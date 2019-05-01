‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز وأم جي إي اكس تدخلان في شراكة لإدراج والاتجار بأسهم سبايكس الآجلة على أم جي إي أكس

برنستون، نيوجيرزي، ونيويورك، 2 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك، وهي الشركة الأم لمؤشرات مياكس أوبشنز ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (ويشار إليها معا باسم مجموعة مياكس إكتشينج)، وشركة منيابوليس غرين إكستشينج (أم جي إي أكس)، وهي شركة سوق عقود معينة ومقاصة مشتقات أسهم مسجلة لدى هيئة أسهم السلع الآجلة والتجارة، اليوم أنهما دخلا في شراكة تصبح بموجبها بورصة أم جي إي أكس البورصة الحصرية لإدراج والاتجار بـ ومقاصة منتجات الأسهم الآجلة على مؤشر سبايكس للأسهم المتقلبة (SPIKES; Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف. ويتوقع أن يتم توفر أسهم سبايكس الآجلة على مؤشر أم جي إي أكس في الربع الـ3 من العام 2019، رهنا بموافقة لجنة سي أف تي سي (هيئة تجارة الأسهم الآجلة للسلع). أسهم سبايكس متوفرة الآن حصريا على بورصة مياكس أوبشنز.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز: “نحن متحمسون للشراكة مع أم جي إي أكس لجلب عقود سبايكس الآجلة إلى مجتمع التجارة وتوفير القدرة للشركات على تحويط أوامر سبايكس أوبشنز المنفذة على خيارات مياكس. نود أن نشكر أم جي إي أكس على رغبتها في تقديم الخدمات لأول منتج أسهم آجلة لدينا. بفضل سمعتها وخبرتها في صناعة العقود المستقبلية، ليس لدينا أدنى شك في أن أم جي إي أكس هي البورصة المناسبة لعقود سبايكس الآجلة ونتطلع إلى إطلاق منتج ناجح.”

وقال مارك جي باغان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أم جي إي أكس: “بالاستفادة من معرفة أم جي إي أكس بصناعة العقود الآجلة، نحن على ثقة من أن عقود سبايكس الآجلة سوف تلبي احتياجات متداولي التقلب وتساعد على تأسيس خيارات سبايكس والعقود المستقبلية كمنتجات أولية في قطاع مشتقات الأسهم. يسر أم جي إي أكس أن يتم اختيارها من قبل ميامي إنترناشيونال هولدنغز لتقديم الخدمات لمنتجها سبايكس للعقود الآجلة وتتوقع شراكة متبادلة المنفعة لسنوات عديدة قادمة.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

لمزيد من المعلومات حول أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.MGEX.com.

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465-897-609-1

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

إتصالات جي كونلي للإعلام

طوني كونو

525-6855 (973)

tkono@jconnelly.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصريية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعةمياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

حول أم جي إي أكس

تم تأسيس أم جي إي أكس، وهي شركة سوق عقود معينة ومقاصة مشتقات أسهم مسجلة، في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الربيعي الأحمر الصلب(HRSW)، ومؤشر الذرة الوطني(NCI)، ومؤشر فول الصويا الوطنيNSI)، ومؤشر عقود القمح الشتوي الأحمر(HRWI)، ةمؤشر القمح الربيعي الصلب الأحمر(HRSI)، ومؤشر الأسهم الآجلة وخيارات القمح الشتوي الناعم(SRWI)، بالإضافة إلى خيارات خيارات توزيع تقويم HRSW. بالإضافة إلى ذلك، توفر أم جي إي أكس خدمات سوق العقود المحددة و مقاصة الخيارات لشركاء الأعمال في مجموعة من فئات الأصول. لمعرفة المزيد عن أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف ثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة و أم جي إي أكس ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة و أم جي إي أكس للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أو أم جي إي أكس أي إشارات من قبل الشركة و أم جي إي أكس إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي تحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.