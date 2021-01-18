‫نبذة عن جوال XOR TITANIUM

جوال مصنوع يدويًا في إنجلترا بتصميم مثالي

لندن، 18 كانون الثاني (يناير) 2021/ PRNewswire/: تطرح شركة الاتصالات الإنجليزية XOR اليوم مجموعتها الأولى والمتميزة من جوال XOR TITANIUM. طوَّرت XOR جوال أنيق يمكن الاعتماد عليه. يدعم الجوال خاصية تشفير الأجهزة لحماية مكالماتك ورسائلك، كما يستخدم مستشعر جودة الهواء لتنبيهك إلى أي ضرر محتمل إضافةً إلى عمر بطارية يُقاس بالأيام وليس بالساعات. صُنع الجوال في إنجلترا، ويجمع بسهولة بين تقنية الأمان المعززة للحياة والموثوقة والتصميم المتطور والمتين.

طوَّر فريق XOR جوالًا عصريًا بتصميم يراعي المُستخدِم في كل تفصيلة. صُمِم جوال XOR خصيصًا لأولئك الذين يقدرون التصميم والجودة والحرفية والتفرد، وكل هذا متاحٌ فيه.

سواء كنت تحمي عملك أو عائلتك، يتيح لك جوال XOR إنشاء شبكة اتصالات شخصية محمية من جميع المتسللين المحتملين. وجود جوال XOR في يدك يعني أنك ستكون دومًا آمنًا وواثقًا بنفسك. تصميم يمنحك الأمان!

العلامة التجارية

تأسست XOR على يد مجموعة صغيرة من رواد الأعمال الذين أدركوا مجتمعين الحاجة إلى جوال رائع يضمن للمُستخدِم حماية منيعة. لقد كونوا فريقًا فريدًا من الخبراء في مجالاتهم؛ بما في ذلك المصممين والمهندسين والفنيين والحرفيين والمتخصصين في الصوت والأجهزة لتنفيذ رؤيتهم وتحويلها إلى حقيقة ملموسة.

التصميم والمواد

يجسد جوال XOR TITANIUM فلسفة تصميم الهندسة العضوية التي تتبناها العلامة التجارية. كان فريق التصميم متحمسًا لابتكار جهاز مريح بقدر ما هو أنيق وقوي.

تخلق الأسطح المرنة حوافًا عند تقاطعاتها مما يمنح الجوال شكلًا محددًا. تتجسد هذه الحركة العضوية في جوانب الجوال المصنوعة من التيتانيوم. النصف السفلي من الجوال مُصمم خصيصًا ليلائم راحة اليد مما يتيح قبضة طبيعية للأصابع عند الإمساك بالجوال، أما النصف العلوي فيأتي بتصميم مقعر ملائم تمامًا لاستخدام الإبهام والسبابة في التحكم بالمفاتيح المحمية. هذا الإصدار من الجوال يستمد اسمه من إحدى المواد الرئيسية المستخدمة في هيكله، ألا وهو التيتانيوم.

جوال XOR مُصمَّم ومُصنَّع في إنجلترا باستخدام أفضل المواد فقط لإنتاج جوال خفيف الوزن وقوي ويمكن الاعتماد عليه. تصميم الجوال غامض ومثير فلا يحمل اسم العلامة التجارية في أي جزءٍ منه باستثناء شعار XOR المذهل والمُستوحى من درع المحارب.

تأتي مجموعة XOR الأولى بأربعة ألوان مختلفة: تيتانيوم كلاسيك، وتيتانيوم أسود أبنوسي، وتيتانيوم أزرق داكن، وتيتانيوم وردي.

هيكل معدني غير مثير للحساسية : الجوال مُغلَّف بالتيتانيوم وهي مادة قوية كالفولاذ ولكن بنصف وزنه فقط، ونظرًا لأن هذه المادة تُشكَل تحت درجات حرارة مرتفعة للغاية إلا أنها تُصمم بدقة، فهي مُستخدمة على نطاق واسع في صناعات الطيران.

الجوال مُغلَّف بالتيتانيوم وهي مادة قوية كالفولاذ ولكن بنصف وزنه فقط، ونظرًا لأن هذه المادة تُشكَل تحت درجات حرارة مرتفعة للغاية إلا أنها تُصمم بدقة، فهي مُستخدمة على نطاق واسع في صناعات الطيران. شاشة من كريستال الزفير : كريستال الزفير مصقول بصورة مثالية، ولا يمكن قطعه إلا بأدوات ذات رؤوس ماسية مما يؤدي إلى الحصول على شاشة مقاومة للخدش فعليًا.

