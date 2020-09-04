‫من محرك الجيل الثاني AiPQ، ومن الفئات المتعددة إلى أحدث الرعايات الرياضية، تي سي أل ترسخ استراتيجيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتمكين الإبداع الذكي في إيفا 2020

هونك كونغ، 4 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — رسخت شركة تي سي أل إلكترونيكس (1070.HK)، وهي واحدة من الشركات الرئيسية المسيطرة في صناعة التلفزيون العالمية وشركة الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة التي لديها مهمة جعل الحياة ذكية عبر التقنية الابتكارية، اليوم في معرض إيفا 2020 التزامها باستراتيجية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بعرضها محرك الجيل الثاني AiPQ والفئات المتعددة الذكية ورعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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أداء التسويق العالمي

تمتعتتي سي ألبنمو قوي في أوائل العام 2020. على الرغم من الاقتصادات غير المستقرة، حافظتتي سي ألعلى أرقام مبيعات رائعة في ما خص أجهزة التلفزيون في جميع أنحاء العالم. في الربع الأول من العام 2020 وحده، تم بيع 4.27 مليون جهاز تلفزيون تحمل علامة تي سي ألالتجارية مع زيادة مبيعات لتلفزيونات كيوليد من تي سي ألبنسبة 217.1٪ على أساس سنوي.

في حصة سوق التجزئة الأميركية، احتلت تلفزيونات ماركة تي سي ألالمرتبة رقم 2 * في الربع الأول من العام 2020. وفي السوق الأسترالية، احتلتتي سي ألالمرتبة الأولى في شهر آذار/مارس. تمتعتتي سي ألأيضًا بزيادة حجم المبيعات في إيطاليا بنسبة 16٪ وألمانيا 15٪ وجمهورية التشيك 100٪ وبولندا 38٪ والمملكة المتحدة 100٪ وفي المرتبة الثالثة في فرنسا من حيث الحصة السوقية.

تقدم في منتجات العرض

مدفوعًا بخوارزميات التعلم الآلي المطابقة للمعرفة الواسعة في الإدراك البصري البشري، يعمل محرك AiPQ الجيل الثاني منتي سي ألعلى تشغيل الإمكانات الكاملة لأجهزة تلفزيونتي سي ألذات الشاشة الكبيرة مع التحسين السمعي البصري في الوقت الفعلي وفقًا لأنواع محتوى الترفيه المختلفة وبيئات المشاهدة المحيطة. تتيح التكنولوجيا المتقدمة أيضًا التخصيص العالمي للأداء السمعي البصري للتطبيقات الفريدة للمناطق الفردية.

يعمل محرك الجيل الثاني AiPQ منتي سي ألعلى تحسين اللون والتباين والوضوح للحصول على تجربة الوضوح العالي 4 كي لا مثيل لها. عند دمجها مع مسعىتي سي ألالمستمر لاستعمال تقنية QLED و Mini-LED، فإن AiPQ الجيل الثاني من محرك يتيح للعملاء الاستمتاع بمحتوى تلفزيوني ليس بدقة 4 كي مع قدرات عرض 4 كي منتي سي ألبالإضافة إلى أداء قوي للألوان والتباين.

الفئات المتعددة

عرضتتي سي ألمجموعاتها من تلفزيوناتكيوليدللعام 2020، مثل IMAX Enhanced وتلفزيون X915 المعتمد من جمعية 8 كي، وتلفزيون C815 الحائز على جائزةإيسا. قدمتتي سي ألأيضًا مكبر الصوتTS9030 Dolby Atmos Ray·Danz الحائز على جائزةآي أف وإيساومكبرات الصوت TS8111 لتعزيز تشكيلة الأجهزة الصوتية. أطلقتتي سي ألأيضًا طرازات مكيفات الهواء Ocarina و T-Smart، ومكيفات الهواء المحمولة؛ الغسالة السلسلةأكس، السلسلة بي وثلاجة السلسلة سي.

للأجهزة المحمولة، تطلقتي سي ألأحدث أجهزة الكمبيوتر اللوحية TCL 10 TABMAX و TABMID و TCL MOVETIME Family Watch MT43A وسماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية TCL MOVEAUDIO S200 . كشفتتي سي ألأيضًا النقاب عن تقنية TCL NXTPAPER المصممة للجمع بين مزايا كل من الشاشة والورق.

الرعاية الرياضية

في معرض إيفا 2020، أعلنتتي سي ألعن تعزيز تعاونها معالاتحاد الدولي لكرة السلةوستستمر في الانتساب لمجتمع كرة السلة الدولي كشريك عالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة.

كرة السلة ليست مجرد لعبة، إنها أسلوب حياة للعديد من مشجعينا. لقد “فتحت” الشراكة المزيد من الاحتمالات لجلب كرة السلة لمشجعينا في جميع أنحاء العالم، باستخدام أحدث منتجات وتقنيات تي سي إل.

* مجموعة أن بي دي إنك، خدمة تتبع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، تلفزيون أل سي دي، استنادًا إلى مبيعات الوحدات، يناير – مارس 2020 مجتمعين، مارس 2020 و 5-11 أبريل 2020