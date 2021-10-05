‫نظام إدارة الناخبين البيومترية من Neurotechnology اُستخدم بنجاح في الانتخابات العامة في غانا

قدمت شركة Neurotechnology الخدمات والمنتجات – بما في ذلك نظام MegaMatcher ABIS لإدارة الناخبين، وتسجيل الناخبين، وإلغاء المكررة، والحكم، وإنشاء قائمة الناخبين النهائية والتحقق منها أثناء التصويت – للانتخابات العامة في غانا في 7 ديسمبر 2020

فيلنيوس، ليتوانيا، 5 أكتوبر 2021 /PRNewswire / — أعلنت شركة Neurotechnology ، وهي شركة تقدم حلولًا قائمة على التعلم العميق وتقنيات التعرف على القياسات الحيوية عالية الدقة والتعرف على الكائنات، اليوم أن خدمات ومنتجات الشركة، بما في ذلك تقنية نظام التعريف البيومتري المؤتمت من ميجا ماتشر ( MegaMatcher Automatic Biometric Identification System – ABIS)، عن أنها استخدمت هذه التقنيات في نظام إدارة الناخبين البيومتري في غانا، مما يوفر تسجيل الناخبين، وإلغاء المكررة، والحكم، وإنشاء قائمة الناخبين النهائية والتحقق منها أثناء التصويت في الانتخابات العامة للبلاد التي أجريت في 7 ديسمبر 2020.

قدمت شركة Neurotechnology نظام إدارة الناخبين البيومترية (البرمجيات) وقدمت الخدمات ذات الصلة للجنة الانتخابات في غانا في وقت قياسي – تسعة أشهر فقط من البداية إلى النهاية – تغطي كل شيء من تسجيل الناخبين الأولي إلى الإعداد النهائي لقائمة الناخبين والدعم في الموقع للانتخابات العامة.

كما قدم نظام MegaMatcher ABIS من Neurotechnology إلغاء تكرار لما مجموعه 17,027,641 مسجلاً كانوا مؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة. , fمطابقة بصمات الأصابع و / أو القياسات البيومترية (القياسات الحيوية) للوجه لكل اسم مسجل، حدد النظام بنجاح 15,860 تسجيلًا متعددًا تم إجراؤه بواسطة 7,890 فردًا فريدًا حاولوا التسجيل أكثر من مرة باستخدام أسماء مختلفة.

وصرحت السيدة جان مينسا، رئيسة اللجنة الانتخابية في غانا: “نحن راضون للغاية عن برامج وخدمات شركة Neurotechnology ، والتي تم توفيرها في إطار زمني قصير – تسعة أشهر على وجه الدقة، من البداية إلى النهاية”. وصرح إيرمانتاس نوجيكاس، مدير شركة Neurotechnology : “لقد كان موظفو Neurotech محترفين للغاية ومتعاونين. وكانوا متجاوبين ويمكن الوصول إليهم من حيث أنهم كانوا موجودين فعليًا في الموقع طوال مدة التمرين.

وبتوفير تحديد دقيق للغاية والتحقق من كل ناخب مسجل، ومن خلال التأكد من أن كل ناخب كان قادرًا على الإدلاء بصوت واحد فقط، ساعد نظام MegaMatcher ABIS Biometric Management System على ضمان انتخابات عامة عادلة وشفافة وذات مصداقية وناجحة في غانا.

لقد سررنا بالعمل مع اللجنة الانتخابية في غانا من أجل نظام إدارة الناخبين البيومتري”.

نبذة عن MegaMatcher ABIS

يعد نظام MegaMatcher Automated Biometric Identification System نظامًا كاملاً وجاهزًا لنشر المشاريع متعددة القياسات البيومترية على نطاق واسع. كما أن هذه التقنية المتوفرة سواء كبرنامج داخلي( on-premise software ) أو كخدمة سحابية ( cloud service )، يتضمن نظام MegaMatcher ABIS جميع الخوارزميات والبرامج وأدوات إدارة النظام اللازمة لنشر المشاريع على المستوى الوطني مثل تسجيل الناخبين البيومتري مع إلغاء تكرار السجل، وإصدار جوازات السفر، ومراقبة الحدود واستخدامات AFIS / ABIS المدنية والجنائية الأخرى.

يمكن شراء MegaMatcher ABIS وخط إنتاج المقاييس البيومترية للتكنولوجيا العصبية بالكامل من Neurotechnology ومن خلال الموزعين في جميع أنحاء العالم. يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا، وكما هو الحال مع جميع منتجات Neurotechnology ، فإن أحدث إصدار هو ترقية مجانية للعملاء الحاليين. لمزيد من المعلومات، تفضل بالانتقال إلى موقع الويب الخاص بالشركة www.neurotechnology.com .

نبذة عن شركة Neurotechnology

Neurotechnology هي مطور لخوارزميات وبرامج عالية الدقة تعتمد على الشبكات العصبية العميقة وغيرها من التقنيات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي. أُطلقت الشركة في عام 1990 في فيلنيوس، ليتوانيا، بفكرة أساسية تتمثل في استخدام الشبكات العصبية لتطبيقات مختلفة، مثل التعرف على الأشخاص باستخدام القياسات البيومترية، ورؤية الكمبيوتر، والروبوتات والذكاء الاصطناعي. منذ الإصدار الأول لنظام التعرف على بصمات الأصابع في عام 1991، قدمت الشركة أكثر من 200 منتج وترقيات للإصدارات. يقوم أكثر من 3,000 من مقدمي خدمات تكامل الأنظمة وشركات الأمن ومزودي الأجهزة في أكثر من 140 دولة بدمج خوارزميات التكنولوجيا العصبية في منتجاتهم. وقد حققت خوارزميات الشركة أعلى النتائج في التقييمات التكنولوجية المستقلة، بما في ذلك NIST MINEX و PFT و FRVT و IREX و FVC-onGoing . لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.neurotechnology.com .

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