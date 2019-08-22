‫مواطنة الكاريبي عن طريق الاستثمار تتصدر مجددًا مؤشر CBI الجديد لعام 2019

لندن، 22 أغسطس 2019 / PRNewswire / – نشرت مجلة فاينانشال تايمز لإدارة الثروات المهنية (PWM) أحدث إصدار من مؤشر CBI Index. يحتفل التقرير الخاص بالذكرى الثالثة لتأسيسه ويصنف جميع برامج المواطنة الفعالة عن طريق الاستثمار (CBI) في جميع أنحاء العالم مقابل أهم سبع ركائز يبحث عنها المستثمرون للحصول على الجنسية الثانية.

شملت الدراسة، التي أجراها الباحث المستقل جيمس مكاي “James McKay”، 13 دولة حول العالم هذا العام: أنتيغوا وبربودا والنمسا وبلغاريا وكمبوديا وقبرص ودومينيكا وغرينادا والأردن ومالطا وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا وتركيا وفانواتو. بشكل عام، أدت توجهات الصناعة المركزية المتمثلة في الشفافية والخبرة والأمن المعزز إلى نجاح دول الكاريبي في السنوات الماضية حتى عام 2019، وجعلتها متفوقةً على نظيراتها في خمسة من أصل سبعة ركائز.

ظهرت دومينيكا مرة أخرى كدولة ذات أفضل مواطنة في العالم عن طريق برنامج الاستثمار، حيث تجمع بين العناية الواجبة على نطاق واسع مع الكفاءة والسرعة والتكاليف الملائمة والموثوقية. حافظت سانت كيتس ونيفيس على مسارها التصاعدي فيما يتعلق بالسفر بدون تأشيرة وعرض التأشيرة عند الوصول وأظهرت التزامها بتعزيز العناية الواجبة. زادت غرينادا أيضًا من التركيز على العناية الواجبة في البرنامج ولكنها استفادت أكثر من الجدول الزمني المحسّن للمواطنة. تفوقت سانت لوسيا على أنتيغوا وبربودا للمرة الأولى، حيث حسنت الجزيرة الجنوبية من نتائجها في ظل حرية التنقل والجدول الزمني للمواطنة وبذل الجهد اللازم.

يتزايد الطلب على الجنسية الكاريبية وينمو، حيث تتغير احتياجات الأفراد عالية القيمة. “لا يريد الكثير من الشرق أوسطيين القدوم إلى الولايات المتحدة، كما لا يريد الأوروبيون المجيء إلى المملكة المتحدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” وذلك وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لبنك رئيسي عالمي خاص. ويشير بعض النقاد إلى أن المتقدمين إلى الحصول على المواطنة عن طريق الاستثمار يكونون إلى حد كبير من المهاجرين الذين خرقوا ضوابط مصرفية صارمة في بلادهم، بيد أن معظم العملاء من طالبي الجنسية هم القادمين من الولايات المتقلبة سياسياً مثل أولئك القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يسعون إلى الحصول على المواطنة عن طريق الاستثمار كخطة بديلة في حالة “انعدام الأمن أو نشوب حرب مباشرة في بلدانهم”.

صرح محرر PWM يوري بندر ” Yuri Bender ” قائلًا: “الأثرياء وأسرهم يسعون للحصول على الجنسية الثانية لعدة أسباب، في حين أن الفوائد التي تعود على الدول التي تقدم برامج المواطنة عن طريق الاستثمار يمكن أن تكون كبيرة.” في الواقع، من وجهة نظر الدولة المضيفة، احتلت الشفافية والمساءلة في برامج المواطنة عن طريق الاستثمار مركز الصدارة هذا العام. ويشير مؤشرCBI لعام 2019 إلى أن البلدان التي أظهرت كيف يستفيد المواطنون الأصليون من استقبال الوافدين من خلال برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار قد ألهمت المزيد من الثقة والجاذبية بين المستثمرين.

في عام 2019، قدم مؤشر CBI أيضًا منصة للخبراء الضريبيين والقانونيين لمناقشة التمييز بين الجنسية وواجب دفع الضريبة. وافق أخصائيون من إرنست آند يونج “Ernst & Young”، وسميث ” Smith و”ويليامسون”، ومحامي الملكة بالراج بهاتيا “Balraj Bhatia ” بالإجماع على أن الجنسية والإقامة تمنح مجموعات مختلفة من الحقوق والالتزامات للأفراد. يشرح كيرون شارب “Kieron Sharp”، الرئيس التنفيذي لـفاكت ديو ديليجينس “FACT Due Diligence”، السبب في أن “العناية الواجبة الشاملة هي حجر الزاوية في المواطنة من قبل صناعة الاستثمار”، إلى جانب السمعة الطيبة والاحتياطات الأمنية الواضحة.

تقرير مؤشرCBI لعام 2019 الكامل متاح الآن للتنزيل المجاني على www.cbiindex.com

نبذة عن مؤشر CBI:

مؤشر CBI هو دراسة شاملة لجميع برامج المواطنة القائمة التي تقننها الحكومة عن طريق برنامج الاستثمار (CBI) في العالم. يُنشر التقرير سنويًا بواسطة مجلة بروفيشنال وويلث مانيجمنت “Professional Wealth Management” – وهي نشرة من الفاينانشال تايمز، وهي تقدم للأفراد والكيانات دليلًا عمليًا لبرامج المواطنة عن طريق الاستثمار المختلفة ونقاط القوة النسبية في هذه البرامج. أصبح مؤشر CBI، منذ إصداره الأول في عام 2017، مصدر المعلومات الأكثر موثوقية والأسهل في استخدامه بين برامج اليوم، والقضايا الرئيسية التي تشكل اهتمام المستثمرين، والتوجهات المستقبلية للمواطنة عن طريق الاستثمار.

للتواصل:

info@cbiindex.com

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