‫ناقشت شركة بيجو مع الملك الأردني ووزيره خطة لتأسيسأول مكتب للشركة في الأردن لتوظيف 50 خبير ذكاء اصطناعي بنهاية العام 2019

سنغافورة، 29 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — استضافت شركة بيجوبمقرها بسنعافورة الملك الأردني عبدالله الثاني ووزيره لشؤون الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وشركات التقنية،من أجل بحث فرص التعاون والتوسع التي ستساهم بصورة إيجابيةفيالمملكة الشرق أوسطية. وجاء ذلك الاجتماع أثناء الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الملك الأردني إلى سنغافورة.

من بين الموضوعات المختلفة التي تمت مناقشتها في الاجتماع، التركيز على توفير ما يصل إلى 50 وظيفة تقنيةلخبراء الذكاء الاصطناعي الأردنيينبحلول العام 2019. تمتلكشركة بيجوتكنولوجي مكاتب في الشرق الأوسط، لكنها أوضحت أن اقامة مكتب لها بالأردن لة اهمية خاصة من الناحية الاستراتيجية نظرالقدرة الشركة على الاستفادة المباشرة من مجموعة المواهب ذات الخبرات الحاليةبالأردن. البلد الذي أشيد به كقائد في الشرق الأوسط في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يحدث طفرةفي انتقاله إلى الثورة الرقمية الرابعة حاليا.

ويقول رئيس شركةبيجو، جيسون هوو،. لقد كان الأردن دائمًا يتصدر المجموعة خلال عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولذلك هو يتقدم الآن بشكل طبيعي إلى عصر الإنترنت متقدماً على الدول الأخرى. وعلي هذا النحو، تعدشركة بيجو رائدة ناشئة في صناعة الإنترنت ولذلك فمن المنطقي إنشاء موطئ قدم لها في الأردن من أجل المنفعة المتبادلة.”

انالبنية التحتية الحالية بالأردن بالاضافة الي الدورالذي تلعبة الاردان في خدمة المجتمعات العربية عبر الأسواق العالمية، وفهمها العميق لتفضيلات المستهلكين العرب وقنوات الخدمة القائمة للمجتمع العربي العالمي يجعلها الخيار الامثل لتطبيقاتشركةبيجو.

سوف يخدم مكتب الأردن المجتمع العربي من مستخدمي تطبيات بيجو؛ الذي من بينهم ثلث سكان دول مجلس التعاون الخليجي الذين هم مستخدمون يوميون لتطبيقات الشركة.

أثناء زيارة الملكالاردني لمقر الشركة بسنغافورة ,عرضت شركةبيجوبحث سبلتأسيس مجموعة للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعيمن خلال التعاون مع الجامعات والشركات التكنولوجية المحلية وبرامج التدريب في الصناعة.

ان إدراجبيجوللمواهب العربية في هذا المجال يشير الي وجود فجوة بين خبراءالذكاء الاصطناعيالداخليين في هذا المجال لإنتاج المزيد من المحتوى العربي المتمحور حول المستخدم، وواجهة المستخدم، وخوارزمياتالذكاء الاصطناعيالخاصة. ومن المتوقع أن يصبح الأردن، بتوفيره تجمعا راسخا لخبراء الذكاء الاصطناعي، مثالارائدا تحذو حذوه شركات الإنترنت ألاخرى، مما يؤدي إلى صناعة تكنولوجية أكثر تطوراً وعولمة داخل البلاد.

كما مكنت الزيارة الضيوف من فهم الجانب العمليللتطبيقات الشركة بشكل أفضل عنطريق مشاهدة فريق خبراء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون خلف الكواليس والذين يخدمون مجموعة التطبيقاتالتي يشترك بها 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى هذة الزيارة، تمت دعوةشركة بيجوللمشاركة في اجتماعات مائدة مستديرة مغلقة مع وزير التجارة والصناعة السنغافوري والوزير تشان تشون سينغ وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الدكتور طارق الحموري ووزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال الأردني، سعادة الوزيرمثنى غرايبة. وتمت الإشادة الي تقدم شركة بيجو فيمجال الذكاء الاصطناعي واستراتيجيتها العالمية و المحلية التي ساهمت بشكل كبير في انجاحخططها التوسعية.

كما تمحورت الزيارة الثالثة لجلالة الملك عبدالله الثاني حول موضوع التفاهم والحوار بين الأديان وفرص العمل الدولية وإدارة الموارد المائية.

بيجو تكنولوجي

بيجوتكنولوجيهي شركة تكنولوجيا سريعة النمو تأسست في سنغافورة عام 2014.

وهي تهدف الي خلق عالم تواصل أفضل للجميع، توفر شركةبيجومجموعة من التطبيقاتبما فيها بث الفيديو والمنتجات ذات الصلة عبر بروتوكول الإنترنت والخدمات التي تدعمها التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسيةلبيجوعدة تطبيقات منهاBIGO LIVE(تطبيق اجتماعي خاص بالبث الحي) , )LIKEتطبيق اجتماعي خاص بالفيديوهات القصيرة ) وimo(تطبيق خاص بمكالامات الفيديو )تضم الشركة الان أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 150 دولة, لتمكين المستخدميينحول العالم من التواصلوالتعارف.تقوم الشركة بتطويرتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعى، مما يتيح لمستخدمينا الاستمتاع ببيئة إيجابية وصحية ومبتكرة على الإنترنت. في الوقت الحاضر، لدىبيجو 5 مراكز للبحث والتطوير، وأكثر من 20 مكتبًا حول العالم.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/929155/BIGO_s_President_Jason_Hu_welcomes_Jordan_Minister_Digital_Economy_Entrepreneurship.jpg