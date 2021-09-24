‫ميزون بريفيه تفوز بجائزة أفضل شركة لتأجير وحدات قضاء العطلات في الشرق الأوسط في برنامج الجوائز الدولية للسفر لعام 2021

وضع برنامج الجوائز الدولية للسفر لتكريم الشركات المتميزة في صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2021 / PRNewswire / — تعلن شركة ميزون بريفيه Maison Privee بكل فخر عن اختيارها كأفضل شركة لتأجير وحدات قضاء العطلات في الشرق الأوسط في برنامج الجوائز الدولية للسفر لعام 2021.

تأسست شركة ميزون بريفيه في عام 2017 لتدير مجموعة كبيرة من الفيلات والوحدات السكنية والشقق الفاخرة، وتقدم كوحدات للتأجير لقضاء العطلات. وفي العام الماضي، أُختيرت الشركة كأول شركة لتأجير الوحدات لقضاء العطلات في الشرق الأوسط تفوز في الدورة السابعة والعشرين في برنامج الجوائز العالمية للسفر لعام 2020. وفي هذا العام، أكدت ميزون بريفيه مكانتها التنافسية في سوق الإيجارات قصيرة الأجل من خلال اختيارها من قبل برنامج الجوائز الدولية للسفر لعام 2021 كأفضل شركة لتأجير الوحدات السكنية في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بالإضافة إلى اختيارها كأفضل شركة لتأجير الوحدات لقضاء العطلات قصيرة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج جوائز لوكسلايف ماجازين LUXlife Magazine للضيافة لعام 2021.

وقال بول مالي، العضو المنتدب: “يعتبر اختيارنا كأفضل شركة لتأجير الوحدات السكنية لقضاء العطلات في الشرق الأوسط في البرنامج المرموق لتوزيع الجوائز الدولية للسفر لعام 2021 هو إنجاز لا يصدق بالنسبة لشركة تأسست منذ أربع سنوات فقط. “كان هدفنا دائما هو إعادة تعريف قطاع الإقامة على المدى القصير وتقديم تجربة بمستوى عالمي لضيوفنا. وقد توجت هذه الجائزة جهودنا لتحقيق هذا الهدف”.

لقد شهد قطاع تأجير الوحدات لقضاء العطلات نموًا استثنائيًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث يسعى الضيوف للبحث عن العزلة وسط الطبيعة والخصوصية التي توفرها العقارات في المجتمعات السكنية. ومع توقع استمرار النمو العالمي في هذا القطاع بعد جائحة كوفيد-19، فإن التوقعات بالنسبة لهذه الفئة قوية للغاية.

وتابع مالي: “يعد الفوز في برنامج الجوائز الدولية للسفر شاهدًا على العمل الشاق والجهود التي يبذلها جميع أفراد فريقنا من أجل تنظيم وإدارة مجموعة فاخرة على أعلى مستوى من الوحدات الإيجارية لقضاء العطلات. ويعهد إلينا مالكو العقارات بإدارة استثماراتهم، حيث نوفر لهم الخدمات من خلال الحرص على اعتراف ضيوفنا بنا كمقدم لخدمات تأجير وحدات قضاء العطلات في المنطقة”.

ومع وجود مئات من العقارات التي تخضع بالفعل للإدارة في دبي، فقد واصلت شركة ميزون بريفيه توسعها السريع، حيث تطرح حاليًا نموذجها إقليميًا ودوليًا.

وسرعان ما أصبحت الوحدات السكنية الإيجارية لقضاء العطلة خيار الإقامة المفضل للمسافرين، والمواطنين المقيمين وضيوف الإقامة الممتدة مع النمو المتسارع في هذا القطاع الآن في مجال الضيافة العالمية. في يونيو 2020، أصبحت شركة ميزون بريفيه أول شركة تأجير وحدات لقضاء العطلات تُمنح ختم السلامة Safe Stamp من المجلس العالمي للسفر والسياحة World Travel and Tourism Council. تُقر جائزة ختم السلامة بتنفيذ الشركة لبروتوكولات النظافة والصحة التي حددها المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، لتكون بمثابة طبقة إضافية من منح الضمان للضيوف بقضاء تجربة سفر آمنة.

بعد أن حصلت الشركة على 4 ملايين دولار من تمويل السلسلة A في عام 2018، أثبتت نفسها كشركة رائدة في قطاع تأجير وحدات قضاء العطلات في منطقة الشرق الأوسط واستمرت في مسار النمو المخطط له على الرغم من التحديات البيئية الضخمة.

نبذة عن ميزون بريفيه

تعتبر شركة ميزون بريفيه شركة سريعة النمو لإدارة العقارات على المدى القصير، ويقع مقرها في دبي. تأسست شركة ميزون بريفيه في عام 2017 باعتبارها شركة ضيافة تقدم وحدات إيجارية لقضاء العطلات والتأجير للشركات في دبي، بحيث تجمع بين الخدمة والراحة الفندقية المتميزة مع توفير الخصوصية والراحة للإقامة.

في إبريل 2018، أغلقت شركة ميزون بريفيه دورة التمويل من السلسلة A عند قيمة 4,000,000 دولار أمريكي وتواصل التوسع السريع في محفظتها الاستثمارية من العقارات. في أغسطس 2019، وقعت الشركة محفظة استثمارية من الفلل الفاخرة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في نخلة الجميرة Palm Jumeirah، بدبي من خلال علاقة الشراكة المميزة مع شركة الخليج سوثبي إنترناشيونالGulf Sotheby’s International. كما وقعت شركة ميزون بريفيه شراكة استراتيجية مع شركة أرخبيل إنترناشيونال Archipelago International، أكبر شركة لإدارة الفنادق مملوكة للقطاع الخاص ومستقلة في جنوب شرق آسيا. حصلت الشركة على ختم السلامة من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) في يونيو 2020.

تنتقي شركة ميزون بريفيه بعناية العقارات الفاخرة في أفضل المواقع وتدعمها بالخدمات على نطاق واسع لضمان حصول الزائرين على أفضل تجربة ممكنة مع كل إقامة.

themaisonprivee.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1632030/Maison_Privee_ Dubai.jpg