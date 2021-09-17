‫مياكس تطلق مجموعة من العقود الآجلة للعقارات التجارية بريكس (BRIXX™‎) في بورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)

العقود الآجلة الجديدة تتيح الانفتاح على أربعة قطاعات عقارية تجارية؛ انطلاق أولى العقود الآجلة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021

برينستون، نيوجيرسي ومينيابوليس، 16 سبتمبر/أيلول 2021 /PRNewswire/ — ستقوم مياكس، المبتكرة والمشغلة لأسواق الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء، بإطلاق العقود الآجلة التي يتم تسويتها نقداً (BRIXX™‎) على مؤشرات العقارات التجارية (CRE) التي طورتها مؤسسة أدفانسد فندمنتالز (Advanced Fundamentals). سيكون أول عقد يتم إدراجه هو العقد الآجل لمؤشر بريكس للتجزئة والذي من المتوقع أن يبدأ التداول به في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021. من المتوقع أن يتم إدراج ثلاثة عقود مستقبلية إضافية لمؤشر بريكس للعقارات التجارية (BRIXX CRE) في الربع الرابع من عام 2021. سوف يتم إطلاق خيارات التسوية النقدية لمؤشرات بريكس للعقارات التجارية في مياكس، والتي تستهدف أن يتم ذلك أيضاً الربع الرابع من عام 2021. لا يزال إطلاق العقود الآجلة وعقود الخيارات خاضعاً للموافقة التنظيمية.

ستوفر عقود وخيارات بريكس للمستثمرين تعرضاً مستهدفاً لسوق العقارات التجارية البالغة قيمته 16 تريليون دولار، بما في ذلك قطاعات العقارات التجارية السكنية والتجزئة والمكتبية والضيافة. تقيس مؤشرات بريكس للعقارات التجارية العوائد العقارية في الوقت الفعلي ويتم تسعيرها باستخدام بيانات السوق العامة في الوقت الفعلي والتي تزيد قيمتها عن 750 مليار دولار من لقيمة العقارية. يسمح التصميم أيضاً بتسعير فهارس بريكس للعقارات التجارية مما يتيح المعرفة والفهم لمحترفي العقارات لأمور مثل أساسيات السعر لكل غرفة (الضيافة)، أو السعر للقدم المربع (سكني، مكتب، بيع بالتجزئة).

“يسعدنا إطلاق عقود بريكس للعقارات التجارية الآجلة الجديدة، والتي تستند إلى مجموعة منتجات مؤسسة أدفانسد فندمنتالز التي تقيس أسعار العقارات دون تأخر في الأسعار المرتبط بمؤشرات العقارات التجارية التقليدية” هكذا صرح توماس بي غالاغر، رئيس مجلس إدارة بورصة مينيابوليس للحبوب ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX). “توفر هذه المنتجات للمستثمرين العقاريين المحترفين أداة مبتكرة تتيح الوصول في الوقت الفعلي والانفتاح المركب لسوق العقارات الفعلي.”

سيتم إدراج العقود الآجلة التي يتم تسويتها نقداً في بورصة مينيابوليس للحبوب عبر منصة جلوبكس (GLOBEX®‎) ببورصة شيكاغو التجارية وسوف يتم المقاصة عليها من خلال مياكس، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة مياكس القابضة الأم، ميامي إنترناشيونال هولدينجز.

قال جيسي شتاين، المدير الإداري للأساسيات المتقدمة: “حتى الآن، لم يكن هناك أبداً منتج مشتق عقاري ناجح في الولايات المتحدة، وقد أكملت مؤسسة أدفانسد فندمنتالز الكثير من البحث والتطوير في هذا السوق وأنشأت مؤشرات بريكس للعقارات التجارية لحل أوجه القصور الكامنة في المنتجات الحالية. فمن خلال منهجية الفهرسة الخاصة بنا، يمكننا القضاء على العوامل الخارجية التي تؤثر سلباً على حسابات التسعير ويمكننا استنباط قيمة أكثر واقعية للممتلكات العقارية”.

وقال جون سمولين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات المتداولة في البورصة والعلاقات الاستراتيجية في مياكس: “نعتقد أن الصناديق العقارية والمهنيين المؤسسيين ستنجذب إلى عقود وخيارات بريكس الآجلة وأن المنتجات لديها القدرة على توفير فئة أصول جديدة تماماً من المشتقات العقارية التجارية للصناعة. كرست مؤسسة أدفانسد فندمنتالز موارد كبيرة لتصميم فهارس بريكس للعقارات التجارية، وتضمنت ردود فعل كبيرة من الصناعة طوال عملية التصميم ونتطلع إلى إطلاق هذه المجموعة المبتكرة من المشتقات للصناعة”.

وصرح أوليغ سولودوخين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دكس-فيد (dxFeed): بريكس هي مجموعة فريدة من الفهارس التي تستخدم بيانات في الوقت الفعلي من الأسواق العامة لتوليد تقييمات العقارات في الوقت الفعلي وغير مقيمة بالديون. يسعدنا استخدام قدرات تطوير وإدارة الفهرس الخاصة بنا لتمكين شركة مياكس من تقديم هذا المنتج المبتكر لعامة الناس”.

لمزيد من المعلومات حول فهارس بريكس للعقارات التجارية والسندات المشتقة لبريكس للعقارات التجارية، يرجى زيارة‎ ‏ https://www. miaxoptions.com/brixx/overview ‎.‎

للتواصل مع الشركات:

مياكس

أندي نايبو، النائب الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

‎609-524-3272

anybo@miami-holdings.com

نُبذة عن مياكس

تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال القابضة الشركة الأم لمياكس، بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية‎ (MIAX‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس بيرل‎ (MIAX Pearl‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس ايميرالد‎(MIAX Emerald‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة مينيابوليس للحبوب‎ (MGEX)‎ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة برمودا‎ (BSX).

مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة خيارات الإدراج للتداول الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يوماً في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™‎).

بورصة مينيابوليس للحبوب هي بورصة مسجلة بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و سبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، بورصة مينيابوليس للحبوب هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقاً للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا (BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وهي عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وبورصة برمودا معترف بها عالمياً، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي وفي الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.

للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com .

للمزيد من المعلومات حول بورصة مينيابوليس للحبوب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com .

للمزيد من المعلومات حول بورصة برمودا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضاً أو التماساً أو بيعاً في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عموماً كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلاً” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيراً” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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