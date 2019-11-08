‫نادي آستانا 2019: الإعلان عن المخاطر العالمية التي تواجه منطقة أورآسيا في 2020 بكازاخستان

نورسلطان، كازاخستان، 8 نوفمبر/ 2019–/Prnewswire/– ستستضيف مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان، الاجتماع السنوي الخامس لنادي آستانا في نوفمبر 11/12/ 2019.

سيناقش الخبراء أهم المسائل الجيوسياسية والأمنية المتعلقة بمستقبل أورآسيا إلى جانب أنشطة العمليات العالمية.

سيتم تنظيم الاجتماع الخامس للنادي من قبل معهد الاقتصاد والسياسة العالمية تحت رعاية مؤسسة ن- نزارباييف “N. Nazarbayev” تحت شعار “أورآسيا الكبرى: في الطريق إلى العمارة الجديدة للتعاون العالمي. “

ستركز المناقشات علي المواجهة المتفاقمة الحالية في مثلث الدول الثلاث وهي الولايات الأمريكية والصين وروسيا، بالإضافة إلى التركيز على قضية النمو في الحماية التجارية والمشاعر الشعبية، فضلا عن التركيز على موجة التصعيد الجديدة في إيران وكوريا الشمالية.

سَيوُليِ الاجتماع اهتمامًا خاصًا لتشكيل هيكل للتعاون في المستقبل في منطقة أورآسيا، وكذلك التركيز على إيجاد حلول للتحديات الأمنية العالمية الرئيسية، مثل مسألة الانتشار النووي غير المنضبط.

وفي غضون الاجتماع سيتم عرض النسخة القادمة بشأن أعلى 10 مخاطر تواجه منطقة أورآسيا وذالك وفقَا لتصنيف عام 2020، وهي عبارة عن وجهة نظر استراتيجية مقدمة من خبراء دوليين من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أكثر من 50 متحدثَ دولي من حوالي 30 دولة من بينهم رؤساء دول سابقون ورؤساء وزراء سابقون ووزراء وأحد الفائزون بجائزة نوبل.

المتحدثون الرئيسيون في اجتماع نادي آستانا:

محمد البرادعي ، الحائز علي جائزة نوبل للسلام (2005) والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا (1997 – 2009)

جاكوب فريكل “ Jacob FRENKEL” ، رئيس مجلس إدارة جي بي مورغان تشيس انترناشيونال “JP Morgan Chase International” ورئيس هيئة الأمناء بمجموعة الثلاثين

خوسيه مانويل باروسو “ José Manuel BARROSO” ، رئيس المفوضية الأوروبية سابقًا (2004-2014) ورئيس وزراء البرتغال (2002-2004) والرئيس غير التنفيذي لجولدمان ساكس انترناشيونال “ Goldman Sachs International”

حامد كرزاي، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية سابقًا (2004-2014)

خوسيه لويس ثاباتيرو “ José Luis ZAPATERO “، رئيس وزراء إسبانيا (2004-2011) والأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الإسباني سابقًا (2000-2012)

ايفيس ليتيرم “ Yves LETERME “، رئيس وزراء بلجيكا (2008، 2009-2011) والأمين العام لمؤسسة إيديا انترناشيونال سابقًا “ International IDEA ” (2014-2018)

دانيلو تورك “ Danilo TÜRK “، رئيس سلوفينيا (2007-2012) والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية سابقًا (2000-2005)

يون بيونغ-سي “ Yun BYUNG-SE “، وزير خارجية جمهورية كوريا سابقًا (2013-2017)

فرانكو فراتيني “ Franco FRATTINI “، وزير خارجية إيطاليا سابقًا (2002-2004، 2008-2011) ونائب رئيس المفوضية الأوروبية سابقًا (2004-2008)

ميخائيل فرادكوف “Mikhail FRADKOV “، مدير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية ورئيس وزراء روسيا (2004-2007) ومدير دائرة الاستخبارات الخارجية في روسيا سابقًا (2007-2016)

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