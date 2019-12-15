‫مهرجان Beast MDL الثوري يوحد جيلُا من المواهب السعودية الصاعدة

مهرجان جديد يضع مشهد موسيقى الرقص الإلكترونية السعودية EDM بحزم في الهواء الطلق علي خريطة الترفيه العالمية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 ديسمبر،2019/PRNewswire/ — في بداية رائعة للمملكة العربية السعودية، يضع مهرجان MDL Beast نجوم موسيقى الرقص الإليكترونية المحلية السعودية علي منصة الموسيقي العالمية. وفي خِضم الإصلاحات الواسعة النطاق في المملكة، سيجمع المهرجان جيلًا جديدا من السعوديين الذين سيتمكنون من الاستمتاع بفنانين محليين يؤدون العرض إلى جانب النجوم العالميين في الهواء الطلق لأول مرة.

وقال أحد فناني DJ Cosmicat السعودية “لدينا الكثير من الفنانين هنا في المملكة العربية السعودية. وإن منحهم هذه المنصة لإظهار قدراتهم للعالم، هو فقط ما نريده. البلد بأكمله يمر بتغيير كبير”.

لم يكن مهرجان Beast MDL ممكنًا إلا بسبب الإصلاحات التي أُدخلت علي أجندة الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030، مثل السماح بالحفلات الحية، والأحداث الرياضية، والترحيب بالزوار الأجانب والسياح، فضلًا عن تخفيف القوانين المحلية حول قواعد ارتداء ملابس معينة والحريات. هذا وسيستمتع حشد مختلط من رواد المهرجانات يصل عددهم إلى 200000 شخص بفرصة الإحتفال بمشاهدة المواهب المحلية السعودية وهم يؤدون بطريقة تساعد في تطبيع حبهم العميق لموسيقى الرقص الإليكترونية.

وأضاف كلًا من خالد “K.Led ” وماجد “Majid” (منتجين وفنانين DJسعودين) “إنها علامة فارقة بالنسبة للبلاد، إنها حقبة جديدة للشباب السعودي. نعيش وقت رائع. يُعد مهرجان MDL Beast بيان تاريخي في وسط الجزيرة العربية- فهو فقط مجرد علامة جيدة على أن القادم هو الأفضل”.

يعد مهرجان MDL Beast تجسيدًا للموسيقي السعودية الجديدة الحديثة، حيث تفتح أبوابها لكي يستمتع الناس بالموسيقى الحديثة ولكن بطريقة تتماشى مع تقاليدها الثقافية وتحافظ عليها. فقد نُظم هذا المهرجان وفقًا للمارسات المحلية إلا أن هذا المهرجان يتعدى بأفكاره الحدود أيضًا، حيث يوجد حُريات جديدة تمكن الرجال والنساء من الوقوف معًا والتمتع علنًا بثقافة موسيقى EDM السعودية. يُعد هذا المهرجان بمثابة معرض للمواهب والمنتجين السعوديين، حيث يوجد جيل جديد يحتضن ويستمتع بصناعة الترفيه السعودية التي تحصل علي الدعم لإطلاق العنان لمواهبها في العالم.

ملاحظات للمحررين:

للاطلاع علي أحدث المحتويات يرجى زيارة والاشتراك في https://mdlbeast.studiomediahouse.com/

اللقطات متاحة مجانًا ولايوجد عليها حقوق طبع أو نشر. وستكون هناك لقطات إضافية للمهرجان متاحة بداية من الفترة 19 ديسمبر. للاستفسارات الإعلاميه وطلبات المقابلات واستفسارات الإعتماد الصحفي، يرجى التواصل على: media@mdlbeast.com.

فيديو- https://mma.prnewswire.com/media/1043733/MDLBeast.mp4

فيديو- https://mma.prnewswire.com/media/1043748/MDLBeast_Webvideo.mp4

فيديو- https://mma.prnewswire.com/media/1043785/MDLBeast_Webvideo_Subtitled.mp4

فيديو- https://mma.prnewswire.com/media/1043792/MDLBeast_Social_local_film.mp4

للتواصل: لمزيد من المعلومات حول المهرجان وشراء التذاكر، يرجى زيارة www.MDLBeast.com