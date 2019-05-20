‫منظمة JA العالمية تكرم عمر قتيبة الغانم

تقديراً لإسهاماته في خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب في المنطقة

بوسطن، 22 مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — كرمت منظمة JA (Junior Achievement) العالمية السيد عمر قتيبة الغانم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة صناعات الغانم، وذلك على جهوده الكبيرة في مجال تحفيز الإبداع والتفكير النقدي ومهارات العمل لدى الشباب على مستوى منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال أمسية أقامتها منظمة JA احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيسها، وذلك في مدينة بوسطن في ولاية ماساشوستس الأمريكية يوم 2 مايو 2019.

يأتي تكريم السيد عمر الغانم خلال هذه الأمسية تقديراً لدوره الريادي وجهوده الحثيثة على مدار الأعوام الماضية في تمكين الشباب، خاصة فيما يتعلق بدوره في تأسيس جمعية إنجاز العرب، الفرع المعتمد لمنظمة JA في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنه من الأعضاء المؤسسين لجمعية إنجاز العرب وشغل منصب رئيس أول مجلس إدارة للجمعية، كما أسس جمعية إنجاز الكويت، والتي يترأس اليوم مجلس إدارتها.

تهدف برامج جمعية إنجاز لتأهيل الطلبة وتدريبهم في ثلاثة مجالات: الاستعداد للعمل والمعرفة المالية والريادة. يتم ذلك من خلال برامج تعليمية عملية يتم تطبيقها في المدارس والجامعات، تمتد على مدار ستة أشهر وتتضمن في ختامها مسابقة سنوية على مستوى الدولة يقدم الطلبة المشاركين من خلالها مشروعاً متكاملاً أمام لجنة من القياديين في القطاع الخاص للحصول على التوجيهات الي تساعدهم في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.

يعود تاريخ إطلاق جمعية “إنجاز” في المنطقة إلى عام 2005، حيث أنشئت لتكون المنظمة غير الربحية الوحيدة في العالم العربي الرائدة في تمكين وتدريب الشباب في مهارات الريادة والقيادة، واستطاعت من خلال برامجها من تمكين أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في 14 دولة من دول المنطقة، وسط إقبال متزايد من الشباب فقد استطاعت خلال العام الدراسي 2017-2018 بحد ذاته من الوصول لأكثر من 360 ألف شاب وشابة حول المنطقة. تستند طريقة العمل في جمعية إنجاز العرب على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعمل الجمعية مع وزارات التربية والجهات المختصة بالتعليم في كافة الدول التي تعمل بها وهي 14 دولة، تتعامل فيها مع 3000 مدرسة و 400 جامعة، وشبكة تتألف من أكثر من 45000 متطوع من موظفي القطاع الخاص.

وقد تركت “إنجاز” بصمة واضحة متنامية في الكويت منذ إنشائها، حيث فاز في العام الماضي في المسابقة التي أقيمت على مستوى الشرق الأوسط مجموعة من الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية، وذلك عن مشروع “أغريفاج” الهادف لتحويل فضلات الأطعمة إلى أسمدة عضوية، كما فاز طلبة كويتيون في المرحلة الجامعية بجائزة وذلك عن مشروع “يوث كرييشن” وهو مشروع يطرح منتجات ترفيهية بمحتوى هادف.

كما تفخر “إنجاز” بمساهمتها في تمكين كوكبة من رواد الأعمال الكويتيين الذين يمثلون الجيل الجديد، ومن ضمنهم عثمان بودي مؤسس مصنع “جرين فاكتوري” لصنع المواد البلاستيكية صديقة البيئة، وحمد الخميس مؤسس مجموعة مطاعم “سلايس”، ومما لا شك فيه أن نجاح هؤلاء الشباب لا يساهم فقط في خلق فرص وظيفية جديدة وحسب، بل يساهم في إلهام جيل الشباب للمضي قدماً والسعي نحو تحقيق تطلعاتهم.

في تعليق خلال الحفل الذي تم فيه تكريم السيد عمر قتيبة الغانم، قال أشيش أدفاني، الرئيس التنفيذي لمنظمة JA العالمية: “لم يتطلب الموضوع أكثر من حوار واحد فقط مع السيد عمر قتيبة الغانم حتى أرى عمق اهتمامه والتزامه بالمساهمة في إعداد جيل واعد من رواد الأعمال الشباب.”

وأضاف: “إن النجاحات التي حققها السيد عمر الغانم وزملاؤه من الموظفين والمتطوعين في جمعية إنجاز العرب هي خير مثال لما تسعى منظمة JA لتحقيقه، ونحن فخورون بعملنا معهم وسعداء بتكريمنا لهم الليلة في هذا الحفل المميز.”

