‫مياكس وأم جي إي أكس يعلنان إعادة إطلاق أسهم سبايكس الآجلة يوم 14 ديسمبر

برنستون، نيوجيرزي ومنيابوليس، 11 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن مؤشر مياكس إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج، أل أل سي (مياكس) ومؤشر سلع منيابولس (أم جي إي أكس)، اليوم عن إعادة الإطلاق المخططة ليوم 14 ديسمبر للأسهم الآجلة على مؤشر سبايكس (أسهم سبايكس الآجلة) على أم جي إي أكس عبر منصة سي أم إي غلوبكس.

سبايكس هو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا على SPDR® S&P 500® ETF ، وهو أكثر الصناديق المتداولة في البورصة نشاطًا في العالم، وهو من تطوير شركة تي 3 إندكس، وهي شركة تقوم بتطوير المؤشرات ذات الملكية. وإذ هو متوفر على أم جي إي أكس عبر منصة سي أم إي غلوبكس، يقدم مؤشر سبايكس للعقود الآجلة (Ticker: SPK) تجربة تداول متوافقة مع أفضل الممارسات في الصناعة لناحية حجم تغير السعر الأدنى، والقيمة الاسمية ومواصفات العقد. يقدم سبايكس للعقود الآجلة خيارًا مبتكرًا وفعالًا ودقيقًا وفعالًا من حيث التكلفة لسوق تداول التقلبات الحالية. خيارات سبايكس مدرجة الآن على مؤشر مياكس.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس “نحن ممتنون لمفوضي وموظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات لإدراكهم للحاجة إلى الابتكار وإدخال المنافسة في سوق المشتقات المتقلبة. وقال سيمون هو، المدير التنفيذي لمؤشر تي 3: “لقد تم إغلاق سوق تداول العقود الآجلة المتقلبة أمام المنافسة بلا داع، وعانى السوق نتيجة لقلة الخيارات. نعتقد أن أسهم سبايكس الآجلة هي الحل. هذا يوم مهم جدًا للمستثمرين.”

وقال مارك جي باغان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أم جي إي أكس: “نود أن نشكر الهيئات التنظيمية على دعمها للمنتجات الجديدة والمبتكرة وعلى تركيزها على فائدة وحماية المستثمرين.”

من المتوقع إعادة إطلاق عقود مؤشر سبايكس الآجلة على مؤشر أم جي إي أكس في 14 ديسمبر 2020.

مواصفات أسهم سبايكس الآجلة، قواعد الاتجار، والتسعير ومواصفات التفاعل متوفرة على موقع أم جي إي أكس على www.mgex.com . معلومات إضافية بشأن سبايكس متوفرة على MIAXoptions.com/spikes .

لمزيد من المعلومات حول لمجموعة بورصة مياكس وسبايكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية على TradingOperations@ MIAXOptions.com .

اتصالات الشركات:

مياكس

ناتالي كاي، وكالة كارما

215-790-7806

nkay@karmaagency.com

أم جي أكس

جيسي ماري غرين

612-321-7122

marketing@mgex.com

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة ومياكس إيمرالد المحدودة ومياكس إيميرالد بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة بورصة مياكس، وهي البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة الغالبية في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (Ticker: SPIKE) وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (SPDR) إس وبي 500 صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تأسست أم جي إي أكس في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الربيعي الأحمر الصلب، مؤشر الذرة الوطني، مؤشر فول الصويا الوطني، مؤشر القمح الشتوي الأحمر الصلب، مؤشر القمح الربيعي الأحمر الصلب، وعقود وخيارات مؤشر القمح الشتوي الأحمر الناعم، بالإضافة إلى خيارات انتشار تقويم القمح الربيعي الصلب الأحمر. وفضلا عن ذلك يقدم سوق أم جي إي أكس خدمات سوق العقود المعينة ومقاصة مشتقات الأسهم لشركاء الأعمال في مجموعة متنوعة من فئات الأرصدة. بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر، 2020، ستصبح أم جي إي أكس شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أم آي أتش.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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