‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة مجموعة مياكس إكستشينج لشهر يوليو 2020؛ وحصة السوق لشهر يوليو تشهد ارتفاعا بحوالي 19% عن نفس الشهر العام 2019

برنستون، نيوجيرزي، 10 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، اليوم عن حجم نشاطها التجاري لشهر تموز/يوليو 2020 لمؤشراتها الثلاثة الإلكترونية بالكامل لخيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وقد نفذت مجموعة بورصات مياكس إكستشينج معا أكثر من 66.4 مليون عقد من خيارات الأسهم في شهر تموز/يوليو بمعدل حجم تجارة يومي بلغ 3,020,609 عقدا، ما يمثل حصة السوق لمياكس إكستشينج غروب نسبة في صناعة خيارات الأسهم الأميركية بلغت 11.41%.

حجم تجارة مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الجاري مقارنة العام حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم يوليو – 20 يوليو – 19 % التغيير يونيو – 20 % التغيير يوليو – 20 يوليو – 19 % التغيير أيام الاتجار 22 22 22 147 146 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 582,318,225 357,634,292 62.8% 651,089,358 -10.6% 3,831,372,951 2,506,434,279 52.9% مجموعة مياكس إكستشينج 66,453,392 33,515,718 98.3% 82,030,056 -19.0% 447,731,947 246,341,690 81.8% مياكس 28,259,455 12,915,781 118.8% 32,868,021 -14.0% 177,602,043 100,255,581 77.1% مياكس بيرل 24,098,544 18,163,873 32.7% 34,463,389 -30.1% 180,942,896 133,568,756 35.5% مياكس إيميرالد 14,095,393 2,436,064 478.6% 14,698,646 -4.1% 89,187,008 12,517,353 612.5% معدل التجارة اليومية لخيارات الأسهم يوليو – 20 يوليو – 19 % التغيير يونيو – 20 % التغيير يوليو – 20 يوليو – 19 % التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 26,469,010 16,256,104 62.8% 29,594,971 -10.6% 26,063,762 17,167,358 51.8% مجموعة مياكس إكستشينج 3,020,609 1,523,442 98.3% 3,728,639 -19.0% 3,045,796 1,687,272 80.5% مياكس 1,284,521 587,081 118.8% 1,494,001 -14.0% 1,208,177 686,682 75.9% مياكس بيرل 1,095,388 825,631 32.7% 1,566,518 -30.1% 1,230,904 914,854 34.5% مياكس إيميرالد 640,700 110,730 478.6% 668,120 -4.1% 606,714 85,735 607.7% حصة سوق خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج الشهر الجاري مقارنة العام حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم يوليو – 20 يوليو – 19 % التغيير يونيو – 20 % التغيير يوليو – 20 يوليو – 19 % التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 11.41% 9.37% 21.8% 12.60% -9.4% 11.69% 9.83% 18.9% مياكس 4.85% 3.61% 34.4% 5.05% -3.9% 4.64% 4.00% 15.9% مياكس بيرل 4.14% 5.08% -18.5% 5.29% -21.8% 4.72% 5.33% -11.4% مياكس إيميرالد 2.42% 0.68% 255.4% 2.26% 7.2% 2.33% 0.50% 366.1%

أخبار وإنجازات أخرى:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

· أعلنت عن استكمال استثمار حصة أقلية أسهم في أم إي إي جي هولدنغز المحدودة، الشركة القابضة الأم لميدتشينز، وهي بورصة جديدة لتبادل الأصول الرقمية. واتفق الطرفان أيضا على السعي للحصول على تراخيص تكنولوجية مشتركة وفرص ترخيص منتجات على الصعيد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com ..

اتصالات الشركات:

ناتالي كي، وكالة كاما

البريد الألكتروني: nkay@karmaagency.com

الهاتف: 215-790-7806

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



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تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية



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