‫نجم الهيب هوب ترافيس سكوت يحيي حفل ليلة الجمعة لمهرجان يا سلام لما بعد سباق جائزة أبو ظبي الكبرى 2019

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مايو 2019 / PRNewswire / – كشفت حلبة مرسى ياس وفلاش للترفيه اليوم عن أول نجم موسيقي عالمي يظهر في حلبة يا سلام لحفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي، في عطلة نهاية الأسبوع .

تم الإعلان عن حضور نجم الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت ليحيي الحفل المباشر، بطلته المبهرة مع الأصوات الحضرية النابضة بالحيوية، وحضوره القوي على المسرح مع عرض رئيسي في فلات “يا سلام” لما بعد السباق الذي يستضيفه ميدان دو في جزيرة ياس يوم الجمعة 29 نوفمبر.

يعتبر ترافيس سكوت أحد أكثر الفنانين غموضًا وشعبية الذي ظهرت كجزء من موجة جديدة من نجوم الهيب هوب في الولايات المتحدة. وقد استمر سكوت في حصد تشجيع محبي موسيقى الــ underground منذ ظهوره منذ عام 2014. وأصدر ألبومه الضخم “ASTROWORLD” العام الماضي.

على الحضور الاستعداد لأن يضم العرض المباشر للنجم ترافيس سكوت على أشهر أعماله مثل “Sicko Mode” و”Antidote” و”Yosemite” بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى. حيث سيسعد النجم جمهوره بمقاطع من ألبوماته الثلاثة، بالإضافة إلى بعض المفاجآت الأخرى.

هناك أيضًا خصم يصل إلى 30 بالمائة على “الحجز المبكر” لأولئك الذين يشترون تذاكر سباق جائزة أبو ظبي الكبرى قبل 31 مايو، مما يمنح مشجعي السباق المخلصين قيمة رائعة،.

بعد الذكرى السنوية العاشرة التي تم الاحتفال بها العام الماضي، ستستمر حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي من الخميس 28 نوفمبر إلى الاثنين 2 ديسمبر – لتقدم خمسة أيام كاملة من الترفيه على المسار وخارج المسار عبر جزيرة ياس.

وقال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “تستقبل حفلات ما بعد السباق خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبو ظبي مجموعة من أبرز وأفضل وأهم نجوم الموسيقى على مستوى العالم في العاصمة الإماراتية لإقامة العروض المذهلة التي تدخل التاريخ”.

وأضاف: “ولن يكون هذا العام مختلفًا، ويسعدنا أن نعلن أن ترافيس سكوت، أحد أفضل الفنانين في عالم موسيقى الهيب هوب وR&B، سيتصدر حفلة ما بعد سباق ليلة الجمعة.”

“مع خمسة أيام كاملة من الترفيه داخل وخارج مسار السباق هذا العام، نتطلع للترحيب بعشاق الموسيقى والفن من جميع أنحاء الإمارات والمنطقة والعالم في حلبة مرسى ياس ليشاركونا الاحتفال بنجاحنا المذهل للعقد الثاني.”

التذاكر متاحة على: www.yasmarinacircuit.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/888236/Travis_Scott_Yas_Marina_Circuit.jpg