وبدوره قال السيد عمر قتيبة الغانم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة صناعات الغانم: “يتمتع الشرق الأوسط بوجود العديد من المواهب والطاقات ذات الكفاءات العالية. شبابنا لديهم أفكار لحل كبرى المشاكل، وهم بحاجة منا لتمكينهم وتشجيعهم على اقتناص الفرص للانطلاق نحو النجاح.”

وأردف مضيفاً: “هذه الجائزة تعني لي الكثير بعد مرور ما يقارب 15 عاماً منذ بداية مشواري مع إنجاز. كل مجهود قمت ببذله مع هذه المؤسسة جنيت ثماره أضعافاً من الإلهام والقصص الناجحة. إنني لمدين لكل الشباب الذين شاركوا في برامج إنجاز على مدار الأعوام – جميع الطلبة والمتطوعين – لأنهم مصدر إلهام لنا، ونحن مدينون لهم بالشكر والتقدير.”

حضر الأمسية عدد من من الشخصيات العالمية المعنية بالسياسات العامة وبعالم الأعمال، بما في ذلك جيم يونغ كيم، الرئيس السابق لمنظمة البنك الدولي، كاي-فو لي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سينوفيجن فنتشرز، والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال ورئيس مجلس إدارة جمعية إنجاز العرب، إضافة إلى ممثلي شركات سيتي قروب وبرايس ووترهاوسكوبرز وأوليفر وايمان ومؤسسة صن قروب الإعلامية.

عن منظمة JA العالمية

كإحدى أكبر المنظمات غير الحكومية في العالم، تبذل منظمة JA جهودها منذ إنشائها قبل 100 عام على التعليم عن طريق التجربة والاستعداد لدخول سوق العمل وريادة الأعمال، بهدف خلق فرص ووظائف تساعد الشباب للدفع بهم نحو النجاح. تعمل شبكة الجمعيات والمؤسسات التابعة للمنظمة حول العالم في أكثر من 100 دولة، تقوم بتدريب أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة وذلك من خلال جهود أكثر من 450,000 متطوع.

عن جمعية إنجاز العرب

منذ انطلاق أعمالها في 2005 وحتى الآن، استطاعت إنجاز العرب أن تساهم في تمكين أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة في الشرق الأوسط، من بينهم أكثر من 90 ألف كويتي. تعمل إنجاز العرب اليوم مع وزارات التربية والتعليم في أكثر من 14 دولة، وأكثر من 3000 مدرسة و400 جامعة في المنطقة.

عن عمر قتيبة الغانم

يشغل عمر قتيبة الغانم منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة صناعات الغانم، التي تعتبر إحدى أكبر الشركات في المنطقة بما لديها من تنوع في مجالات الأعمال التي تغطي أكثر من 30 قطاعاً اقتصادياً، في 40 دولة حول العالم. كما يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة لبنك الخليج، أحد أعرق البنوك التجارية ومن أسرعها نمواً على المستوى مجلس التعاون الخليجي. وإلى جانب هذين الدورين، يبدي عمر اهتماماً كبيراً بالمساهمة بتطوير وتنمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في العلم العربي كأحد الشخصيات الفاعلة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي WEF إضافة إلى ترأسه لمجلس الشركات العائلية الخليجي المعني بتطوير الأمور المتعلقة بالحوكمة للشركات العائلية والتي تشكل 90% من القطاع الخاص في المنطقة.

كما أن إيمانه العميق بدور القطاع الخاص دفعه نحو المشاركة في تأسيس “إنجاز العرب،” المؤسسة التي تسعى لتطوير المهارات الوظيفية لدى الشباب في جميع المراحل الدراسية. ويشغل عمر منصب عضو في مجلس الاستدامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعمل من خلال ذلك المنصب لدعم تعليم اللاجئين والأطفال السوريين.

يحمل عمر بشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك، كلية ستيرن لإدارة الأعمال في عام 1997، وأكمل تحصيله الأكاديمي بنيله شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد لإدارة الأعمال عام 2002. يحظى عمر اليوم بشغل منصب عضو في المجلس الاستشاري لكلية هارفارد لإدارة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. كما يشغل منصباً في مجلس الرواد التابع لكلية كينيدي في جامعة هارفارد.

الاتصال: عبداللطيف الشارخ، aalsharikh@alghanim.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/889786/Alghanim_Industries_Omar_K__Alghanim_delivering_his_thank_you_remarks.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/889785/Alghanim_Industries_JA_Worldwide_President_and_CEO__Asheesh_Advani__honoring_Omar_K__Alghani.jpg