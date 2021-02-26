‫نجاح الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الألمانية (EV) في إتمام دورة تمويل السلسلة ب

– تحدد موعد بدء انتاج السيارة إي جو لايف (e.GO Life) في يونيو 2021

– تم التركيز على التقدم الرقمي للإنتاج بأحدث تكنولوجيا لدفع لا مركزية النمو العالمي

آخن، ألمانيا،26 فبراير 2021/PRNewswire/ — نجحت شركة إن دي إندستريال إنفيسمينت بي في ‎nd Industrial Investments B.V.))، وهي جزء من شركة الأسهم العالمية الخاصة ان دي جروب بي في (nd Group B.V) والحائزة لمعظم أسهم شركة “نيكست إي جو موبايل إس إي” (Next.e.GO Mobile SE) في إتمام دورة تمويل أسهم السلسلة ب بما قيمته أكثر من 30 مليون يورو لشركة “نيكست إي جو موبايل إس إي” بما يمكن من بدء إنتاج مصنعها الألماني ودعم مخطط تطوير الشركة.

وقد اجتذبت الدورة مستثمرين دوليين معروفين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك “مور ستراتيجيك فينشرز (إم إس في)” ‎(Moore Strategic Ventures (MSV))، وهي شركة استثمارية خاصة يملكها “لويس إم بيكون”، وهو منشئ والعضو المنتدب لشركة “مور كابيتال مانجمينت” ‎(Moore Capital Management)، و”جون سنو” وزير مالية الولايات المتحدة السابق، و”أليخاندرو أجاج”، منشئ ورئيس مجلس إدارة شركة فورميولا إي ورائد في سباق “إي في ريسينج”، وكذلك “إدوارد نورتون” – الممثل الذي تم ترشيحة ثلاث مرات لجوائز الأكاديمية ‎(Academy)، وهو كاتب ومخرج ومشارك في إنشاء شركات متعددة التقنيات مثل “كراود رايز” (CrowdRise) و “إيدو” (EDO).

إن السيد “نورتون” الذي عمل كسفير للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لمدة 10 سنوات وهو من المساندين لفترة طويلة للحد من الانبعاثات الكربونية والاستقرار البيئي، هو واحد من السفراء رفيعي المستوى لشركة “إي جو” (e.GO) في مهامها المتعلقة بتحول وإعادة تصور حركة التقدم الحضري.

تقدم شركة”نيكست إي جو موبايل إس إي” من خلال سيارتها “إي جو لايف” ذات الأربعة مقاعد وقاعدة إنتاجها المتقدمة التي تستخدم أحدث التقنيات الرقمية السيارة، واحدة من أكثر السيارات الكهربائية استدامة.

وفي تصريح لعلي فيزفايي، العضو المنتدب لشركة “ان دي جروب بي في”، وعضو مجلس إدارة شركة “نيكست إي جو موبايل إس إي” قال: “نحن سعداء جدا بنجاح تمويل السلسلة ب وأكثر من ذلك، بنوعية وتأثير مستثمرينا العظماء الذين انضموا إلى رحلة دفع التحول إلى حركة حضرية خالية من الانبعاثات الكربونية وتوفير استدامة لدورة حياة حقيقية”.

وقد تحدد موعد إنتاج السيارة “إي جو لايف” (e.GO Life) في المصنع بمدينة آخن بألمانيا في يونيو2021، مما يجعل من شركة “نيكست إي جو” واحدة من أولى الشركات الغربية في صناعة السيارات الكهربائية (BEV) التي تبدأ في الإنتاج هذا العام. وعلى التوازي، تعمل الشركة بتعاون وثيق مع موردين للمكونات الإلكترونية والبلاستيكية من أجل ضمان التقدم المنتظم وفي التوقيتات المحددة على كافة الأصعدة. وسوف يتم سحب العاملين بشكل متدرج من العمل قصير الأمد. ويركز الإنتاج بصورة أساسية على إصدار خاص محدود “إي جو لايف نيكست” احتفاءً بهذا الحدث الهام والمفصلي في رحلة الشركة. وسوف يكون الإصدار المحدود متاحا فقط لأول 1000 عميل بسعر 22990 يورو شامل ضريبة القيمة المضافة بعد المكافأة الإضافية البيئية للشركة المصنعة للسيارة.

وصرح البروفيسور جونتر شه مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست إي جو موبايل إس إي قائلاً “أننا في غاية السرور للحماس المتواصل والالتزام والصبر الدائمين لعملائنا ومشجعينا، وأيضا سعداء بأننا أصبحنا أخيرا قادرين على قبول طلباتهم”.

الإصدار الخاص للسيارة “إي جو لايف نيكست” (e.GO Life NEXT) سوف يتم تسليمه إلى العملاء مبكرا في شهر يوليو 2021 ويتواصل تباعا.

حقوق النشر والإنتاج والابتكار شركة ® – “نيكست إي جو موبايل إس إي”

“نيكست إي جو موبايل إس إي”

يوجد المقر الرئيسي لشركة “نيكست إي جو موبايل إس إي” في مدينة آخن، وهي شركة تصنيع للمركبات الكهربائية وأنظمة الانتقال المستدامة. ويستخدم 400 من العاملين بالشركة في مجمع RWTH بمدينة آخن، شبكة فريدة للعلوم والأعمال مع 420 شركة تكنولوجية بالإضافة إلى بنية أساسية بحثية شاملة. وتعمل فرق نشطة في الدراسات الاقتصادية وخفض التكاليف لصناعة المركبات الكهربائية القوية والمعمرة للسير لمسافات مرور قصيرة.

إن دي جروب بي في ( ND Group B.V .)

“إن دي جروب بي في” هي شركة أسهم قابضة مقرها الرئيسي في هولندا. تم إنشاؤها في سنة 2008، وتركز الشركة بصورة أساسية على الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية الصغيرة والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والأصول الصناعية والعقارات.

الاتصال:

“نيكست إي جو موبايل إس إي”

العلاقات العامة

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52074 Aachen

هاتف: ‎+49 241 47574-227

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أن دي جروب بي في

العلاقات العامة

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‎5657 DV Eindhoven,

هولندا

الهاتف: ‎+31 40 30 40 50 1

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