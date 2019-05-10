‫من أكبر ديمقراطية في العالم؛ ZEE5 تبث الانتخابات الهندية إلى جماهيرها على مستوى العالم

يمكن لجماهير ZEE5 العالمية الآن الاطلاع على آخر مستجدات الأخبار والتحديثات المباشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مايو 2019 / PRNewswire / –قامت ZEE5 بتمكين جماهيرها في جميع أنحاء العالم من البقاء على اطلاع دائم على أحدث تغطية لأخبار الانتخابات من الهند، حيث تتصاعد حدة المعركة الانتخابية لأكبر ديمقراطية في العالم. نظمت ZEE5كتالوج القنوات الإخباريةبالكامل من باقة ZEE، إلى جانب مجموعة من القنوات الإخبارية الأخرى بلغات متعددة، والتي ستكون متاحة للبث المباشر على منصتها. كذلك سيتمكن مشاهدو ZEE5 من الاطلاع، إلى جانب مجموعة من المحتوى المنسق عن المرشحين والمناقشات والمقابلات، وما إلى ذلك، علىآخر المستجدات الخاصةبالانتخابات والأخبار التي تُبث على الهواء عبر مجموعة مما يقرب من 20 قناة إخبارية متاحة عبر لغات متعددةتشمل الهندية والإنجليزية والماراثيةوالبنغالية، مما يُمكنهم من مشاهدة المحتوى بلغتهم المفضلة.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/808397/ZEE5_Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/818490/Archana_Anand_ZEE5_Global.jpg

وقال أرتشانا أناند، Archana Anand, Chief Business Officer – ZEE5 Global:“نعمل في ZEE5، بشكل كبير، وفقًا لمتطلبات جماهيرنا عبر الأسواق ووفقًا للمحتويات المفضلة لديهم. تتجه الأنظار الآنإلى الهند وإلى آخر المستجداتحول الانتخابات من ولاياتها الأصلية. نحن نمنح جماهيرنا على مستوى العالم، من خلال إضافة الأخبار كشريحة على ZEE5،ليس فقط منظورًا مباشرًا وعميقًا للانتخابات العامة كما هو واضح، وباللغة التي يختارونها، ولكننا أيضًا نتيح لهم سهولة الوصول إلى جميع هذه الأخبار بالإضافة إلى باقة من المحتوى الترفيهي الرائع في أي وقت.”

يمكن لجماهير ZEE5على مستوى العالم الحصول الآن على مجموعة كاملة من القنوات الإخبارية من باقة ZEE، على سبيل المثال ZEE News وZEE 24 Taas (Marathi) و24 Ghanta (Bengali) وZEE Business بالإضافة إلى قنوات إخبارية بارزة أخرى مثل Republic TV وBTVi وRaj News (Malayalam) وRaj News 24×7 (Tamil). يوفر النظام أيضًا مجموعة كبيرة من المحتوى الإخباري المتسقالذييقدم في مجمله رؤية كاملة حول الانتخابات العامة لعام 2019 في الهند، وتغطية خاصة لنتائج الانتخابات في 23 مايو.

يمكن تحميلZEE5 من متجر Google Play أو iOS App Store. التطبيق متاح أيضًا على تلفزيونات سامسونج الذكية وأجهزة تلفزيون أبل وأجهزة تلفزيون أندرويد وتلفزيون أمازون فاير. ZEE5 متاح أيضا على: www.ZEE5.com.

للتواصل الصحفي:

السيدة راشمي بونشي “Ms. Rashmi Punshi”

Rashmi.Punshi@zee.esselgroup.com

91-98202-98575+

السيدة لوانة سيمونة رودريجاس “Ms. Louane Simone Rodrigues”

Louane.Rodrigues@zee.esselgroup.com

91-78754-98111+

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/808397/ZEE5_Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/818490/Archana_Anand_ZEE5_Global.jpg