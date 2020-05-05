‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في شهر أبريل 2020، وأرقام قياسية لمجموعة مياكس إكستشينج؛ بدء العمل بقواعد إدراج منتجات مؤشر العقارات التجارية الحاصلة على براءة الاختراع

حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم أبريل-20 أبريل-19 % التغيير مارس-20 % التغيير أبريل-20 أبريل-19 % التغيير أيام الاتجار 21 21 22 83 82 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 515,812,617 344,847,772 49.6% 590,743,481 -12.7% 2,086,343,264 1,402,047,031 48.8% مياكس إكستشينج غروب 63,815,671 37,074,375 72.1% 68,141,542 -6.3% 236,031,886 142,066,631 66.1% مياكس 24,069,512 14,929,614 61.2% 22,187,374 8.5% 90,383,420 59,407,698 52.1% مياكس بيرل 20,365,030 18,750,520 8.6% 24,572,079 -17.1% 97,520,006 78,127,850 24.8% مياكس إيميرالد 19,381,129 3,394,241 471.0% 21,382,089 -9.4% 48,128,460 4,531,083 962.2% معدل أيام تجارة خيارات الأسهم أبريل-20 أبريل-19 % التغيير مارس-20 % التغيير أبريل-20 أبريل-19 % التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 24,562,506 16,421,322 49.6% 26,851,976 -8.5% 25,136,666 17,098,135 47.0% مياكس إكستشينج غروب 3,038,841 1,765,446 72.1% 3,097,343 -1.9% 2,843,758 1,732,520 64.1% مياكس 1,146,167 710,934 61.2% 1,008,517 13.6% 1,088,957 724,484 50.3% مياكس بيرل 969,763 892,882 8.6% 1,116,913 -13.2% 1,174,940 952,779 23.3% مياكس إيميرالد 922,911 161,631 471.0% 971,913 -5.0% 579,861 55,257 949.4% حصة سوق خيارات الأسهم لمياكس إكستشينج غروب، الشهر الجاري المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم أبريل-20 أبريل-19 % التغيير مارس-20 % التغيير أبريل-20 أبريل-19 % التغيير مياكس إكستشينج غروب 12.37% 10.75% 15.1% 11.53% 7.3% 11.31% 10.13% 11.6% مياكس 4.67% 4.33% 7.8% 3.76% 24.2% 4.33% 4.24% 2.2% مياكس بيرل 3.95% 5.44% -27.4% 4.16% -5.1% 4.67% 5.57% -16.1% مياكس إيميرالد 3.76% 0.98% 281.7% 3.62% 3.8% 2.31% 0.32% 613.8%

تشمل الأرقام القياسية لحصة السوق لشهر نيسان/أبريل ما يلي :

مياكس إيميرالد

• رقم قياسي جديد لحصة السوق اليومية

o 3.76% من حصة السوق

مجموعة مياكس إكستشينج

• رقم قياسي جديد لحصة السوق اليومية

o 12.37% من حصة السوق

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يسر شركةميامي إنترناشيونال هولدنغزأن تعلن أنه من خلال شراكتها مع شركة أدفانسد فندامنتالز، أل أل سي (أدفانسد فندامنتالز)، وهي شركة مالكة ومطورة لمؤشرات الجيل التالي بيتا، ستقوم مجموعةمياكس إكستشينج بإدراج وتداول مجموعة من منتجات خيارات الملكية القائمة على خمسة مؤشرات العقارات التجارية التي طورتها أدفانسد فندامنتالز (مؤشرات سي آر إي)، بعد أن أصبحت القواعد المقترحة لإدراجها سارية بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات في 29 نيسان/أبريل 2020. من المتوقع أن يتم إطلاق الشريحة الأولى من هذه المنتجات، خيارات التسوية النقدية في مؤشرات سي آر إي، في النصف الثاني من العام 2020 ويتوقع أن تكون متوفرة حصريا على مؤشرات مجموعة مياكس إكستشينج. من المتوقع أن تتبعها العقود الآجلة المسواة نقديا في مؤشرات سي آر إي، بعد موافقة هيئة عقود السلع الآجلة.سيتم توفير معلومات إضافية في وقت لاحق.

تتكون مؤشراتسي آر إيمن أربعة مؤشرات قطاعية (سكن، وتجزئة، ومكاتب، وضيافة) ومؤشر مركب يقيس العوائد العقارية في الوقت الحقيقي لدعم التحوط، والقياس، واستراتيجيات تخصيص المحفظة لكل من المستثمرين العقاريين العامين والخاصين. يستخدم تسعير مؤشراتسي آر إيمؤشرات السوق العامة في الوقت الفعلي والتي تجمع أكثر من 600 مليار دولار من قيم العقارات، وتقيس العوائد غير المقيدة في أسعار السلع مثل سعر القدم المربع وسعر المفتاح وسعر الوحدة. يتم حاليًا حساب مؤشراتسي آر إيونشرها من قبل Refinitiv تحت الرموز MXAFR (سكنية) و MXAFO (مكاتب) و MXAFT (التجزئة) وMXAFH (الضيافة) و MXAFC (مركبة).

مؤشراتسي آر إيهي أول عائلة من مؤشرات العقارات التي تتضمن تسعير السلع للتغلب على قيود تأخر التقييم والإبلاغ الذاتي والاستفادة من التفاوتات لتأسيس رؤية دقيقة لسوق العقارات. يتم احتساب أداء مؤشراتسي آر إيعلى أساس غير مقيد باستخدام الأسهم المتداولة علنًا، مما يؤدي إلى ارتباط رائد لمدة 12 شهرًا بمؤشرات عقارات السوق الخاصة الراسخة التي تعتمد على بيانات الاستقصاء أو المعاملات أو التقييم.

وقال جون سمولين، نائب الرئيس التنفيذي – رئيس المنتجات المتداولة في البورصة والعلاقات الاستراتيجية فيميامي إنترناشيونال هولدنغز، “هناك قدر هائل من عدم اليقين والاضطراب الذي يواصل وباءكوفيد-19فرضه على قطاع العقارات. وبالنظر إلى هذه البيئة الحالية، فإننا نعتقد أن هذه المنتجات لا يمكن أن تأتي إلى السوق في وقت أفضل وستمكن المستثمرين العقاريين من القدرة على التحوط بشكل أفضل ضد تعرضهم للمخاطر “.

وأضاف جوزيف دبليو فيرارو الثالث، نائب الرئيس الأول ونائب المستشار العام لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ، “نود أن نشكر موظفي هيئة الأوراق المالية على مساعدتهم في عملية مراجعة القواعد لهذه المنتجات الخاصة. لقد طورنا إطارًا تنظيميًا ولدينا الآن البنية التحتية التكنولوجية التي ستسمح لنا بنشر عدد من المنتجات الخاصة التي هي قيد الإعداد.”

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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