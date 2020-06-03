‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في شهر مايو 2020، وأرقام قياسية لحصة السوق اليومية لمجموعة مياكس إكستشينج

- ticket title
- Libya: Landmines Left After Armed Group Withdraws [EN/AR]
- Ethiopian Diaspora Champions Digital Apps in Fight Against COVID
- How COVID Is Affecting Elections in Africa
- Libya vows to expose perpetrators to justice over Bangladeshi killing
- Press Conference by Security Council President on Work Programme for June, July
ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في شهر مايو 2020، وأرقام قياسية لحصة السوق اليومية لمجموعة مياكس إكستشينجJune 4, 2020
برنستون، نيوجيرزي، 4 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، اليوم عن حجم نشاطها التجاري لشهر أيار/مايو 2020 لمؤشراتها الثلاثة الإلكترونية بالكامل لخيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وقد نفذت مجموعة بورصات مياكس إكستشينج معا 63.2 مليون عقد من خيارات الأسهم في شهر نيسان/أبريل 2020 بمعدل حجم تجارة يومي بلغ 3,160,831 عقدا. ومثلت حصة السوق لمياكس إكستشينج غروب نسبة في صناعة خيارات الأسهم الأميركية بلغت 12.36.%.
|حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينح، الشهر الحالي
|المقارنة السنوية حتى تاريخه
|عقود خيارات الأسهم
|مايو 20
|مايو 19
|% تغيير
|أبريل 20
|% تغيير
|مايو 20
|مايو 19
|% تغيير
|أيام الاتجار
|20
|22
|21
|103
|104
|صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|511,622,104
|405,895,497
|26.0%
|515,812,617
|-0.8%
|2,597,965,368
|1,807,942,528
|43.7%
|مجموعة مياكس إكستشنج
|63,216,613
|38,004,588
|66.3%
|63,815,671
|-0.9%
|299,248,499
|180,071,219
|66.2%
|مياكس
|26,091,147
|15,227,333
|71.3%
|24,069,512
|8.4%
|116,474,567
|74,635,031
|56.1%
|مياكس بيرل
|24,860,957
|19,650,832
|26.5%
|20,365,030
|22.1%
|122,380,963
|97,778,682
|25.2%
|مياكس إيميرالد
|12,264,509
|3,126,423
|292.3%
|19,381,129
|-36.7%
|60,392,969
|7,657,506
|688.7%
|متوسط حجم التجارة اليومية لخيارات الأسهم
|مايو 20
|مايو 19
|% تغيير
|أبريل 20
|% تغيير
|مايو 20
|مايو 19
|% تغيير
|صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|25,581,105
|18,449,795
|38.7%
|24,562,506
|4.1%
|25,222,965
|17,384,063
|45.1%
|مجموعة مياكس إكستشينج
|3,160,831
|1,727,481
|83.0%
|3,038,841
|4.0%
|2,905,325
|1,731,454
|67.8%
|مياكس
|1,304,557
|692,152
|88.5%
|1,146,167
|13.8%
|1,130,821
|717,645
|57.6%
|مياكس بيرل
|1,243,048
|893,220
|39.2%
|969,763
|28.2%
|1,188,165
|940,180
|26.4%
|مياكس إيميرالد
|613,225
|142,110
|331.5%
|922,911
|-33.6%
|586,340
|73,630
|696.3%
|حصة سوق خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|المقارنة السنوية حتى تاريخه
|حصة السوق لخيارات الأسهم
|مايو 20
|مايو 19
|% تغيير
|أبريل 20
|% تغيير
|مايو 20
|مايو 19
|% تغيير
|مجموعة مياكس إكستشينج
|12.36%
|9.36%
|32.0%
|12.37%
|-0.1%
|11.52%
|9.96%
|15.6%
|مياكس
|5.10%
|3.75%
|35.9%
|4.67%
|9.3%
|4.48%
|4.13%
|8.6%
|مياكس بيرل
|4.86%
|4.84%
|0.4%
|3.95%
|23.1%
|4.71%
|5.41%
|-12.9%
|مياكس إيميرالد
|2.40%
|0.77%
|211.2%
|3.76%
|-36.2%
|2.32%
|0.42%
|448.8%
الأرقام القياسية لحصة السوق لشهر أيار/مايو 2020 :
مجموعة مياكس إكستشينج
- رقم قياسي جديد لحصة السوق اليومية
- 14.79 % من حصة السوق يوم 29 مايو، 2020
ميامي إنترناشيونال هولدنغز
- أعلنت أن خبير الصناعة المالي المخضرم لانس إيمونز قد انضم إلى الشركة كنائب لرئيس الشركة، وكبير المسؤولين الماليين
لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.
اتصالات الشركات:
دومينيك برونيتي – ميلر
الهاتف: +1-609-897-1465
البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com
نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج
ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.
تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).
مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).
تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.
لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com
تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية
يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.
تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.