستن، 4 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — حصلت شركة إنفايروكلينس أل أل سي، وهي قسم من شركة تشارتر بروكيريج أل أل سي، التي هي إحدى شركات بيركشاير هاثاواي، على العديد من طلبات الشراء والتركيب للعام 2019 لنظامها الحائز على براءة الاختراع إنتانك بي دبليو تي أس. ويعتبر نظام إنتانك النظام الوحيد لمعالجة مياه الصابورة الموافق عليه الذي يعالج المياه أثناء الرحلة البحرية من دون تغيير في أنشطة الميناء.

ويعلق جيم ستانكا، رئيسإنفايرونكلينس أل أل سي:

“لقد توقعنا دائمًا قبولًا قويًا في السوق نظرًا لأن إنتانكهو النظام الوحيد المعتمد من النوع الذي يعالج مياه الصرف أثناء الرحلة البحرية، وليس داخل الميناء أثناء عمليات الشحن. ومع ذلك، نحن مندهشون جدًا من أن الطلبات المتعددة وأعمال التركيب والتزامات الأسطول تحدث بنفس السرعة التي حدثت في الربعين الثالث والرابع من العام 2019. ما زلنا نعتقد أن أكبر منحنى للطلبات على النظام سيكون في الفترة الزمنية من 2021-2024 لكننا ممتنون أن بصمتنا العالمية كانت في مكانها الصحيح لتلبية هذه الاحتياجات الملحة للعملاء.”

نظام إنفايرونكلينس أل أل سي إنتانكبي دبليو تي أس يمثل تفكير الجيل الثاني وهو يتميز عن بقية الأنظمة الأخرى في الصناعة لأنإنتانكيزيل تمامًا المخاطر التشغيلية والتجارية المرتبطة باستكمال معالجة الصابورة أثناء عمليات الشحن. يقوم إنتانكبمعالجة وتحييد الصرف الصحي في الخزان. وهذا يعني أن الامتثال الفني لمعايير التفريغ الأميركية والدولية يتحقق قبل التفريغ. كما يسمحإنتانكللسفينة بالتحكم الفعال في إعادة النمو المحتملة طالما بقيت الصابورة في الخزانات. تتيح كل هذه السمات لإنتانك توفير أقصى درجات اليقين بالامتثال بأقل تأثير على العمليات.

ويضيف مات هيوز، النائب الأول للرئيس للمبيعات والتسويق أن نظام إنتانكيمتثل امتثالًا تامًا لمعايير مجموعة الثماني المعدلة، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات التي لن تضطر إلى إرسال بيانات اختبار فعالية إضافية إلى المنظمة البحرية الدولية. وهذا يعني أنه يمكن للعملاء في المستقبل اختيارإنتانكبي دبليو تي أس دون قلق من أن النظام لن يجتاز متطلبات اختبار إعادة النمو الصارمة المعمول بها الآن.

حول إنفايروكلينس أل أل سي

مهمة إنفايروكلينس هي توفير نظام متفوق لمعالجة مياه الصابورة يساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على أداء يتمتع بأعلى معايير السلامة والامتثال والموثوقية من دون التأثير على عمليات الشحن. إنفيروكلينس أل أل سي هي قسم من شركة تشارتر بروكيريج، وهي شركة تابعة لشركات بيركشاير هاثواي.

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