كريستال الزفير مصقول بصورة مثالية، ولا يمكن قطعه إلا بأدوات ذات رؤوس ماسية مما يؤدي إلى الحصول على شاشة مقاومة للخدش فعليًا. السيراميك: تشتهر مادة السيراميك بقوتها المذهلة وأناقتها الجذابة، لذا تستخدم XOR سيراميك فائق التقنية مشابه لذلك المستخدم في صناعة المركبات الفضائية، كما أنها معروفة بمقاومتها المذهلة للخدش وخصائصها الحرارية الفريدة.

سيراميك فائق التقنية مشابه لذلك المستخدم في صناعة المركبات الفضائية، كما أنها معروفة بمقاومتها المذهلة للخدش وخصائصها الحرارية الفريدة. الجلد: جلد مرن وناعم تمامًا وخالي من الشوائب يغلف ظهر كل جوال. تُفحص كل قطعة من الجلد عالي الجودة بعناية فائقة للتأكد من اتساق السطح المحبب وجودته الفائقة.

عرض فريد من نوعه

تعتقد XOR أن حماية صحتك لا تقل أهمية عن حماية بياناتك، لذا كل جوال من XOR مزود بمستشعر داخلي لجودة الهواء، لتنبيهك لوجود أي ملوثات في الهواء الذي تتنفسه. يتميز الجوال برمز ورقة شجرة على الشاشة الرئيسية؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى الأمان ويرمز اللون الأصفر إلى التنبيه بينما يُعني اللون الأحمر أن الهواء غير صحي.

أي جوال من XOR عبارة عن جهاز مشفر لحماية بياناتك الشخصية. يُعَد تشفير الأجهزة أكثر فاعليةَ من تشفير البرامج لأنه مباشر، من جوال إلى جوال دون استخدام خوادم، وبالتالي لا يمكن اكتشاف أي مفاتيح. يمكن لاثنين أو أكثر من مستخدمي جوالات XOR تبادل المكالمات والرسائل باستخدام التشفير من طرف إلى طرف من خلال نظام اتصال فريد وسلسلة من كلمات المرور الآمنة ذات الاستخدام الواحد. يعتمد XOR خوارزمية معيار التشفير المتقدم (AES): AES 256. من أجل الوصول إلى معلوماتك الشخصية، سيحتاج المتسلل إلى تجربة 2562 تجميعة مختلفة للعثور على المجموعة الصحيحة أو استخدام هجوم القوة الغاشمة لمدة 5.4 مليار سنة.

حماية المحادثات ومحتوى البيانات يكون من خلال القدرة على حذف البيانات عبر مفتاح سري عن بُعد يُحدد أثناء إجراء إعدادات الضبط الأولية للجوال، هذا كله من شأنه أن يحمي المستخدم ويمنحه التحكم الكامل في بياناته في حالة فقد الجوال أو سرقته.

نغمة الرنين الفريدة من تأليف فنان التسجيلات والملحن والمنتج البريطاني الحائز على العديد من الجوائز مارك سايفريتز. نغمة رنين XOR تشبه الموسيقى التصويرية لفيلم نظرًا لجودتها المحيطية. والأهم من ذلك، أن اللحن الأصلي نفسه يُعزَف بطريقة غير مشفرة (باستخدام البيانو) ومُشفرة (باستخدام آلة السينثيسايزر) لتمييز نوع المكالمة التي تتلقاها.

يأتي جوال XOR TITANIUM مزودًا بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة لإزالة ضجيج الخلفية. تُستبعًد الأصوات الملتقطة، بينما يُضبط حجم المكالمة تلقائيًا بناءً على مستويات الضوضاء المحيطة، مما يؤدي إلى إجراء مكالمة ذات جودة أفضل للمُستخدِم.

كل جوال XOR مزود بجهاز استقبال للسماح بالشحن اللاسلكي. ضع الجوال أعلى أي لوحة شحن لاسلكية عالمية لشحن أكثر ملاءمة.

واجهة المستخدم الفريدة واضحة وسهلة التصفح. يتميز وجه الساعة التناظرية للشاشة الرئيسية بشعار مُستوحى من درع المحارب، فهو بمثابة تذكير غير ملحوظ بأنك دومًا محمي في كل لحظة.

يبدأ سعر جوال XOR TITANIUM من 3000 جنيه إسترليني كما أنه متاح للطلب مباشرةً من موقع XOR الإلكتروني – xorinc.uk – بدءًا من 18 كانون الثاني (يناير) 2021

رابط معرض الصور: https://we.tl/t- coproOtqsY

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1420220/Handset.jpg

الشعار: https://mma. prnewswire.com/media/1420219/ XOR_Logo.jpg