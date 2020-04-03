‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في شهر مارس 2020، وأرقام قياسية لمجموعة مياكس إكستشينج ومياكس إيميرالد بما في ذلك زيادة بـ 16% لحصة سوق مجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 3 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، اليوم عن حجم النشاط التجاري لشهر آذار/مارس 2020 لمؤشراتها الثلاثة الإلكترونية بالكامل لخيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وإذ بلغ حجم تجارتها بنسبة 60% عما كان عليه الحال في آذار/مارس، 2019، فقد نفذت مجموعة بورصات مياكس إكستشينج معا 68 مليون عقد من خيارات الأسهم في شهر آذار/مارس 2020 بمعدل حجم تجارة يومي بلغ 3,097,343 عقدا. ومثلت حصة السوق لمياكس إكستينج غروب نسبة في صناعة خيارات الأسهم الأميركية بلغت 11.53%، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا لمجموعة مياكس إكستشينج وزيادة بلغت أكثر من 16% عن نسبة الـ 9.89% التي حققتها في آذار/مارس 2019.

معدل تجارة مياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي المقارنة حتى تاريخه من السنة عقود خيارات الأسهم مارس – 20 مارس – 19 % التغيير فبراير – 20 % التغيير مارس -= 20 مارس – 19 % التغيير أيام الاتجار 22 21 19 62 61 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 590,743,481 365,585,219 61.6% 508,015,456 16.3% 1,570,530,647 1,057,199,259 48.6% مجموعة مياكس إكستشينج 68,141,542 36,139,275 88.6% 55,478,341 22.8% 172,216,215 104,992,256 64.0% مياكس 22,187,374 15,205,060 45.9% 23,177,007 -4.3% 66,313,908 44,478,084 49.1% مياكس بيرل 24,572,079 19,797,373 24.1% 28,680,070 -14.3% 77,154,976 59,377,330 29.9% مياكس إيميرالد 21,382,089 1,136,842 1780.8% 3,621,264 490.5% 28,747,331 1,136,842 2428.7% معدل التجارة اليومية لخيارات الأسهم مارس – 20 مارس – 19 % التغيير فبراير – 20 % التغيير مارس – 20 مارس – 19 % التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 26,851,976 17,408,820 54.2% 26,737,656 0.4% 25,331,139 17,331,135 46.2% مجموعة مياكس إكستشينج 3,097,343 1,720,918 80.0% 2,919,913 6.1% 2,777,681 1,721,185 61.4% مياكس 1,008,517 724,050 39.3% 1,219,842 -17.3% 1,069,579 729,149 46.7% مياكس بيرل 1,116,913 942,732 18.5% 1,509,477 -26.0% 1,244,435 973,399 27.8% مياكس إيميرالد 971,913 54,135 1695.3% 190,593 409.9% 463,667 18,637 2387.9% حصة سوق خيارات الأسهم، الشهر الحالي المقارنة حتى تاريخه من السنة حصة سوق خيارات الأسهم مارس – 20 مارس – 19 % التغيير فبراير – 20 % التغيير مارس – 20 مارس – 20 % التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 11.53% 9.89% 16.7% 10.92% 5.6% 10.97% 9.93% 10.4% مياكس 3.76% 4.16% -9.7% 4.56% -17.7% 4.22% 4.21% 0.4% مياكس بيرل 4.16% 5.42% -23.2% 5.65% -26.3% 4.91% 5.62% -12.5% مياكس إيميرالد 3.62% 0.31% 1064.0% 0.71% 407.8% 1.83% 0.11% 1602.2%

تشمل الإنجازات والإعلانات الأخرى ما يلي :

مياكس إيميرالد

• رقم قياسي جديد لحصة السوق اليومية

o 4.85٪ من حصة السوق في 25 مارس 2020

• رقم قياسي جديد لحصة السوق الشهرية

o حصة سوقية بلغت 3.62٪

• سجل يومي جديد للعقود المنفذة

o 1,431,512 يوم مارس 2020

• سجل شهري جديد للعقود المنفذة

o 21،382،089 عقود

مجموعة مياكس إكستشينج

• رقم قياسي جديد لحصة السوق اليومية

o 14.15٪ من حصة السوق في 25 مارس 2020

• رقم قياسي جديد لحصة السوق الشهرية

o 11.53٪ حصة السوق

• سجل شهري جديد للعقود المنفذة

o 68،141،542 عقود

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com ..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية



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