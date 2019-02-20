‫مهرجان هابانوس XXI يكرم هافانا في الذكرى السنوية الـ 500

هافانا، 20 فبراير 2019/ PRNewswire/–

هابانو “Habano” هو رمز للتقاليد والتفرد، حيث ارتبط تاريخها ارتباطًا وثيقًا بالمدينة التي استوحى منها اسمه، هافانا

تحتفل هافانا بمرور 500 عام على تأسيسها هذا العام، ويرتبط تاريخ هابانو ارتباطًا وثيقًا بهذه المدينة، التي استوحى منها اسمه. يمتد تاريخ هابانو في جميع أنحاء العاصمة الكوبية ويمكنك استشعار وجوده في عدة أماكن في جميع أنحاء المدينة.

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متحف التبغ (Museo del Tabaco) هو مؤسسة في حركة مستمرة. هنا يمكن للزائرين العثور على كل ما يتعلق بالطقوس التي يتمتع بها مدخنو هابانوس المخلصين. تمثيل آخر لهابانوس في هافانا، العلامة التجارية سان كريستوبال دي لا هافانا “San Cristóbal de La Habana”. يعود اسم برادو Prado، إلى اسم شارع في المدينة. يعتبر Paseo del Prado موطناً للمباني الشهيرة، ومن بين المعالم البارزة مسرح Gran Teatro de La Habana الذي افتتح عام 1838، ومبنى الكابيتول في هافانا، والذي تم بناؤه عام 1929، ويعتبر واحد من أهم ستة قصور في العالم.

وهناك رموز أخرى ذات صلة بهابانو مثل مصانع التبغ الشهيرة، حيث تصنع بكرات السيجار الكوبية: Habano Totalmente من Mano con Tripa Larga – المصنوع يدوياً بالكامل مع مرشح طويل بالطريقة الأكثر تقليدية: The Real Fábrica de Tabacos Partagás هو واحد من أكثر مصانع التبغ شعبية في المدينة. يُعرف Fábrica de Tabaco Torcido El Laguito بأنه واحد من أكثر المصانع حصرية وأكثرها احتفاءً بالزوار. وأخيرًا، يشتهرReal Fábrica de Tabaco Torcido La Corona بكونه واحدًا من أكثر المباني الفريدة والبارزة في كوبا.

سيخصص المهرجان محاضرة رئيسية لتكريم مدينة هافانا في الذكرى السنوية الــ500 لها وعلاقتها بسيجار هابانو. وسيلقي المحاضرة الدكتور أوزيبيو ليل سبينغلر Dr. Eusebio Leal Spengler ، مؤرخ مدينة هافانا. كما ستشهد هذه النسخة عرضًا لإنتاج حصري من 500 مرطب من San Cristóbal de La Habana 1519 (طول الحلقة 57 × 170 ملم)، المصمم خصيصًا للاحتفال بذكرى المدينة.

كذلك أشادت هابانوس اس ايه، بشكل خاص بمرور خمسة عشر قرناً على مدنية هافانا، حيث خصص هذا العام الحدث المسائي الترحيبي للاحتفاء بالمدينة، بالإضافة إلى علامة San Cristóbal de La Habana التجارية التي تحتفل بمرور 20 عامًا على إطلاقها.

(الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/823883/HABANOS.jpg)

Young & Rubicam:

press.habanos@yr.com

كارلا ليادو”Carla Lladó”

هاتف: 09-69-54-669-34+

المصدر: HABANOS SA