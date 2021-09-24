‫منظمة Alight ترحب بالمبدعة الاجتماعية، جوسلين ويات، رئيسة تنفيذية جديدة

تتولى ويات قيادة المنظمة الإنسانية العالمية مستهلًا فصلًا جديدًا

مينيابوليس، 23 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — يسر المنظمة الإنسانية العالمية, Alight , إعلان تعيين جوسلين ويات في منصب الرئيس التنفيذي حديثًا. بعد أن شغلت منصب الرئيس التنفيذي في شركة IDEO.org على مدار السنوات العشر الماضية، ستتولى ويات رسميًا رئاسة منظمة Alight في 15 ديسمبر 2021، حيث ستقود أكثر من 3,500 من أعضاء الفريق على مستوى العالم.

تتمحور خبرة ويات الواسعة في التنمية الإستراتيجية على نطاق دولي تمحورًا جوهريًا حول الإنسان وتُعتبر خبرتها تكافلية مع العمل الذي تقوم به منظمة Alight في أكثر من 20 دولة لإيجاد مساحات كريمة وخدمات جديرة بالإنسان لأكثر من 3.5 مليون لاجئ ومشرد كل عام.

التزامًا بمهمة منظمة Alight الأساسية، كانت عملية البحث عن الرئيس التنفيذي للمنظمة دلالة على تعاون أعضاء الفريق من جميع أنحاء العالم والأخذ بمشورتهم حيث شاركوا بمساهماتهم ورؤيتهم لبناء إطار عمل بحث منظمة Alight. وبعد عدة أشهر من الدراسة المتأنية والمحادثات مع العشرات من المتقدمين ذوي المؤهلات العالية، برزت ويات باعتبارها الرائدة الفضلى والأكثر ملاءمة للمنظمة.

تقول مورين ريد، رئيسة مجلس إدارة منظمة Alight: “يسرنا على نحو استثنائي الترحيب بمثل هذه الخبيرة الاستراتيجية المبدعة والعضوة الموقرة في مجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية”. “تدرك جوسلين، بصفتها رائدة عالمية متعاطفة وذات خبرة، بعمق مفهوم منظمة Alight ومهمتها لبناء حياة مجدية للنازحين وتطويرها معهم وإطلاق العنان لرفاهية كل شخص نعمل معه، ويشرفنا انضمامها إلى جهودنا كرائدة لمنظمتنا”.

انضمت ويات إلى منظمة Alight من منصبها الحالي بصفتها مؤسسة مشاركة ومديرة تنفيذية في شركة IDEO.org، وهو استوديو تصميم عالمي يتشارك مع المنظمات غير الحكومية لتصميم المنتجات والخدمات التي تخلق عالمًا أكثر عدلًا وشمولية. وخلال فترة وجودها هناك، قادت التعاون مع وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID) ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، وPSI (خدمات السكان الدولية سابقًا) والعديد من المنظمات الأخرى ذات الانتشار العالمي الواسع، بما في ذلك منظمة Alight. على مدار العقد الماضي، ساعدت ويات في تشكيل بعض مبادرات منظمة Alight الأكثر تأثيرًا وريادة، مثل: حملةI Am A Star , Asili , Kuja Kuja , The Color Movement , In Our Hands, و Becoming Alight .

صرحت الرئيسة التنفيذية الجديدة ويات قائلة: “مع وجود 82 مليون لاجئ ونازح في جميع أنحاء العالم، أصبحت فرصة المشاركة في إنشاء حلول جديدة مع المجتمعات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ وتسعى منظمة Alight جاهدة لإعادة التفكير في الوضع الراهن والمساعدة في تغيير المجريات للنازحين في العالم من خلال تضمين أصوات متنوعة ومتعددة داخل المنظمة.”

وتشرع ويات في جولة استماع عالمية في منظمة Alight والمنظمات التابعة لها، باعتبارها واحدة من أولوياتها الأولى، بهدف دعوة الجميع إلى مائدة الاجتماع للتحدث والاستماع والتعلم معًا.

لمعرفة المزيد عن الأعمال التحويلية التي تضطلع بها منظمة Alight وشبكة الأشخاص المستفيدين منها، يُرجى زيارة www.wearealight.org .

حول منظمة ALIGHT

تأسست منظمة Alight , المعروفة سابقًا باسم اللجنة الأمريكية للاجئين, عام 1978 على يد المؤسس نيل بول حيث توفر الرعاية الصحية والمياه النظيفة والمأوى والحماية والفرص الاقتصادية لأكثر من 3.5 مليون شخص في أكثر من 20 دولة سنويًا. وتؤمن منظمة Alight بإبداع النازحين المذهل وإمكانياتهم وبراعتهم وتعمل على تسليط الضوء على إنسانيتهم والقدر الهائل من الخير الذي يحدث بالفعل والإمكانيات للقيام بالمزيد. وفي عام 2020, حصلت منظمة Alight على تصنيف 4 نجوم مرموق من منظمة Charity Navigator للعام العاشر على التوالي، احتفالًا بمرور عقد من العمل المؤثر الفعال.