‫نجاح هائل يحققه معرض الحيوانات الأليفة في آسيا

شنغهاي، 19 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أنهى معرض الحيوانات الأليفة آسيا الـ 22، الذي تنظمه شركة في أن يو للمعارض الآسيوية، بنجاح دورته التي عقدها في شنغهاي في الفترة بين 21-25 آب/أغسطس 2019. وبـ 14 قاعة عرض غطت مساحة 185,000 متر مربع، استضاف المعرض 1,591 عارضا واستقبل 67,163 زائرا مهنيا من 42 دولة ومنطقة، مرسخا موقعه المركزي في صناعة الحيوانات الأليفة العالمية.

وأكد معرض الحيوانات الأليفة آسيا نفوذه الدولي من خلال زيارة 8،656 زائرًا لدورته الأخيرة من الخارج وزيادة هائلة في عدد المشترين من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، مما أضاف إلى مجموعات مهمة تقليديا من زوار المعرض التقليديين من كوريا الجنوبية واليابان وكبار المشترين من الأسواق الغربية.

وبلغت أرقام العارضين الأجانب في المعرض آفاقا جديدة، خاصة في مجال أغذية الحيوانات الأليفة والوجبات الخفيفة وتقنيات تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة. كما لاحظت الجهة المنظمة زيادة حادة في العلامات التجارية الصينية المحلية الجديدة التي تعرض منتجات مبتكرة، وتحول قوي من التصنيع الخالص إلى منطق العلامة التجارية الحديثة.

وإذ يتم تنظيم المعرض حسب قطاعات المنتجات، شمل المعرض مجموعة واسعة من سلسلة التوريد الصناعية مع قاعات مخصصة لأطعمة الحيوانات الأليفة والوجبات الخفيفة / الحلويات وتقنيات تصنيع أغذية الحيوانات الأليفة وموردي أغذية الحيوانات الأليفة والحيوانات الأليفة الصغيرة والزواحف ومنتجات الألعاب المائية ومنتجات القطط والألعاب وإكسسوارات الملابس والمنتجات البيطرية والاكسسوارات، والمنتجات الذكية والتقنيات المرتداة.

استضاف المعرض العديد من أحداث إطلاق المنتجات في اجتماعات عالمية أولى داخلية واستراتيجية شاركت فيها مجموعات متعددة الجنسيات (Nestle, Royal Canin) والفرص اليومية للتعلم والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم. انعقدت القمة الدولية التاسعة 9th International Pet Industry Summit لصناعة الحيوانات الأليفة قبل يوم واحد من المعرض، محطمة جميع الأرقام القياسية: 1200 مندوب وصلوا إلى معلومات حصرية حول أحدث الاتجاهات في السوق الصينية وتبادلوا المعلومات مع قادة الرأي الدوليين. قدم منتدى طعام الحيوانات الأليفة الثامن في الصين 8th Petfood Forum China للحاضرين نظرة متعمقة حول لوائح أغذية الحيوانات الأليفة الجديدة وأحدث الاتجاهات وأفضل ممارسات سلامة الأغذية وفرص السوق.

أعلنت الجهة المنظمة عن إطلاق “تحالف آسيا للحيوانات الأليفة”، Asia Pet Alliance وهي مبادرة عالمية لتسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة في الصناعة وتعزيز نموذج للتنمية المستدامة لصناعة الحيوانات الأليفة، ومعرض B2B جديد: معرض الحيوانات الأليفة جنوب شرق آسيا Pet Fair South-East Asia سيعقد في بانكوك (تايلاند) في الفترة من 14 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وهو مكرس لخدمة منطقة تمر بفترة تطور سريع. وإذ يتم تطويره مع شركاء إطلاق منتجات رئيسيين، سوف يقترح تجربة عمل مُحسّنة مع اجتماعات مرتبة مسبقًا وبرنامج مشتري مستضاف ومحتوى عالمي.

سيعود معرض الحيوانات الأليفة الثالث والعشرون في آسيا في الفترة من 19 إلى 23 آب/أغسطس 2020.

من المتوقع أن ينتشر 2،000 عارض في المكان بأكمله (17 قاعة، 210،000 متر مربع).

المعلومات:

السيد يانيك فيري

862161956016+

www.petfairasia.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/995988/Pet_Fair_Asia.jpg