كولكوتا، الهند، 22 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – مشروع“موسكان” – مبادرة أطلقتها مؤسستي Prabha Khaitan Foundation (PKF) و Education for All Trust بدعم من Shree Cement – تتواصل مع آلاف الطلاب في جميع أنحاء الهند بهدف نشرالأدب والثقافة التراثية عن طريق إشراكهم في البرامج الثقافية ورواية القصص والرقص والموسيقى وفن تحريك الدمى والمسرح والفن. يعد توزيع المواد الغذائية والإمداد بالمرافق الصحية الأساسية جزءًا من هذا المشروع الذي يستهدف الأطفال المحتاجين. كمّا تُشارك ما يربو على 100 مدرسة من شتى أنحاء الهند في مبادرات “موسكان” المختلفة.

عقدت “موسكان” مؤخرًا جلسات تفاعلية حول الأدب والتراث الثقافي للهند مع الكُتاب الهنود البارزين والأخصائيين الاجتماعيين مثل “روسكين بوند” و”سودا مورتي”. وقد أضافت تلك الجلسات، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شبكة من المدارس والمؤسسات التعليمية في ربوع الهند، الفنون الأدائية إلى المناهج الدراسية الموسعة، وساعدت الطلاب الموهوبين في تحصيل المعرفة الوطنية.

جاءت فكرة مشروع “موسكان”من الناشط الاجتماعي والمثقف الهندي “سانديب بوتوريا” من مؤسسة “PKF“. “إن العالم الأدبي والثقافي الهندي شاسع للغاية بحيث يستحيل على أي منهج دراسي تغطيته بالكامل. ويأتي مشروع “موسكان” بمثابة محاولة لسد هذه الفجوة بطريقة مرحة ومسلية. كما يتناول مشروع “موسكان” الاحتياجات والقضايا المختلفة التي يواجهها الطلاب.” جاء ذلك على لسان السيد “بوتوريا” الذي تقودها أيضًا مؤسسة “Education for All Trust“- وهي منظمة غير ربحية لتعزيز التعليم بين الطلاب المحتاجين.

“أطلقت شركة “Shree Cement”، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشركات، العديد من المبادرات لتمكين المرأة وكبار السن ونشر التعليم وتنمية المهارات ودعم أسر الشهداء وما إلى ذلك. تعد “موسكان” فرصة رائعة أخرى لمساعدة الطلاب المهمشين، بالإضافة إلى نشر الوعي بتراثنا وثقافتنا الهندية الغنية.” صرح بذلك السيد: إتش إم بانجار، المدير العام لشركة “Shree Cement“. استحوذت الشركة، والتي تمتلك مصانع في 10 ولايات هندية، على منشأة خارجية تابعة لشركة “Union Cemen” في رأس الخيمة، والذي يُعد أقدم وأكبر مصنع للأسمنت في الإمارات العربية المتحدة.

يتوافق مشروع “موسكان” مع سياسة التعليم الجديدة في الهند. “تتمثل الفكرة في تعزيز وخلق الوعي بتراثنا الهندي الغني بما يتجاوز الكتب المدرسية. كما تعقد “موسكان” جلسات حول إدارة الضغوط النفسية قبل الامتحانات، وإجراء المحادثات التحفيزية، والاستشارات المهنية والخطابة.”صرحت بذلك السيدة سوميترا راي، مستشارة برنامج الطلاب بمؤسسة “PKF“. تشمل الأنشطة الأخرى لـ”موسكان” عقد دورات لبناء المهارات وورش عمل للطلاب المهمشين ومساعدتهم في دروس التعليم/ التدريب والأدوات المكتبية والمواد الدراسية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1713632/HM_Bangur_and_ Mr_Sundeep_Bhutoria.jpg