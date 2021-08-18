‫نادي ليفربول لكرة القدم يطلق شراكة جديدة مع شركة ثينك ماركتس

من خلال المكاتب في لندن وملبورن ودبي وطوكيو، بالإضافة إلى مراكز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وجنوب إفريقيا، ستعمل شركة ثينك ماركتس مع النادي لتوفير وصول سريع وسهل إلى مجموعة واسعة من أسواق التداول المالي لمشجعي نادي ليفربول في جميع أنحاء العالم.

كما ستركز الشراكة العالمية على تقدم الوصول إلى الأسواق قدمًا وتكنولوجيا تغيير اللعبة، مما يوفر لشركة ثينك ماركتس فرصة رفيعة المستوى للترويج لعلامتها التجارية بالإضافة إلى منتجاتها التجارية متعددة الأصول ومنصاتها المبتكرة.

ستوفر الشراكة أيضًا لشركة ثينك ماركتس بالأصول الرقمية، وكرم الضيافة ورعاية يوم المباراة لدفع الاستحواذ والاستفادة من فرص المشاركة لعملائها، مع الوصول إلى المعجبين من خلال التجارب الحصرية.

صرح مات سكاميل، المدير التجاري لنادي ليفربول: “باعتبار ثينك ماركتس شركة رائدة في مجالها تعزز الابتكار وتقدم خبرات عالية الجودة، والقيم التي يتردد صداها بعمق من خلال النادي، يسعدنا جدًا إضافة هذه الشركة كأحدث شريك لنا.

سيولد متابعونا في جميع أنحاء العالم تعرضًا عالميًا لشركة ثينك ماركتس، بينما تستفيد أسواقهم الأساسية من أعداد هائلة من مشجعي نادي ليفربول. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، نتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق في تقديم أنشطة وخبرات جماهيرنا لتقريبهم أكثر من النادي”.

صرح نعمان أنيس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة ثينك ماركتس: “تفخر شركة ثينك ماركتس بكونها الشريك التجاري العالمي الرسمي لنادي ليفربول ونحن متحمسون لتوفير الوصول إلى الأسواق العالمية لمشجعي نادي ليفربول في جميع أنحاء العالم. كما أننا نتطلع إلى استكشاف أوجه التآزر بين التجارة واستراتيجية كرة القدم من خلال شراكتنا”.

تأسست شركة ثينك ماركتس في عام 2010، وتقدم بعض حلول التداول الأكثر شهرة في الصناعة، بما في ذلك منصة ThinkTrader الأفضل في فئتها.

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فيكتور جولوفتشينكو

‎+44 203 514 2374

[email protected]

نبذة عن ثينك ماركتس

ثينك ماركتس هي شركة وساطة متميزة ومتعددة الأصول عبر الإنترنت تأسست في عام 2010 ولها مكاتب في لندن وملبورن ودبي وطوكيو ومراكز في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وجنوب إفريقيا. تعمل الشركة بتراخيص مالية من الهيئة الرقابية الاسترالية (آسيك – ASIC) في أستراليا، وهيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا، ووكالة الخدمات المالية (JFSA) في اليابان، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل( Seychelles Financial Services Authority ) ، وهيئة برمودا النقدية (Bermuda Monetary Authority). توفر شركة ثينك ماركتس وصولاً سريعًا وسهلاً إلى مجموعة واسعة من الأسواق بما في ذلك الفوركس والأسهم وعقود الفروقات على الأسهم والعملات المشفرة والسلع والمؤشرات والعقود الآجلة والمزيد. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www. thinkmarkets.com/en/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1596102/Liverpool_ ThinkMarkets.jpg